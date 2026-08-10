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    ఆగస్టు 17న నవపంచమ దృష్టి యోగంతో డబుల్ బెనిఫిట్స్ పొందే 5 రాశులు

    ఆగస్టు 17న బుధుడు, శని మధ్య నవపంచమ దృష్టి యోగం ఉంది. దీని కారణంగా ఐదు రాశుల వారికి వృత్తి, ధనం, సంపద, వ్యాపారం, వాణిజ్యానికి సంబంధించిన అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఆ ఐదు అదృష్ట రాశుల గురించి చూడండి.

    Published on: Aug 10, 2026, 19:39:20 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    ఆగష్టు 17న బుధ, శని గ్రహాలు నవపంచమ దృష్టి యోగాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ యోగం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దీనికి గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ శుభ యోగం ఏర్పడటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చెందిన అసంపూర్తి పనులు పూర్తవుతాయి. పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు సంపాదించడానికి ఇది మంచి సమయం. కొత్త ప్రారంభాలకు అనుకూలమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఆగష్టు 17న ఏర్పడనున్న నవపంచమ దృష్టి యోగం ప్రభావం 12 రాశుల వారి జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ కాలంలో ఐదు రాశుల వారు ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనం పొందుతారు.

    అదృష్ట రాశులు
    అదృష్ట రాశులు

    మేష రాశి

    బుధ, శని గ్రహాల మధ్య ఏర్పడే నవపంచమ దృష్టి యోగం మేష రాశి వారికి చాలా సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో కొత్త బాధ్యతలు, అద్భుతమైన ప్రాజెక్టులలో పాల్గొనడానికి చక్కటి అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఈ కాలంలో మేష రాశి వారు తమ పాత కస్టమర్ల నుండి మంచి ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారు. అదేవిధంగా బుధ, శని గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మీకు ఆర్థికంగా చాలా అభివృద్ధి లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో తొందరపడి పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే మంచిది. నవపంచమ దృష్టి యోగం సమయంలో మీ భాగస్వామితో ప్రేమ జీవితంలో మంచి సామరస్యం ఉంటుంది మీ పాత అపార్థాలు తొలగిపోతాయి.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి నవపంచమ దృష్టి యోగం ఆదాయాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఈ సమయంలో మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు తమ నైపుణ్యాలతో కెరీర్‌లో ముందుకు సాగడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలను పొందుతారు. ఇంటర్వ్యూలు, ప్రాజెక్టుల ద్వారా మీరు అందరితో మీ మాటలను వ్యక్తిగతీకరించడంలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపార విషయంలో బుధ, శని గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మీకు చాలా మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఈ సందర్భంలో బుధ, శని గ్రహాల అనుగ్రహం వల్ల మిథున రాశి వారికి పోగొట్టుకున్న డబ్బు తిరిగి లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితానికి సంబంధించిన నవపంచమ దృష్టి యోగం శుభ ప్రభావం వల్ల, మీ భాగస్వామితో నమ్మకం, సామరస్యం బలపడతాయి.

    తులా రాశి

    శని, బుధ గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల తులారాశి వారికి తమ వృత్తిలో ముందుకు సాగడానికి అనేక మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ రాశికి చెందిన వారు తమ కృషి వల్ల ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో వ్యాపార సంబంధిత సరైన పరిచయాల నుండి మీరు గరిష్ట ప్రయోజనాలను పొందడంలో విజయం సాధిస్తారు. అందువల్ల తులారాశి వారికి ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల ఉంటుంది. కానీ అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ సందర్భంలో తులారాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో కలిసి భవిష్యత్తు కోసం మంచి ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అవసరంలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకు సహాయం చేయడం ద్వారా మనసు సంతోషిస్తుంది.

    మకర రాశి

    మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి నవపంచమ దృష్టి యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల చాలా కాలంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న మీ పనులన్నీ నెమ్మదిగా పూర్తవుతాయి. అదేవిధంగా కార్యాలయంలోని ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల పై అధికారుల నమ్మకం పెరుగుతుంది. ఈ రంగంలో మీకు చాలా కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారానికి సంబంధించిన నవపంచమ దృష్టి యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు పత్రాలను సరిగ్గా తనిఖీ చేయడం చాలా ముఖ్యం. నవపంచమ దృష్టి యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల, మకర రాశిలో జన్మించిన వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా బలపడుతుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి మీకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో తమ నిర్ణయాలలో పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం వల్ల మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి బుధ, శని గ్రహాల వల్ల ఏర్పడిన నవపంచమ దృష్టి యోగం వృత్తి జీవితంలోని కళాత్మక ప్రాజెక్టుల ద్వారా కొత్త పేరు సంపాదించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. మీరు ఒక కొత్త ప్రాజెక్టును చేపడతారు లేదా కార్యాలయంలో ఒక గొప్ప బాధ్యతను స్వీకరిస్తారు. ఈ సందర్భంలో కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారు ఆన్‌లైన్ పని నుండి లేదా వ్యాపారంలో కొత్త సంబంధాల నుండి ఎక్కువ ప్రయోజనాలను పొందడంలో విజయం సాధిస్తారు. బుధ, శని గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల కుంభ రాశి వారికి శాంతి లభిస్తుంది లేదా పాత పెట్టుబడుల నుండి ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి. ఈ సందర్భంలో మీ ప్రేమ సంబంధానికి సంబంధించి కుటుంబ పెద్దలు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి రావచ్చు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 17న నవపంచమ దృష్టి యోగంతో డబుల్ బెనిఫిట్స్ పొందే 5 రాశులు
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 17న నవపంచమ దృష్టి యోగంతో డబుల్ బెనిఫిట్స్ పొందే 5 రాశులు
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