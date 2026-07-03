పునర్వసు నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు - ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం, ధనలాభాలు!
జూలై 6, 2026 నుంచి సూర్య భగవానుడు పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. బృహస్పతి అధిపతిగా ఉన్న ఈ నక్షత్రంలో సూర్యుని సంచారం వల్ల మేషం, సింహం, కన్య, మకర రాశుల వారికి అపారమైన ఐశ్వర్యం లభించనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాశి మార్పుతో పాటు నక్షత్ర సంచారానికి కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. గ్రహాల రాచకుడైన సూర్య భగవానుడు త్వరలోనే తన నక్షత్రాన్ని మార్చబోతున్నాడు. జూలై 6, 2026 న సూర్యుడు పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి, జూలై 19 వరకు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతాడు. పునర్వసు నక్షత్రానికి దేవగురువు బృహస్పతి (గురుడు) అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు.
జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం….. సూర్యుడు, బృహస్పతి మధ్య మిత్ర భావన ఉంటుంది. మిత్ర గ్రహానికి చెందిన నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు రావడం వల్ల ద్వాదశ రాశులపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా, తిరుగులేని ధనలాభాలను ఇచ్చేదిగా మారబోతోంది. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు, వారు చేయాల్సిన పరిహారాలు ఇవే:
1. మేష రాశి :
సూర్యుని నక్షత్ర మార్పు వల్ల మేష రాశి వారికి అన్ని రంగాలలోనూ సానుకూల ఫలితాలు అందుతాయి. కుటుంబంలో, బంధువులతో సంబంధాలు మునుపటి కంటే చాలా మెరుగవుతాయి. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి అనుబంధం బలపడుతుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారి, లాభాల బాట పడతాయి. ఊహించని విధంగా అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలగడం వల్ల మీ ఆర్థిక స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానాలు లభిస్తాయి, ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
మేష రాశికి అధిపతి అంగారకుడు (కుజుడు). ఈ రాశి వారు శుభ ఫలితాల కోసం హనుమంతుడిని ఆరాధించాలి. అలాగే ఉదయాన్నే సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల మరింత మేలు జరుగుతుంది.
2. సింహ రాశి :
సింహ రాశికి అధిపతి స్వయంగా సూర్య భగవానుడే. అందువల్ల ఈ నక్షత్ర పరివర్తనం మీకు అద్భుతమైన వేగాన్ని ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు, కోర్టు వ్యవహారాలు ఈ కాలంలో వేగంగా పూర్తవుతాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందం, సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు, ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కొత్తగా భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ సుదీర్ఘ నిరీక్షణ ఈ సమయంలో నెరవేరే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి వారు ప్రతిరోజూ ఉదయం రాగి పాత్రలో నీటిని తీసుకుని, సూర్య భగవానుడికి క్రమం తప్పకుండా అర్ఘ్యం సమర్పించడం ద్వారా అనుకున్న పనులు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి.
3. కన్యా రాశి :
కన్యా రాశి వారికి సూర్యుని నక్షత్ర మార్పు సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలను పెంచుతుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను ఇచ్చే మార్గాలలో పెట్టుబడులు పెడతారు. పాత బాకీలు వసూలు కావడంతో పాటు, కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి. వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అదృష్టం తోడుగా ఉండటం వల్ల చిక్కుకున్న సమస్యల నుంచి సులభంగా బయటపడతారు.
కన్యా రాశి వారు తమ జాతకంలో సానుకూలతను పెంచుకోవడానికి ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో 108 సార్లు "ఓం బుం బుధాయ నమః" అనే బుధ గ్రహ మంత్రాన్ని పఠించడం మంచిది.
4. మకర రాశి :
మకర రాశి వారికి ఈ సంచారం జీవితంలో సరికొత్త వెలుగులను నింపుతుంది. కుటుంబంలో లేదా బంధువుల నుంచి ఆకస్మికంగా ఒక శుభవార్త అందుతుంది, ఇది మీ మనస్సుకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. కష్టసమయాల్లో ఆత్మీయుల, మిత్రుల మద్దతు లభిస్తుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారి ప్రయత్నాలు ఫలించి, విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు మెరుగవుతాయి. మీ మానసిక, శారీరక బలం పెరుగుతుంది. కార్యాలయంలో మీ శ్రమకు గుర్తింపుగా కొత్త బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి వారు సూర్యుని సంచార కాలంలో మరిన్ని శుభ ఫలితాలను పొందడానికి శనిదేవుడిని భక్తితో నమస్కరించి, ఆరాధించడం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More