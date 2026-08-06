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    ఆగస్టు 6 గురువారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, ధనం, కుటుంబ పరంగా ఎలా ఉంటుంది?

    ఆగస్టు 6, 2026 గురువారం గ్రహాల సంచారం ప్రభావంతో 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు కనిపించనున్నాయి. మేషం, సింహం, మీనం రాశుల వారికి ఉత్సాహం, పురోగతి, విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. వృషభం, కర్కాటకం, ధనస్సు రాశుల వారు ఓర్పుతో వ్యవహరించి ఆరోగ్యం, ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. 

    Published on: Aug 6, 2026, 04:00:21 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ సనాతన ధర్మంలో గురువారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ రోజు విష్ణుమూర్తిని, శ్రీమన్నారాయణుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే సిరిసంపదలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాల గమనాన్ని బట్టి ప్రతి రోజు మనుషుల జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి.

    ఆగస్టు 6 గురువారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, ధనం, కుటుంబ పరంగా ఎలా ఉంటుంది?
    ఆగస్టు 6 గురువారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, ధనం, కుటుంబ పరంగా ఎలా ఉంటుంది?

    ఆగస్టు 6, గురువారం రోజున ఏ రాశి వారి జీవితంలో ఎలాంటి ఫలితాలు రాబోతున్నాయి? ఏ రాశి వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి? అనే విషయాలను జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ద్వారా తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి

    రోజు మీలో శక్తి స్థాయిలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. మీ చుట్టూ ఉన్నవారు కూడా మీ ఉత్సాహాన్ని గమనిస్తారు. అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి సరైన ప్రణాళికలు వేసుకోండి. మీ భావాలను ఇష్టమైన వారితో పంచుకోండి. ఎవరినైనా సలహా అడిగితే స్వీకరించండి. కొత్త పనులను ప్రారంభించేటప్పుడు కాస్త ఓపిక అవసరం. జాగ్రత్తగా చేసే ప్రతి పనీ మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.

    వృషభ రాశి

    పనుల్లో తొందరపాటు వద్దు. ముందుగా చిన్న చిన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. ఏ పనినైనా చేతికి తీసుకుంటే దాన్ని విజయవంతంగా ముగించండి. ఒక స్పష్టమైన జాబితాతో ముందుకు వెళ్తే మీ బిజీ దినచర్య కూడా ప్రశాంతంగా మారుతుంది. ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు మొహమాటపడకుండా సహాయం కోరండి. ప్రతిరోజూ కొత్త విషయాలను నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి.

    మిథున రాశి

    ఎల్లప్పుడూ ముఖంలో చిరునవ్వుతో బాధ్యతలను నిర్వర్తించండి. దీనివల్ల ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. మీరు తీసుకునే స్పష్టమైన నిర్ణయాలు జీవితంలో మంచి ఫలితాలను, సంతోషాన్ని ఇస్తాయి. మీకు సహకరించిన సీనియర్‌లకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం మర్చిపోవద్దు. ఆలోచించి అడుగు వేస్తే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.

    కర్కాటక రాశి

    ఈ రోజు శారీరకంగా, మానసికంగా మంచి విశ్రాంతి అవసరం. ఆహార విషయంలో సాదాసీదా శాకాహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోండి. తొందరపడకుండా ఓపికగా ఉండండి. మీ ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టడానికి మరింత శ్రమించండి. చిన్న చిన్న విషయాలపై దృష్టి పెట్టి పనులను చక్కదిద్దుకోండి. అవసరమైనప్పుడు తగినంత విశ్రాంతి తీసుకుని ఉత్సాహంగా ఉండండి.

    సింహ రాశి

    ఈ రోజు మీకు చిన్న చిన్న విజయాలు దక్కుతాయి. ఇవి మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత పెంచుతాయి. సామాజిక కార్యక్రమాలలో చురుగ్గా పాల్గొనేందుకు ఇది మంచి సమయం. మీ ముందున్న అవకాశాలను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోండి. ప్రశాంతతతో, ఓపికతో ముందుకు సాగితే అనుకున్న రంగంలో నిరంతర అభివృద్ధి సాధించవచ్చు.

    కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారు ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు అపార్ధాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఒకవేళ మీ ప్రణాళికల్లో మార్పులు జరిగితే ప్రశాంతంగా వాటిని సర్దుబాటు చేసుకోండి. మీ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మీకు పూర్తి అండగా నిలుస్తారు. మీ శక్తిని సరైన పనులకు ఉపయోగించండి. క్రమశిక్షణతో ఉంటే త్వరలోనే మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది.

    తులా రాశి

    మీ ఆలోచనలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరచండి. అలాగే మాట్లాడేటప్పుడు మధురమైన పదాలను మాత్రమే ఉపయోగించండి. కొత్త ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. సమాజంలో జరిగే విషయాల ద్వారా కొత్త పాఠాలు నేర్చుకుంటారు. ఏ పని చేసినా బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి.

    వృశ్చిక రాశి

    ఈ రోజు ప్రతి అడుగు ఎంతో జాగ్రత్తగా వేయాలి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మంచి అలవాట్లను అలవర్చుకోండి. ప్రతిరోజూ సాధించే చిన్న చిన్న విజయాలను ఆస్వాదించండి. కుటుంబ సంబంధాలు, ఆర్థిక విషయాలు, ఉద్యోగంలో ప్రశాంతత, పట్టుదల ఉంటేనే విజయం మీ సొంతమవుతుంది.

    ధనస్సు రాశి

    కుటుంబ సభ్యులు చెప్పే మాటలను శ్రద్ధగా వినడం వల్ల మనస్శాంతి కలుగుతుంది. ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు కఠినమైన పదాలను అస్సలు ఉపయోగించవద్దు. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని బడ్జెట్ ప్రకారం ఖర్చు చేయండి. చేతిలో ఉన్న పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయండి.

    మకర రాశి

    మీ ఆలోచనలను ఒక పద్ధతిలో పెట్టుకోవడానికి చిన్న లిస్ట్ తయారు చేసుకోండి. వాటిని మీకు నమ్మకమైన స్నేహితులతో పంచుకోండి. ఇతరులతో చిన్నపాటి సంభాషణలు కూడా భవిష్యత్తులో మంచి అవకాశాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఏ విషయంలోనూ తొందరపడి నిర్ణయాలు మార్చుకోవద్దు.

    కుంభ రాశి

    ఓపికతో, సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తే ఈ రోజు మంచి లాభాలను పొందవచ్చు. సులభమైన పనులను ముందుగా పూర్తి చేసి రోజువారీ దినచర్యను సక్రమంగా నిర్వహించండి. ఈ రోజు మీరు తీసుకునే చిన్నపాటి ఆర్థిక నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ఎంతో సహాయపడతాయి.

    మీన రాశి

    ఈ రోజు అనుకున్న పనులలో వేగం పెరుగుతుంది, తద్వారా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. చిన్న చిన్న పనులపై శ్రేద్ధ పెట్టి మొదలుపెట్టిన ప్రతి పనిని పూర్తి చేయండి. ఈ రోజు దక్కే ప్రతి చిన్న విజయాన్ని కుటుంబంతో కలిసి ఆస్వాదించండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 6 గురువారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, ధనం, కుటుంబ పరంగా ఎలా ఉంటుంది?
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 6 గురువారం రాశి ఫలాలు: ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, ధనం, కుటుంబ పరంగా ఎలా ఉంటుంది?
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