ఆగస్టు 10 నుంచి 16 వరకు రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు అదృష్టం.. మరికొందరికి పరీక్షా సమయం!
ఆగస్టు 10 నుంచి 16 వరకు మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి గ్రహాల సంచారం భిన్నమైన ఫలితాలను అందించనుంది. కొందరికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో పురోగతి కనిపిస్తే, మరికొందరు ఆరోగ్యం, ఖర్చులు, కుటుంబ సంబంధాలు మరియు పెట్టుబడుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
కొత్త వారం ప్రారంభమవుతున్న వేళ, గ్రహాల గమనంలో వస్తున్న మార్పులు మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశుల వారిపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబ జీవితానికి సంబంధించి ఈ వారం మీ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో పూర్తి విశ్లేషణ.
మేష రాశి
ఈ వారం మేష రాశి వారికి ఆరోగ్య పరంగా సాధారణంగా ఉంటుంది. ప్రేమ మరియు సంతాన వ్యవహారాలు కొంత మందకొడిగా సాగే అవకాశం ఉంది. సూర్య భగవానుడి సంచార ప్రభావం వల్ల అనుకున్న ఫలితాలు రావడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. అయితే వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.
మీ పరాక్రమం ఫలిస్తుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూల సమయం. వారం మధ్యలో భూమి, గృహం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే కుటుంబంలో కాస్త ఉత్సాహం తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది. వారం అంత్యంలో ప్రేమ వ్యవహారాలలో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు. భావోద్వేగాలకు లోనుకాకుండా ఉండటం మంచిది. పిల్లల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.
పరిహారం: ఎరుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించడం లేదా ఎరుపు రంగు వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభఫలితాలను ఇస్తుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం మధ్యస్తంగా ఉంటుంది. కానీ ప్రేమ వ్యవహారాలు మరియు వ్యాపార రంగం అత్యంత అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతాయి. వారం ప్రారంభంలో ధనలాభం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. నూతన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది.
అయితే వారం మధ్యలో వ్యాపారంలో కొద్దిగా శక్తి తగ్గినట్లు అనిపించవచ్చు. ఈ సమయంలో కొత్త వ్యాపారాలకు శ్రీకారం చుట్టవద్దు. వారం చివరిలో కుటుంబంలో అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. గృహంలో ప్రశాంతత కోసం కాస్త సర్దుకుపోవాలి. భూమి లేదా వాహన కొనుగోళ్ల ఆలోచనలను ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయడం మంచిది.
పరిహారం: ఆకుపచ్చ రంగు వస్త్రాలు ధరించడం, ఆకుపచ్చని వస్తువులు దగ్గర ఉంచుకోవడం మరియు కందిపప్పు దానం చేయడం మంచిది.
మిథున రాశి
ఈ వారం మిథున రాశి వారి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ మరియు సంతాన స్థితులు కొంత సాధారణంగా ఉంటాయి. వ్యాపారపరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవు. వారం ప్రారంభంలో మీలో సరికొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
అయితే ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో, ముఖ్యంగా పెట్టుబడుల విషయంలో కొంత ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. వారం మధ్యలో ధన నష్టం జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో ఎలాంటి విభేదాలకు వెళ్లకుండా ఉండటం శ్రేయస్కరం. వారం అంత్యంలో వ్యాపారంలో మందగమనం ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా ముక్కు, గొంతుకు సంబంధించిన ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
పరిహారం: అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రార్థించడం వల్ల ఈ వారం సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యంలో ఒడిదుడుకులు ఉండే అవకాశం ఉంది. మానసికంగా కాస్త ఆందోళన చెందే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి. వారం ప్రారంభంలో అనవసరమైన ఆలోచనలతో మనసు అశాంతిగా ఉంటుంది.
ఈ వారం ఎటువంటి పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే మంచిది. ప్రేమ సంబంధాలలో దూరం పెరిగే అవకాశం ఉంది. శక్తి స్థాయిలు తగ్గిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. వారం చివరి నాటికి కూడా ధన నష్ట సూచనలు ఉన్నందున ఆర్థిక నిర్ణయాలలో చాలా జాగ్రత్త అవసరం. రోజంతా ప్రశాంతత కోసం ఆధ్యాత్మిక చింతన అవసరం.
పరిహారం: హనుమంతుని ఆరాధించడం మరియు ఆయన శరణు కోరడం ద్వారా ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్య పరంగా కాస్త జాగ్రత్త అవసరం. లగ్నాధిపతి వ్యయ స్థానంలో ఉండటం వల్ల ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో ప్రియమైన వారికి కాస్త దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. వ్యాపార పరిస్థితి కూడా సాధారణంగానే ఉంటుంది.
అయితే వారం ప్రారంభం మాత్రం మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడటంతో పాటు పాత మార్గాల ద్వారా కూడా ధనలాభం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. వారం మధ్యలో తలనొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వారం అంత్యంలో విపరీతమైన ఆందోళన, అశాంతి మిమ్మల్ని చుట్టుముడతాయి.
పరిహారం: రోజూ ఉదయం సూర్య భగవానునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం, నీలి రంగు వస్త్రాలు లేదా వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. ఆరోగ్య పరంగా చిన్నపాటి హార్మోన్ల సమస్యలు రావచ్చు కానీ పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు. మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. మానసిక చంచలత్వాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రేమ మరియు వ్యాపార వ్యవహారాలు చాలా అద్భుతంగా సాగుతాయి.
వారం ప్రారంభంలో వ్యాపారంలో మంచి ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. కోర్టు కేసుల్లో విజయం సాధిస్తారు. తండ్రి గారి సహకారం లభిస్తుంది. వారం మధ్యలో ఆదాయం పెరుగుతుంది, చేపట్టే ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. నూతన పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం. వారం చివరిలో మాత్రం అధిక ఖర్చులు మీ మనసును బాధిస్తాయి.
పరిహారం: కాళికాదేవిని దర్శించుకుని తెల్లటి వస్తువులను సమర్పించడం మంచిది.
తులా రాశి
ఈ వారం తులా రాశి వారికి ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. శరీరంలో శక్తి స్థాయిలు కొద్దిగా తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ప్రేమ మరియు సంతాన వ్యవహారాలు పర్వాలేదనిపిస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది.
వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి, ప్రయాణాల వల్ల లాభం ఉంటుంది. వారం మధ్యలో వ్యాపారం బా సాగుతుంది కానీ కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవద్దు. కోర్టు వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండండి. వారం అంత్యంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి. మొత్తంగా ఈ వారం మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది.
పరిహారం: రాగి పాత్రను దానం చేయడం ద్వారా మెరుగైన ఫలితాలు పొందవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం. లగ్నాధిపతి అష్టమ స్థానంలో సంచరిస్తున్నందున చిన్నపాటి ప్రమాదాలు లేదా అనారోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. ఏ విషయంలోనూ ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవద్దు. అయితే ప్రేమ మరియు వ్యాపార విషయాలు చాలా శుభప్రదంగా ఉన్నాయి.
వారం ప్రారంభం కాస్త ప్రతికూలంగా ఉంది కాబట్టి అడుగులో అడుగు వేయాలి. వారం మధ్య నుంచి పరిస్థితి క్రమంగా సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటుంది. అయినప్పటికీ మీ గౌరవ ప్రతిష్టలకు భంగం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వారం చివరి నాటికి వ్యాపారం బలపడుతుంది.
పరిహారం: ప్రతిరోజూ ఉదయం సూర్య భగవానునికి నీటిని అర్ఘ్యంగా ఇవ్వడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం మధ్యస్తంగా ఉంటుంది. మీ ప్రేమ వ్యవహారాలు పెళ్లి పీటల వరకు వెళ్లే సూచనలున్నాయి. ప్రేమలో పరిణతి పెరుగుతుంది. వ్యాపారం మరియు ఉద్యోగ రంగాలలో అద్భుతమైన వాతావరణం కనిపిస్తుంది.
వారం ప్రారంభంలో జీవిత భాగస్వామి తోడు లభిస్తుంది. ప్రియమైన వారితో గడిపే సమయం మనస్సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. జీవితం మరింత సరళంగా మారుతుంది. అయితే వారం మధ్యలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి కాబట్టి ఎలాంటి ఆర్థిక రిస్క్లు చేయవద్దు. వారం చివరి నుంచి పరిస్థితులు మళ్లీ అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారంలో రాణిస్తారు కానీ మీ పరువు ప్రతిష్టల విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
పరిహారం: రాగికి సంబంధించిన ఏదైనా వస్తువును మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది. ప్రేమ, సంతాన మరియు వ్యాపార స్థితులు అత్యంత ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలో శత్రువుల నుంచి చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా, మీ ధైర్యంతో వారిని ఎదుర్కొంటారు. మీ హవా అన్ని రంగాల్లోనూ కొనసాగుతుంది.
అయితే వారం మధ్యలో జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై మరియు మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. వారం చివరిలో చిన్నపాటి గాయాలు లేదా ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు కాబట్టి ప్రయాణాలు మరియు పనులలో చాలా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
పరిహారం: కందిపప్పును దానం చేయడం ఈ వారం మీకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ మరియు సంతాన వ్యవహారాలు మాత్రం కొంత మందకొడిగా సాగుతాయి. వ్యాపారపరంగా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. వారం ప్రారంభంలో మీ కోపాన్ని, భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా ప్రేమ సంబంధాలలో వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ప్రస్తుతానికి కొత్త ప్రేమ బంధాలకు శ్రీకారం చుట్టవద్దు.
వారం మధ్యలో మీ ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. పెద్దల ఆశీస్సులు, అనుభవజ్ఞుల మార్గదర్శనం లభిస్తుంది. వారం చివరిలో జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం మరియు మీ ఆరోగ్యం కొద్దిగా ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇది కాస్త ఇబ్బందికరమైన వారం అని చెప్పవచ్చు.
పరిహారం: ఆకుపచ్చని వస్త్రాలు ధరించడం లేదా ఆకుపచ్చని వస్తువులు దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ, సంతానం మరియు వ్యాపార రంగాలు ఎంతో సంతోషకరంగా సాగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో బంధం మరింత మధురంగా మారుతుంది. అయితే మీ మానసిక చంచలత్వాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
వారం ప్రారంభంలో ఇల్లు, స్థలం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇంట్లో చిన్నపాటి గొడవలు జరిగే సూచనలున్నాయి. వారం మధ్యలో ప్రేమ వ్యవహారాలలో మనస్పర్థలు రావచ్చు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే మీరు అతిగా భావోద్వేగాలకు లోనవుతారు. వారం చివరిలో శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు.
పరిహారం: సూర్య భగవానునికి నీటిని సమర్పించడం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More