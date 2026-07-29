ఆగస్టు 1 నుంచి శుక్ర-కేతు యుతి ముగింపు.. ఈ 6 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది!
ఆగస్టు 1, 2026 నుంచి శుక్రుడు సింహ రాశిని విడిచి కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో, సింహ రాశిలో కొనసాగుతున్న శుక్ర-కేతు యుతి ముగియనుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ యుతి భంగం భౌతిక సుఖాలు, ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, కుటుంబ జీవితం వంటి అంశాలపై సానుకూల ప్రభావం చూపనుంది.
సింహ రాశిలో కొనసాగుతున్న శుక్ర-కేతువుల కలయిక ఆగస్టు 1న ముగియనుంది. ఈ యుతి భంగం కారణంగా ద్వాదశ రాశులలో ఆరు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు, ఆర్థిక వృద్ధి కలుగుతాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి రెండు బలమైన గ్రహాలు కలవడం లేదా విడిపోవడం వల్ల మానవ జీవితంపై, దేశ ప్రపంచ పరిస్థితులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. ప్రస్తుతం సింహ రాశిలో శుక్ర, కేతువులు కలిసి సంచరిస్తున్నారు. అయితే ఆగస్టు 1, 2026 నుంచి ఈ పరిస్థితిలో కీలక మార్పు రాబోతోంది.
యుతి తొలగిపోతుంది
జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, శుక్రుడు సింహ రాశి నుంచి కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. దీనితో కేతువుతో కొనసాగుతున్న శుక్రుడి సంయోగం పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు వివరిస్తూ, శుక్రుడు భౌతిక సుఖాలు, ప్రేమ, సౌందర్యానికి ప్రతీక అని తెలిపారు. మరోవైపు కేతువు ఆధ్యాత్మికత, భ్రమలు, ఊహించని పరిణామాలకు కారకుడిగా వ్యవహరిస్తాడు.
ఈ రెండు గ్రహాలు కలిసినప్పుడు జీవితంలో భౌతిక సుఖాలు ఉన్నప్పటికీ ఒకరకమైన శూన్యత భావన కలుగుతుంది. ఇప్పుడు కేతు ప్రభావం నుంచి శుక్రుడు దూరం కావడం వల్ల జనసామాన్యానికి ఎంతో శుభకరమైన ఫలితాలు లభిస్తాయని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ గ్రహ మార్పు వల్ల ఏయే రాశుల వారికి సువర్ణావకాశాలు రానున్నాయో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
1. వృషభ రాశి (Taurus)
ఈ రాశి వారికి కాలం పూర్తిగా అనుకూలంగా మారుతుంది. అదృష్టం తోడు నిలవడంతో పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా మారుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభసాటిగా మారుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్న వారికి పదోన్నతులు లేదా ఉన్నత అవకాశాలు లభించే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి.
2. మిథున రాశి (Gemini)
మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో సౌభాగ్యవంతంగా సాగుతుంది. కేతు ప్రభావం తొలగిపోవడం వల్ల ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. భౌతిక సుఖ-సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. స్థిరాస్తులు, సొంత ఇల్లు లేదా నూతన వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు, అధికారుల మద్దతుతో కెరీర్లో తిరుగులేని విజయాలు సాధిస్తారు.
3. కన్యా రాశి (Virgo)
కన్యా రాశిలోనే శుక్ర ప్రవేశం జరుగుతుండటం విశేషం. ఈ యుతి భంగం ఈ రాశి వారికి అపారమైన లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ఆనందాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, పొదుపు చేయడంలో సఫలీకృతులవుతారు.
4. తులా రాశి (Libra)
తులా రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా స్వర్ణ యుగం ప్రారంభం కానుంది. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి అత్యుత్తమ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్టంగా మారుతుంది. విద్యార్థులకు ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు లేదా సంతానం ద్వారా శుభవార్తలు వినిపిస్తాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు మంచి రిటర్నులను అందిస్తాయి.
5. మకర రాశి (Capricorn)
మకర రాశి వారి జీవితంలో మళ్లీ మంచి రోజులు రాబోతున్నాయి. మీరు తలపెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయాలు సొంతం చేసుకుంటారు. కార్యక్షేత్రంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా ఉన్నత పదవులు లభిస్తాయి. కొందరికి ఆదాయం భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అదృష్టం సంపూర్ణంగా తోడు నిలవడంతో ఆర్థిక ప్రణాళికలు విజయవంతమై అప్పుల బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది.
6. కుంభ రాశి (Aquarius)
కుంభ రాశి వారికి ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు అందే సమయం ఆసన్నమైంది. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం బలపడుతుంది. వ్యాపారంలో కీలకమైన సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ధనలాభం కలగడంతో పాటు పొదుపుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తారు. ఆస్తులు కొనుగోలు చేసేయోగం ఉంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More