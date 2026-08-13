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    ఇంట్లో గొడవలు, ఆందోళన వెంటాడుతున్నాయా? ఈ వాస్తు పద్ధతులు పాటించండి!

    ఇంట్లో తరచూ గొడవలు, మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటి సమస్యలు ఉంటే వాటిని వాస్తు నమ్మకాల ప్రకారం చెడు దృష్టి లేదా ప్రతికూల శక్తి ప్రభావంతో కొందరు ముడిపెడతారు. ఇంట్లో దిష్టి తొలగించేందుకు కర్పూరం, లవంగాలతో ధూపం వేయడానికి ముందు కొన్ని శుభ్రతా పద్ధతులు పాటించాలని ఈ కథనం సూచిస్తోంది. 

    Published on: Aug 13, 2026, 12:31:06 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఇంట్లో ఏళ్ల తరబడి ఎలాంటి కారణం లేకుండానే తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయా? తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి మధ్య ఏ పనీ ముందుకు సాగడం లేదా? ఇంటికి రాగానే ఏదో తెలియని బరువు, ఆందోళనగా అనిపిస్తోందా? ఒకవేళ ఈ ప్రశ్నలకు మీ సమాధానం 'అవును' అయితే, మీ ఇంట్లో దోషం లేదా ప్రతికూల శక్తి ప్రభావం తీవ్రంగా ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ రకమైన సమస్యలను చెడు దృష్టి, నెగెటివ్ ఎనర్జీతో ముడిపెట్టి చూస్తారు.

    ఇంట్లో గొడవలు, ఆందోళన వెంటాడుతున్నాయా? ఈ వాస్తు పద్ధతులు పాటించండి!
    ఇంట్లో గొడవలు, ఆందోళన వెంటాడుతున్నాయా? ఈ వాస్తు పద్ధతులు పాటించండి!

    ఇంటికి చెడు దృష్టి తగిలితే ఆ కుటుంబంలో నివసించే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ ఏదో ఒక రూపంలో సమస్యలు వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. నిత్యం కలహాలు ఏర్పడతాయి. ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడేందుకు చాలామంది ఇంట్లో కర్పూరం, లవంగాలతో ధూపం వేసి దిష్టి తీస్తుంటారు. అయితే, కేవలం ఏదో ఒక సమయంలో ధూపం వేయడం మాత్రమే సరిపోదు. ఆ పరిహారం పూర్తి ఫలితాలు ఇవ్వాలంటే, దానికి ముందు కొన్ని పద్ధతులు పాటించడం చాలా ముఖ్యం.

    దిష్టి తీసే ముందు చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పనులు

    ఇంటి నుంచి దిష్టిని తొలగించి, సానుకూల వాతావరణాన్ని ఆహ్వానించాలంటే ముందుగా కొన్ని శుభ్రతా నియమాలు పాటించాలి.

    1. ప్రధాన ద్వారం, ఈశాన్య మూలను శుభ్రం చేయడం

    దిష్టి తీయడానికి ముందు మీ ఇంటి ప్రధాన ద్వారాన్ని శుభ్రంగా కడగాలి. అంతేకాకుండా ఇంటికి సంబంధించిన ఈశాన్య మూలను అత్యంత పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఈ ప్రాంతంలో ఎలాంటి పనికిరాని వస్తువులు, పాత సామాన్లు లేకుండా చూసుకోవాలి.

    ముఖ్యంగా ఈశాన్య దిశలో చెత్తబుట్టలు లేదా విరిగిపోయిన వస్తువులను అస్సలు ఉంచకూడదు. వాస్తు శాస్త్రంలో ఈ దిశకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది కాబట్టి, ఇది ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉండటం చాలా అవసరం.

    2. ఉప్పు నీటితో ఇల్లు తుడవడం

    ఇంట్లో ఉన్న దిష్టి లేదా ప్రతికూల శక్తిని తరిమికొట్టేందుకు ఇల్లు శుభ్రం చేసే నీటిలో కొద్దిగా కల్లుప్పు లేదా సైంధవ లవణం కలపాలి. ఈ నీటితో ఇల్లు మొత్తం తుడవాలి. వాస్తు నమ్మకాల ప్రకారం ఉప్పు ఇంట్లోని నెగెటివ్ ఎనర్జీని చాలా వరకు పీల్చుకుంటుంది.

    ఎక్కడైతే దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోతుందో ఆ మూలలను కూడా వదలకుండా శుభ్రం చేయాలి. ఇలా ఇళ్లంతా పూర్తిగా శుభ్రం చేసిన తర్వాత దిష్టి తీస్తే, కేవలం నిమిషాల వ్యవధిలోనే వాతావరణంలో సానుకూల మార్పులను స్పష్టంగా గమనించవచ్చు.

    3. పూజా గది పరిశుభ్రత, కర్పూర ధూపం

    ఇల్లు మొత్తం శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత పూజా గదిని కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా కర్పూరం, లవంగాలను తీసుకుని ధూపం వేసే పాత్రలో ఉంచాలి. వాటిని వెలిగించి ఆ ధూపాన్ని ఇంటిలోని ప్రతి మూలకు చూపించాలి.

    దీనివల్ల ఇంట్లో మంచి సువాసన వెదజల్లడమే కాకుండా, శక్తి కేంద్రాలు మారి ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. మనసు కూడా ప్రశాంతంగా మారుతుంది. అయితే, ఈ ధూపం చూపిన తర్వాత ఆ పాత్రను ఎవరికీ అందకుండా సురక్షితమైన ప్రదేశంలో భద్రపరచాలని గుర్తుంచుకోండి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఇంట్లో గొడవలు, ఆందోళన వెంటాడుతున్నాయా? ఈ వాస్తు పద్ధతులు పాటించండి!
    Home/Rasi Phalalu/ఇంట్లో గొడవలు, ఆందోళన వెంటాడుతున్నాయా? ఈ వాస్తు పద్ధతులు పాటించండి!
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