ఈరోజు రాశి ఫలాలు: సూర్యుడి కటాక్షం.. ఈ రాశుల వారికి ఆదివారం ఆర్థిక లాభాలు, విజయాలు!
ఆదివారం సూర్య భగవానుడికి అంకితమైన రోజుగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం ఈ రోజు సూర్యుడి అనుగ్రహంతో కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థికం, కుటుంబం, వ్యాపారం వంటి విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
ఆదివారం సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహంతో ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుందో తెలుసుకోండి. మేషం, వృషభం, కర్కాటకం సహా పలు రాశులకు ఈ రోజు ఎంతో ప్రత్యేకంగా మారనుంది.
ఆదివారం అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తువచ్చేది విశ్రాంతి, ఆరాధన. హిందూ ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారం, వారాన్ని నడిపించే నవగ్రహాల్లో రవి (సూర్యుడు) ప్రత్యక్ష దైవంగా పూజలందుకుంటాడు. ఆదివారం రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో సూర్య నమస్కారాలు చేయడం, అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని, ఆత్మవిశ్వాసం ఇనుమడిస్తుందని నమ్ముతారు. గ్రహాల గమనం ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ రాశిఫలాల ద్వారా మీ దినచర్యను ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
మేష రాశి
ఈ రోజు మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభించడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు కొత్త అవకాశాలు తారసపడతాయి. వృత్తి జీవితంలో ఉన్నవారికి ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆర్థిక పరమైన అంశాల్లో పటిష్టత ఉంటుంది. ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి పరిచయం భవిష్యత్తులో మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు.
మిథున రాశి
ఈ రోజు కొంచెం అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. ఏ పని తలపెట్టినా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ఆచితూచి అడుగువేయాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆరోగ్య విషయంలో తగిన శ్రద్ధ అవసరం.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టం తోడుంటుంది. కెరీర్లో ఊహించని ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ధన లాభం కలగడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. మిత్రులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి
సూర్యుడి సంచార ప్రభావంతో సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. వ్యాపారస్తులు ఆశించిన లాభాలను ఆర్జిస్తారు. కుటుంబంలో నెలకొన్న పాత వివాదాలు పరిష్కారమై సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కన్యా రాశి
ఈ రోజు మీకు పనిభారం కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. రోజంతా ఉరుకులు పరుగులతో గడుస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు మీ ముందుకు వస్తాయి. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
తులా రాశి
ఈ రోజు మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. నిలిచిపోయిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తికావడంతో ఉత్సాహంగా ఉంటారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. బంధుమిత్రులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రోజు మీకు సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. మీ పనితీరుపై పూర్తి ఏకాగ్రత కుదురుతుంది. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. అయితే రోజువారీ ఖర్చులపై కాస్త నియంత్రణ అవసరం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా సాగిపోతుంది. రోజువారీ పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. పాత స్నేహితులతో మాట్లాడే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అజాగ్రత్త తగదు. కుటుంబం నుంచి మంచి మద్దతు లభిస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు లాభసాటిగా మారుతుంది. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. ప్రముఖ వ్యక్తుల పరిచయం మీ కెరీర్కు దిశా నిర్దేశం చేస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా సమయం గడుపుతారు.
కుంభ రాశి
ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చిన్న చిన్న విషయాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించి ఒత్తిడి తెచ్చుకోవద్దు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి కాబట్టి బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఓపికతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు వాటంతట అవే తొలగిపోతాయి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. పాత పనుల నుంచి విముక్తి లభించి ఊరట చెందుతారు. వృత్తిపరంగా మీ శ్రమకు తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో తొందరపాటు వద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆహ్లాదకరంగా గడుపుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More