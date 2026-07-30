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    నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది.. మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉంది?

    జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, నేటి గ్రహాల గమనం ద్వాదశ రాశుల వారిపై భిన్నమైన ప్రభావాన్ని చూపనుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ప్రేమ, ఉద్యోగం, ఆర్థికం, ఆరోగ్యం వంటి రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు, కొత్త అవకాశాలు లభించగా, మరికొన్ని రాశుల వారు నిర్ణయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. 

    Published on: Jul 30, 2026, 04:00:59 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, ఈ రోజున గ్రహాల గమనం ఆధారంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది. మరికొన్ని రాశుల వారు కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు రానున్నాయో వివరంగా చూద్దాం.

    నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది.. మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉంది?
    నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది.. మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉంది?

    మేష రాశి

    రాశి వారికి ఈ రోజు రొమాంటిక్ లైఫ్‌లో ఊహించని సర్ప్రైజ్‌లు ఎదురవుతాయి. వృత్తి జీవితంలో ఎదురయ్యే నూతన సవాళ్లను ధైర్యంగా స్వీకరించి ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యం కూడా సహకరిస్తుంది. ముఖ్యమైన సమావేశాల్లో మీ పనితీరు అందరి ప్రశంసలను అందుకుంటుంది.

    వృషభ రాశి

    ప్రేమ సంబంధాల్లో ఉన్న చిన్నచిన్న మనస్పర్థలను తొలగించుకుని బంధాన్ని మరింత బలపరచుకోవడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. వృత్తిపరమైన అడ్డంకులను అధిగమించడం ద్వారా మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.

    మిథున రాశి

    రోజు మీ సామర్థ్యానికి పరీక్ష ఎదురుకావచ్చు. అయితే ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రతి సవాల్‌ను ఎదుర్కొంటే వ్యక్తిగత, వృత్తిగత రంగాల్లో అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధిస్తారు. సానుకూల దృక్పథంతో నిర్దేశిత లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా ఆశించిన ఫలితాలను అందుకుంటారు.

    కర్కాటక రాశి

    జీవితంలోని వివిధ రంగాల్లో ఎదురయ్యే చక్కటి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాట వింటూ సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఎలాంటి సంక్లిష్ట పరిస్థితులనైనా విశాల దృక్పథంతో సులభంగా అధిగమిస్తారు.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారి ప్రేమ జీవితం ఎంతో ఆనందంగా, ఉత్సాహభరితంగా సాగుతుంది. కార్యాలయంలో మీ వృత్తిపరమైన ప్రవర్తన అధికారులను ఆకట్టుకుంటుంది, ఇది భవిష్యత్తులో మెరుగైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థికంగా మంచి స్థితిలో ఉంటారు మరియు ఆరోగ్యం పూర్తిగా సహకరిస్తుంది.

    కన్యా రాశి

    భాగస్వామితో గడిపే సమయం మధురంగా మారుతుంది, పాత బేధాభిప్రాయాలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించి లక్ష్యాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక విజయాలు మిమ్మల్ని మరింత ఉత్సాహపరుస్తాయి.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారు జీవితంలో కొత్త మార్పులను అన్వేషించడానికి నేడు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీపై మీకు ఉండే నమ్మకమే ప్రతి క్లిష్ట పరిస్థిటి నుంచి బయటపడేస్తుంది. కెరీర్ మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదుగుదలకు చక్కటి దారులు ఏర్పడతాయి.

    వృశ్చిక రాశి

    నూతన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి ఈ రోజు మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. భావోద్వేగాల పరంగా సమతుల్యతను పాటిస్తూ, వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన పురోగతి సాధించే మార్గాలను సులభంగా సుగమం చేసుకుంటారు.

    ధనుస్సు రాశి

    కార్యాలయంలో బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ, ప్రేమ జీవితాన్ని ఎంతో సంతోషంగా ఆస్వాదిస్తారు. మీ భావాలను వ్యక్తపరచడానికి తగిన సమయం ఇది. ఆర్థిక సమృద్ధి నిలకడగా ఉంటుంది. మీలోని నైపుణ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.

    మకర రాశి

    స్వయం కృషితో పాటు మీపై మీకు పూర్తి నమ్మకం ఉండాలి. కొత్త అనుభవాలను ఆహ్వానించండి మరియు చుట్టూ ఉన్నవారితో స్పష్టమైన సంభాషణ కొనసాగించండి. ప్రేమ, కెరీర్, ఆర్థికం మరియు ఆరోగ్యం వంటి అన్ని విభాగాల్లోనూ సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.

    కుంభ రాశి

    జీవితంలో సరికొత్త ప్రయాణాలకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఇది సరైన తరుణం. ఇతరులతో సత్సంబంధాలు పెంపొందించుకోవడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. మీ సృజనాత్మకతకు మరింత మెరుగులు దిద్దుకునే అద్భుతమైన రోజు ఇది.

    మీన రాశి

    జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. సరైన ప్రణాళికలు రచించడం ద్వారా మీ ఆర్థిక స్థితిని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటారు. వృత్తి జీవితం ఫలప్రదంగా సాగుతుంది, అలాగే ఆరోగ్యం కూడా పూర్తి ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది.. మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉంది?
    Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది.. మీ రాశి ఫలితం ఎలా ఉంది?
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