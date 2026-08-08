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    శనివారం ప్రత్యేకత.. మేష నుంచి మీన రాశి వరకు.. 12 రాశుల దిన ఫలాలు!

    నేటి శనివారం రోజున గ్రహాల గమనం, నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా మేष రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు అన్ని రాశుల వారి జాతక ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం మరియు కుటుంబ జీవితంపై ప్రత్యేక అంచనాలు.

    Published on: Aug 8, 2026, 04:00:51 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ సంప్రదాయంలో శనివారం రోజున విఘ్నేశ్వరుడితో పాటు భక్త హనుమంతుడు, శనిదేవుని పూజలకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. ఎంతోమంది ఉదయాన్నే దైవదర్శనం చేసుకుని తమ రోజువారీ పనులను ప్రారంభిస్తుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతిరోజూ గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనం మారుతుంటుంది. ఈ ఖగోళ మార్పుల ప్రభావం మేషం మొదలు మీనం వరకు పన్నెండు రాశుల వారిపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కొందరికి అనుకూల ఫలితాలు వస్తే, మరికొందరికి కొత్త బాధ్యతలు ఎదురవుతాయి.

    శనివారం ప్రత్యేకత.. మేష నుంచి మీన రాశి వరకు.. 12 రాశుల దిన ఫలాలు!
    శనివారం ప్రత్యేకత.. మేష నుంచి మీన రాశి వరకు.. 12 రాశుల దిన ఫలాలు!

    వ్యాపార రంగంలో లాభాలు రావడం లేదా ఉద్యోగంలో ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకోవడం జరుగుతుంది. మరికొన్ని సందర్భాల్లో ఖర్చులు పెరిగి బడ్జెట్ అస్తవ్యస్తమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు, వ్యక్తిగత సంబంధాలు, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల పరంగా ఈరోజు ప్రతి రాశికి ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవాన్ని మిగుల్చుతుంది.

    మేష రాశి

    వ్యక్తిగత పనితీరును సమీక్షించుకోవడానికి నేడు సరైన సమయం. బాహ్య ప్రపంచం నుంచి కాస్త వెనక్కి తగ్గినట్లు అనిపించినా, మీ అంతర్గత శక్తిని అన్వేషించడానికి ఇది చక్కటి అవకాశం. మీ జీవిత కథను కొత్తగా లిఖించుకోవడానికి ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి

    ప్రస్తుత కెరీర్ మార్గంలోనే కొనసాగాలా లేక కొత్త దారి వెతుక్కోవాలా అనే అంశంపై కాస్త తర్జనభర్జన పడాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇది ప్రతిసారీ ప్రతికూల ఫలితాన్ని ఇవ్వదు. ఏ క్షణంలోనూ తొందరపడి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.

    మిథున రాశి

    మీ లక్ష్యాలపై స్పష్టత సాధించడానికి నేటి రోజు అద్భుతంగా సహకరిస్తుంది. మీ వృత్తి జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి, నిర్దేశిత లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలం. ఆర్థిక పరంగా మీరు స్థిరమైన స్థితిలో కొనసాగుతారు.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారి ఉద్యోగంలో పురోగతికి అద్భుతమైన అవకాశాలున్నాయి. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించడంతో పాటు పదోన్నతులు లభించే సూచనలున్నాయి. ఈ కాలంలో ప్రారంభించే వ్యాపార ఒప్పందాలు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను అందిస్తాయి.

    సింహ రాశి

    వృత్తిగత జీవితానికి, వ్యక్తిగత బంధాలకు మధ్య సమతుల్యత పాటించడం చాలా ముఖ్యం. దంపతులు పరస్పరం సమయం కేటాయించుకోవడానికి, బంధాన్ని మరింత బలపరచుకోవడానికి నేడు మంచి రోజు. క్లైంట్లతో మీ అనుభవాలను పంచుకోవడం ద్వారా లాభదాయకమైన ప్రాజెక్టులు చేతికి అందుతాయి.

    కన్యా రాశి

    మీ నైపుణ్యాలను నలుగురికి చాటిచెప్పడానికి, ప్రమోషన్లు లేదా కొత్త డీల్స్ దక్కించుకోవడానికి ఇది సరైన తరుణం. ఒంటరిగా ఉన్నవారు మంచి సంభాషణ నైపుణ్యాలు, అభిరుచులు కలిగిన వ్యక్తుల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు మానసిక ఉల్లాసాన్ని ఇస్తాయి.

    తులా రాశి

    ప్రేమ సంబంధాలలో ఉన్నవారు మధురమైన అనుభూతులను పొందుతారు. వ్యాపార యజమానులు వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాల ద్వారా ఆశించిన ఫలితాలను సాధించగలరు. సృజనాత్మక వాతావరణాన్ని సాదరంగా ఆహ్వానించండి.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారు దీర్ఘకాలిక లక్ష్య సాధనకు ఉపయోగపడని వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం వైపు మొగ్గు చూపకండి. వ్యక్తిగత అవసరాలపై, సంబంధాల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన సమయం ఇది.

    ధనుస్సు రాశి

    ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో నాయకత్వ బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం మీ ముందుకు వస్తుంది. అయితే ఒకేసారి అతిగా బాధ్యతలను మోసి మానసిక ఒత్తిడికి గురికాకండి. మీ వైవాహిక లేదా ప్రేమ జీవితంలో రొమాన్స్ వర్ధిల్లే కాలమిది.

    మకర రాశి

    మీ నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఫ్రీలాన్స్ అవకాశాలను పరిశీలించవచ్చు. అవివాహితులు ఆసక్తికరమైన సామాజిక వేదికల్లో పాల్గొనడం ద్వారా సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు.

    కుంభ రాశి

    పరిచయాలు పెరుగుతాయి, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు నేడు బాటలు పడతాయి. కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తితో పాటు మేధస్సును ఉత్తేజపరిచే సరికొత్త ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుడతారు.

    మీన రాశి

    ప్రేమ జీవితంలో చిన్నపాటి అడ్డంకులు ఎదురైనా, వృత్తి జీవితంలో మాత్రం అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధిస్తారు. ఆర్థిక సమృద్ధి మీ ఇంటి గడప తొక్కుతుంది. పెద్దగా ఆరోగ్య సమస్యలు ఏవీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/శనివారం ప్రత్యేకత.. మేష నుంచి మీన రాశి వరకు.. 12 రాశుల దిన ఫలాలు!
    Home/Rasi Phalalu/శనివారం ప్రత్యేకత.. మేష నుంచి మీన రాశి వరకు.. 12 రాశుల దిన ఫలాలు!
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