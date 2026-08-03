ఈ వారం త్రివిధ రాజయోగాల ప్రభావం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ధనయోగం, విజయాల జల్లు!
ఆగస్టు 3 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ వారంలో హంస రాజయోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం, గురు ఆదిత్య రాజయోగం వంటి శక్తివంతమైన గ్రహయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ రాజయోగాల ప్రభావం అన్ని రాశులపై ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా మీనం, వృషభం, మిథునం, కన్యా, మకర రాశుల వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం, వాటి కలయిక మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా గ్రహాల రాశి మార్పులు, వాటి మధ్య ఏర్పడే ప్రత్యేక యోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి స్వర్ణయుగాన్ని తలపించే ఫలితాలను ఇస్తాయి. నేటి నుంచి (ఆగస్టు 3) కొత్త వారం ప్రారంభమవుతుండగా, ఈ వారంలో పలు అద్భుతమైన రాజయోగాలు రూపుదిద్దుకోవడం విశేషం.
ఈ వారంలో ఏర్పడుతున్న ప్రత్యేక రాజయోగాలు
ప్రస్తుతం గ్రహాల సంచారం అత్యంత అనుకూలమైన స్థితిలో ఉంది. కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న దేవగురు బృహస్పతి 'హంస రాజయోగం' కలుగజేస్తున్నారు. దీనికి తోడు ఆగస్టు 5న బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు.
దీని వల్ల సూర్య, బుధుల కలయికతో 'బుధాదిత్య రాజయోగం' ఏర్పడనుంది. మరోవైపు గురు, సూర్యుల కలయిక ద్వారా 'గురు ఆదిత్య రాజయోగం' కూడా కొనసాగుతోంది. ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగాల ప్రభావం అన్ని రాశులపై ఉన్నప్పటికీ, ఐదు రాశుల వారికి మాత్రం ఈ వారం తిరుగులేకుండా ఉంది.
ఈ 5 రాశుల వారికి ఈ వారం అదృష్టం వరించనుంది
1. మీన రాశి: ఈ వారం మీన రాశి వారికి అన్ని విధాలా కలసొస్తుంది. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. తల్లి గారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడటంతో పాటు శుభవార్తలు వింటారు. గతంలో స్థిరాస్తులపై చేసిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు విశేషమైన లాభాలను అందించి మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని పటిష్టం చేస్తాయి.
2. వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూల ఫలితాలు రానున్నాయి. వృత్తిరీత్యా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది, ఇవి భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. అయితే, మారుతున్న వాతావరణం దృష్ట్యా ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.
3. మిథున రాశి: మిథున రాశి వారికి ఈ వారం లాభాల పంట పండనుంది. మీ చరాస్తులు, స్థిరాస్తులు పెరిగే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కోర్టు కేసులు లేదా ఇతర వివాదాలలో మీకు అనుకూలంగా తీర్పులు వచ్చి ఊరట లభిస్తుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
4. కన్యా రాశి: వ్యాపార రంగంలో ఉన్న కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో కీలకం, శుభప్రదం. నూతన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. భాగస్వాముల నుంచి పూర్తి సహకారం లభించి మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు.
5. మకర రాశి: మకర రాశి వారికి ఈ వారం చాలా సానుకూలంగా ఉంది. సంవత్సరాలుగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. పెద్దల ఆశీస్సులు, కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో ఆశించిన లక్ష్యాలను సులభంగా సాధిస్తారు. కెరీర్లో ఊహించని పురోగతి కనిపిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More