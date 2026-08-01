ఆగస్టు రాశి ఫలితాలు: కెరీర్, ధనం, ఆరోగ్యంపై గ్రహాల ప్రభావం ఎలా ఉండనుంది?
ఆగస్టు నెలలో శుక్రుడు, కుజుడు, బుధుడు, సూర్యుడు వంటి ప్రధాన గ్రహాల సంచారం, బృహస్పతి ఉదయంతో ద్వాదశ రాశులపై విశేష ప్రభావం పడనుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు లభించగా, మరికొన్ని రాశుల వారు ఖర్చులు, ఆరోగ్యం, కుటుంబ వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
ఆగస్టు మాసం జ్యోతిష్య పరంగా అత్యంత కీలకమైనదిగా నిలుస్తోంది. ఈ నెలలో పలువురు ప్రధాన గ్రహాలు తమ రాశులను మారుస్తుండటంతో పాటు ఉదయించనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 1న శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి, ఆగస్టు 2న కుజుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. అలాగే ఆగస్టు 5న బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి సంచరిస్తారు. నెల మధ్యలో అంటే ఆగస్టు 12న దేవగురువు బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలో ఉదయిస్తుండగా, ఆగస్టు 17న సూర్య భగవానుడు తన సొంత రాశి అయిన సింహరాశిలోకి అడుగుపెడతారు.
వీటికి తోడు శని మీన రాశిలో, రాహువు కుంభ రాశిలో, కేతువు సింహ రాశిలో సంచరిస్తుంటారు. ఈ గ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనుండగా, మరికొందరు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ నెలలో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నత అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అయితే ఎటువంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. ప్రభావశీల వ్యక్తుల పరిచయాలు భవిష్యత్తులో లాభాన్నిస్తాయి.
వృషభ రాశి
వ్యక్తిగత మరియు వృత్తి జీవితంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ధన సంపాదన, పొదుపుపై మీ దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు. పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. నూతన పరిచయాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి.
మిథున రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆగస్టు మాసం విజయాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వం ఇతరులను ఆకర్షిస్తుంది. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభమవుతాయి. ఆర్థిక స్థితి బలపడుతుంది. మీ పనితీరును చాటుకోవడానికి కార్యాలయంలో మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై గంభీరంగా ఆలోచిస్తారు.
కర్కాటక రాశి
ఈ కాలంలో కొంత ఒడిదొడుకులు ఎదురవుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం కొద్దిగా తగ్గినప్పటికీ, నిరుత్సాహపడాల్సిన పనిలేదు. ప్రేమ సంబంధాల్లో మనస్పర్థలు రావచ్చు. మీ ప్రాధాన్యతలను గుర్తించి ముందుకు సాగాలి. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం.
సింహ రాశి
పెద్ద నిర్ణయాలు లేదా భారీ పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు తీవ్రంగా ఆలోచించాలి. ఉద్యోగంలో అధికారులతో వాదనలకు దిగకండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి అపార్థాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసమే వ్యాపారంలో విజయానికి బాటలు వేస్తుంది.
కన్యా రాశి
మీ బాధ్యతలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన సమయం ఇది. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోకపోతే బడ్జెట్ తలకిందులవుతుంది. ఏ పని చేసినా ముందుగా పూర్తి సమాచారం సేకరించాలి. వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునేందుకు అనుకూలమైన కాలం ఇది.
తులా రాశి
కొత్త విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థిక ప్రణాళికలు సఫలమవుతాయి. జీవితంలోకి కొత్త మిత్రులు వస్తారు. వృత్తిపరంగా కొత్త బాధ్యతలు భుజాన వేసుకుంటారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి
ఈ నెలలో మీ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. అదృష్టం తోడు నిలిచి నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆహ్లాదకరమైన ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగత అభివృద్ధికి నూతన మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.
ధనుస్సు రాశి
వ్యాపార భాగస్వామ్యాల పరంగా ఈ నెల అద్భుతంగా ఉంది. కుటుంబ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడంలో సఫలమవుతారు. శక్తిసామర్థ్యాలు పెరిగి ఆత్మవిశ్వాసం ఇనుమడిస్తుంది. ఉద్యోగం మారాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా బలపడుతుంది.
మకర రాశి
ఈ మాసం మీకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అప్పుల బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆత్మవిశ్వాసం వృద్ధి చెంది కార్యాలయంలో మీ బాధ్యతలను అద్భుతంగా నిర్వర్తిస్తారు.
కుంభ రాశి
అభివృద్ధి, విజయాలు ఈ నెల ప్రత్యేకత. శుభవార్తలు వింటారు. మీ వ్యక్తిత్వంలో నూతన కాంతి కనిపిస్తుంది. కొత్త బంధాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అయితే తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. జీవనశైలిలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి.
మీన రాశి
ఈ రాశి వారు ఆగస్టు నెలలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు మరియు కుటుంబంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. ఏ నిర్ణయమైనా ఆచితూచి, సంయమనంతో తీసుకోవాలి. అనవసర ఖర్చులను కట్టడి చేయడం చాలా ముఖ్యం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More