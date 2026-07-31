ఆగస్టు తొలి వారం ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్ట జాక్పాట్.. గ్రహాల సంచారంతో భారీ లాభాలు!
వారపు జాతకం: రాబోయే వారంలో, అంగారకుడు మరియు శుక్రుడితో సహా అనేక పెద్ద గ్రహాలు తమ రాశిచక్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాయి. గ్రహాల సంచారం యొక్క ప్రభావం మొత్తం ౧౨ రాశిచక్షిపై కనిపిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఈ వారం 5 రాశిచక్రాలకు ముఖ్యంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ఆగస్టు నెల తొలి వారం జ్యోతిష్య పరంగా అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ వారంలో పలువురు ప్రముఖ గ్రహాలు తమ రాశులను మారుస్తుండటంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న జ్యోతిష్య పండితులు దీనిని కీలక పరిణామంగా చూస్తున్నారు. ఆగస్టు 1న శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించి సింహ రాశిలో కేతువుతో ఉన్న సంయుక్త ప్రభావాన్ని మారుస్తాడు.
అలాగే ఆగస్టు 2న కుజుడు మిథున రాశిలోకి, ఆగస్టు 5న బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేయనున్నారు. మరోవైపు శని దేవుడు మీన రాశిలో వక్ర స్థితిలో కొనసాగుతున్నాడు. గ్రహాల ఈ ప్రత్యేక కలయిక మేष నుంచి మీన రాశి వరకు అందరిపై భిన్నమైన ప్రభావాలను చూపనుంది. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 2 నుంచి 8 వరకు ఉన్న ఈ వారంలో ఏయే రాశుల వారు అదృష్టాన్ని దక్కించుకోనున్నారో వివరంగా చూద్దాం.
1. మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఆనందకరంగా సాగిపోతుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తను ఈ సమయంలో అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు, దీనివల్ల బంధాలు మరింత బలపడతాయి. ప్రేమలో ఉన్నవారికి ఈ వారం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
వివాహితులు తమ జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు వృత్తి, వ్యాపార రంగాలలో ఆశించిన ఫలితాలను సాధిస్తారు.
2. మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం ఆర్థికంగా, వ్యాపార పరంగా అద్భుతమైన వృద్ధి కనిపిస్తుంది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయాలు సొంతమవుతాయి. కొత్త వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన సమయం. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి.
అనవసర ఖర్చులు తగ్గిపోవడంతో పొదుపు పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోయి ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
3. సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా తోడుంటుంది. దీని వల్ల నిలిచిపోయిన పనులు సైతం సులభంగా పూర్తవుతాయి. ధన ప్రవాహం మెరుగవడంతో పాటు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.
ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు ప్రమోషన్ లభించే అవకాశాలున్నాయి. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు సరైన మార్గదర్శకత్వం లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై మనసు మళ్లుతుంది.
4. తులా రాశి
తులా రాశి వారి సుఖసంతోషాలు ఈ వారం మరింత పెరుగుతాయి. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా ఉన్నత పదవులు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. మీ నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి మెరుగుపడుతుంది.
స్టాక్ మార్కెట్ లేదా రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. గతంలో ఎక్కడో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. పెళ్లి కాని వారికి త్వరలోనే మంచి సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది.
5. మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ వారం తిరుగులేని లాభాలు కలగనున్నాయి. సమాజంలో పేరున్న, ప్రభావశీలమైన వ్యక్తుల పరిచయం ఏర్పడుతుంది, ఇది భవిష్యత్తులో మీకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
వ్యాపారస్తులకు పెద్ద లాభాలు తెచ్చిపెట్టే కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. కుటుంబంలో ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడంతో ఆర్థిక భద్రత లభిస్తుంది.
ఈ 3 రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి:
ఈ వారంలో వృషభ, కర్కాటక, వృశ్చిక రాశుల వారు కొంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం మంచిది. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. ఎవరినైనా గుడ్డిగా నమ్మి భావోద్వేగాలతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు, వాహనాలు నడిపేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More