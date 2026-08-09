రాబోయే 20 రోజులు కీలకం.. శని సంచారంతో ఈ 4 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!
మీన రాశిలో శని వక్రీ గమనించడం వల్ల శ్రావణ మాసంలో కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది. రాబోయే 20 రోజుల్లో కన్య, మిథున, కర్కాటక, వృషభ రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, విద్య, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉంది.
హిందూ ధర్మంలో శని భగవానుని సంచారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. శని తన గమనాన్ని మార్చుకున్న ప్రతిసారీ దాని ప్రభావం పన్నెండు రాశులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం శని దేవుడు గురు గ్రహానికి చెందిన మీన రాశిలో తిరోగమనం సంచరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ మాసంలో శని సంచారం జరుగుతుండటం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, శని దేవుని అనుగ్రహం లభిస్తే సాధారణ వ్యక్తి కూడా జీవితంలో అత్యున్నత శిఖరాలను చేరుకుంటారు. అయితే శని అశుభ ప్రభావం ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా, ఈ శ్రావణ మాసంలో మాత్రం కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి శని వక్రీ గమనం ఎంతో మేలు చేయనుంది. రాబోయే 20 రోజుల పాటు ఏయే రాశుల వారు అదృష్టాన్ని అందుకోబోతున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రాబోయే 20 రోజులు కీలకం.. శని సంచారంతో పట్టిందల్లా బంగారమే
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి శని వక్రీ సంచారం శుభ ఫలితాలను తీసుకువస్తోంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్న వారికి సరికొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కుటుంబ జీవితంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు మళ్ళీ వేగంగా పూర్తవుతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ కాలం అద్భుతమైన లాభాలను ఇస్తుంది. పని ప్రదేశంలో పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు బలపడ్డాయి. వ్యాపారస్తులు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలను ఆర్జిస్తారు. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలను వింటారు. మీరు పెట్టే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి జాతకులకు శని వక్రీ గమనం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది. మీరు పడే ప్రతి శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఈ కాలం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. విజయాలు మీ సొంతమవుతాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వివాహిత జీవితం ఎంతో ఆనందంగా, అన్యోన్యంగా సాగుతుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా మీ ఆదాయం గణనీయంగా వృద్ధి చెందుతుంది. ఆర్థికంగా ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More