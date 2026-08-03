ఆగస్టు 16న బుధుడి నక్షత్ర మార్పు.. 5 రాశులవారికి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు, ఆర్థిక లాభాలు!
ఆగస్టు 16న బుధుడు తన నక్షత్రం మారుస్తాడు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారి కోరికలన్నింటినీ తీర్చే శక్తి బుధుడికి ఉంటుంది. ఏ రాశుల వారికి బుధుడు అనుగ్రహం కలిగిస్తాడో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో బుధ గ్రహాన్ని గ్రహాలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. బుధుడు మేధస్సు, వాక్చాతుర్యం, చదువు, వ్యాపారానికి అధిపతి. బుధుడు ఆగస్టు 16న ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ ఆశ్లేష నక్షత్రానికి అధిపతి బుధుడు. బుధుడు తన సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. బుధుడి ఈ నక్షత్ర సంచారం కొన్ని రాశులకు చాలా డబ్బు, అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. బుధ నక్షత్ర సంచారం వల్ల ఏ రాశులకు అత్యంత అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయో చూడండి.
సింహ రాశి
బుధ గ్రహ సంచారం సింహరాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో రోజువారీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో లాభం ఉంటుంది. ప్రభుత్వ సంబంధిత ఉద్యోగాలలో విజయం సాధించడం వల్ల సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట గణనీయంగా రెట్టింపు అవుతాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి తగిన ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ ఆరోగ్యం సురక్షితంగా ఉంటుంది. మీరు గత అనారోగ్యాల నుండి త్వరగా కోలుకోగలుగుతారు.
మకర రాశి
బుధ గ్రహ సంచారం మకర రాశివారికి ఆశాజనకమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. పెద్దల సలహాలను పాటించడం విజయాన్ని తెస్తుంది. మీరు ఉద్యోగంలో ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతి మీకు లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు చేసే అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయం, ఆర్థిక లాభాలను చూస్తారు. ఉద్యోగంలో ఆశించిన మార్పులు, లాభాలు కలుగుతాయి. పై అధికారుల సహాయంతో జీవితంలో మార్పులు కనిపిస్తాయి. వ్యాపారం పట్ల మీ కొత్త విధానం లాభాలను పెంచుతుంది. డబ్బు సంపాదించడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. మీరు ఆర్థిక పురోగతిని సాధించగలరు. వైవాహిక జీవితంలో సంతోషం, సహకారం పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
బుధ సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి ఒక అద్భుతమైన కాలాన్ని అందిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, జీతం పెంపు అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు మీ లక్ష్యాలను సాధించడంలో కూడా విజయం సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. మానసిక బలం, నిర్ణయం తీసుకునే నైపుణ్యాలు అద్భుతంగా పెరుగుతాయి. వృశ్చిక రాశి వారు డబ్బును ఆదా చేయగలుగుతారు. వృత్తి జీవితంలో, వృశ్చిక రాశి వారు తమ పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు పొందవచ్చు. మీ ఆరోగ్యం అన్ని ప్రయత్నాలకు సహకరిస్తుంది.
వృషభ రాశి
బుధ గ్రహ సంచారం కారణంగా వృషభ రాశి వారు తమ కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. బుధుడు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వృషభ రాశి వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ఈ కాలంలో మీకు మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ సంచారం వల్ల వ్యాపారవేత్తలు భారీ లాభాలు ఆర్జిస్తారు. అదే సమయంలో, వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ప్రయత్నాలన్నీ గొప్ప విజయాన్ని అందిస్తాయి. మీ వృత్తి జీవితంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి.
కన్యా రాశి
ఈ బుధ సంచారం కన్యారాశి వారికి పురోగతికి కొత్త అవకాశాలను అందిస్తుంది. వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి, ఉద్యోగాలు, జీతాల పెరుగుదల వంటి వివిధ రంగాలలో విజయం సాధించే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. జీవితంలో మంచి అనుభవాలు మీకు ఎదురవుతాయి. ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. బంధువులతో ఐక్యత పెరుగుతుంది. విదేశాలలో పనిచేస్తున్న వారికి తమ కుటుంబంతో సంతోషంగా గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. బుధ సంచారం కారణంగా నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. దీని కారణంగా, మీకు గొప్ప బాధ్యత అప్పగిస్తారు. పై అధికారులతో సంబంధాలు బాగా మారుతాయి. ఈ కాలంలో వ్యాపారవేత్తలు భారీ లాభాలను ఆశించవచ్చు. అలాగే ఇది విద్యార్థులకు మంచి సమయం. విదేశాలలో చదువుకోవాలనుకునే వారికి అందుకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More