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    ఆగస్టు 7 రాశి ఫలాలు: శుక్రవారం లక్ష్మీ కటాక్షం ఎవరికి? ఈరోజు రాశుల వారీగా పూర్తి ఫలితాలు!

    శుక్రవారం గ్రహాల గమనం ఆధారంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశుల వారి జాతక ఫలాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం మరియు ప్రేమ జీవితానికి సంబంధించి మీ రాశి ఏం చెబుతుందో చూడండి.

    Published on: Aug 7, 2026, 04:00:13 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారం రోజును లక్ష్మీదేవి పూజకు ఎంతో పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. చాలా మంది ఉదయమే అమ్మవారిని స్మరించుకుంటూ తమ దినచర్యను ప్రారంభిస్తుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతిరోజూ గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితిగతులు మారుతుంటాయి.

    ఆగస్టు 7 రాశి ఫలాలు: శుక్రవారం లక్ష్మీ కటాక్షం ఎవరికి? ఈరోజు రాశుల వారీగా పూర్తి ఫలితాలు!
    ఆగస్టు 7 రాశి ఫలాలు: శుక్రవారం లక్ష్మీ కటాక్షం ఎవరికి? ఈరోజు రాశుల వారీగా పూర్తి ఫలితాలు!

    ఈ ఖగోళ మార్పుల ప్రభావం పన్నెండు రాశుల వారిపై ప్రత్యక్షంగా ఉంటుంది. కొందరికి కొత్త బాధ్యతలు రాగా, మరికొందరికి వ్యాపారంలో లాభాలు, ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. మరి మీ రాశి ప్రకారం ఈరోజు మీకు ఎలా గడవనుంది? నిపుణులు అందించిన పూర్తి రాశిఫలాలను ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి

    కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. మీ కెరీర్ పరంగా కొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోండి. తోటివారితో లేదా భాగస్వామితో ఏవైనా మనస్పర్థలు ఉంటే, వాటిని కేవలం మాటల ద్వారానే పరిష్కరించుకోండి. ఈ రోజు ఆరోగ్య పరంగా, ఆర్థిక పరంగా చిన్నపాటి సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు, అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.

    వృషభ రాశి

    మీ ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగిపోతుంది. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను మీ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కొంటారు. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని తెలివైన ఆర్థిక పెట్టుబడులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఆరోగ్యం విషయంలో చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు పాటించడం అవసరం.

    మిథున రాశి

    మీ బంధాల్లో రొమాంటిక్ వాతావరణాన్ని పెంపొందించుకోండి. మీ భావాలను ప్రియమైనవారితో పంచుకోవడం ద్వారా బంధం బలపడుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనులను నిర్వహించేటప్పుడు మీ అహంభావాన్ని పక్కన పెట్టండి. వ్యక్తిగత సంబంధాలను మరింత ఉత్పాదకతతో ముందుకు తీసుకెళ్లండి.

    కర్కాటక రాశి

    ప్రేమ సంబంధాల్లో ఉన్న చిన్నపాటి సమస్యలను తొలగించుకుని సంతోషకరమైన రోజును గడపండి. కార్యాలయంలో మీ షెడ్యూల్ ఎంతో బిజీగా మారుతుంది. ఈ రోజు మీ ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అలాగే మీ ఆరోగ్యం కూడా కొంత ఆందోళన కలిగించవచ్చు, తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

    సింహ రాశి

    ఎల్లప్పుడూ సానుకూల దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోండి, ఇది మీ ప్రేమ బంధాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మీ పనితీరును, కష్టాన్ని నిరూపించుకోవడానికి అద్భుతమైన కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. ధనలాభంతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా మీకు పూర్తిగా సహకరిస్తుంది.

    కన్య రాశి

    భవిష్యత్తును భద్రపరుచుకోవడానికి మీ సంపాదనను, ఖర్చులను జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి. మీ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. మీ ప్రేమ జీవితం ఎంతో ఆనందంగా సాగిపోతుంది. కార్యాలయంలో అద్భుతమైన, మంచి ఫలితాలను సాధిస్తారు.

    తులా రాశి

    కెరీర్ పరంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఉత్తమ ఫలితాలను సాధించడానికి ఆఫీసులో ఎదురయ్యే కొత్త సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగండి. ఆర్థికంగా మంచి సమృద్ధిని చూస్తారు. అయితే ఆరోగ్యానికి సంబంధించి చిన్నపాటి ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.

    వృశ్చిక రాశి

    మీరు కొత్త పరిచయాలు, మెరుగైన కెరీర్ అవకాశాలు మరియు తెలివైన ఆర్థిక మార్గాలను కనుగొంటారు. తేలికపాటి వ్యాయామాలు, విశ్రాంతిపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా మీలో శక్తి స్థాయిలు పెరుగుతాయి. ఇతరుల నుంచి వచ్చే సలహాలను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి, ఇది మీ అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    మీ ప్రేమ బంధాలలో ఆనందాన్ని పంచుకోండి మరియు ఉత్సాహాన్ని నింపుకోండి. వృత్తి జీవితంలో మీపై ఉన్న అంచనాలను అందుకునేందుకు తగిన ప్రయత్నాలు చేయండి. ఆరోగ్యం మరియు ఆర్థిక విషయాలు పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉన్నాయి. మీ చుట్టూ ఉన్నవారిపై ప్రేమను కురిపించండి, అది మీ బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది.

    మకర రాశి

    మీ ప్రేమ జీవితంలో మధురమైన క్షణాలను ఆస్వాదించండి. ప్రొఫెషనల్ ట్రిప్స్ మీకు సఫలతను ఇస్తాయి, అలాగే ఆర్థిక సమృద్ధి కూడా కలుగుతుంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన రంగాలలో విజయాలను అందుకునేందుకు వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి.

    కుంభ రాశి

    ఆఫీసులో మీకు లభించే కొత్త బాధ్యతలు మీ సామర్థ్యానికి పరీక్షగా నిలుస్తాయి. మీ అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకుని, డబ్బు విషయంలో పాజిటివ్ అప్రోచ్ కలిగి ఉండండి. ఆరోగ్యపరంగా మీరు ఫిట్‌గా ఉంటారు. పర్సనల్ మరియు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌లో ఎదుగుదల దిశగా అడుగులు వేస్తారు.

    మీన రాశి

    ఆర్థికంగా మీరు ఎంతో పటిష్టంగా ఉంటారు. మీ ఆరోగ్యం కూడా అంతకుముందు కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. భాగస్వామితో కలిసి ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలను గడపండి. ఉద్యోగంలో ఉన్న ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. మీ దైనందిన ఆర్థిక అవసరాలను ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేసుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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