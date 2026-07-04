Venus Transit: త్వరలో కన్యా రాశిలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం.. ఈ 7 రాశుల వారికి ఇక అదృష్టమే!
ఆగస్టు 1 నుంచి శుక్రుడు బుధుడి రాశి అయిన కన్యలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. ఈ గ్రహ సంచారం వల్ల వృషభం, మిథునం, కన్యా, ధనుస్సుతో పాటు మొత్తం ఏడు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. శుక్రుడి రాశి మార్పు మీ జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శుక్ర సంచారం: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సుఖసంతోషాలు, భోగభాగ్యాలు, వైవాహిక జీవితం మరియు ప్రేమకు కారకుడిగా భావిస్తారు. సాధారణంగా జూన్ 8న కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించిన శుక్రుడు, జూలై 4న సింహంలోకి మారాడు. ఆగస్టు 1న కన్యలోకి ప్రవేశించి సెప్టెంబర్ 2 వరకు అక్కడే ఉంటాడు. శుక్రుడు కన్యలో ఉండటం వల్ల మనుషుల ఆలోచనా ధోరణిలో, ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఏడు రాశుల వారికి కలిగే శుభ ఫలితాలు
వృషభ రాశి: నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ప్రేమ బంధాల్లో అనుబంధం పెరుగుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది.
మిథున రాశి: కుటుంబంతో కలిసి నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఇంటి అవసరాల కోసం ఖర్చు చేస్తారు. ఆగిపోయిన పనులు కార్యరూపం దాల్చి మనసుని ప్రశాంతంగా ఉంచుతాయి.
కర్కాటక రాశి: మీ మాటలకు విలువ పెరుగుతుంది. ఎవరితోనైనా గొడవలుంటే, వాటిని పరిష్కరించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కొత్త పరిచయాలు మీకు లాభదాయకంగా మారతాయి.
ధనుస్సు రాశి: కెరీర్లో వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల ఉంటుంది. మీరు చేసే పనికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అదనపు బాధ్యతలు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి.
వృశ్చిక రాశి: ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. స్నేహితుల మద్దతుతో క్లిష్టమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు.
మకర రాశి: అదృష్టం మీకు తోడుగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు అందుకుంటారు. విద్యార్థులకు ఇది అనుకూలమైన సమయం.
మీన రాశి: బంధాల్లో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. అవివాహితులకు వివాహ సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు కనిపిస్తాయి.
శుక్రుడి అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన పరిహారాలు
శుక్రుడి ప్రభావం వల్ల ఆశించిన శుభాలు కలగాలంటే ఈ క్రింది నియమాలను పాటించడం మంచిది:
ప్రతీ శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని భక్తితో పూజించి, తెల్లని పుష్పాలను సమర్పించండి.
'ఓం ద్రాం ద్రీం ద్రౌం సః శుక్రాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.
శుక్రవారం నాడు పేదలకు తెల్లని వస్త్రాలు లేదా స్వీట్లు దానం చేయడం వల్ల అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది.
ఇంటిని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోండి. ఎవరితోనూ అనవసర వాదనలకు దిగకండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More