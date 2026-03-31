ఈ 4 రాశులపై హనుమంతుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉంటుంది.. కష్టాలు ఉండవు, విజయాలను పొందుతారు!
హనుమంతుడు ధైర్యం, బలం, జ్ఞానం మరియు రక్షణ ఎవరిపై ఉంటుందో వారి జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలు హనుమాన్ యొక్క ప్రత్యేక దయను పొందుతారు. ఈ రాశులు వ్యక్తులు నిర్భయంగా, శక్తివంతంగా, నిజాయితీతో వుంటారు. హనుమంతుడి అనుగ్రహం ఈ రాశులపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి ఈ రాశుల్లో మీరూ ఉన్నారేమో చూసుకోండి.
మేష రాశి:
మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. ధైర్యం, నిర్భయతకు చిహ్నం. హనుమంతుడుకి కుజ గ్రహానికి దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంటాడు. అందువల్ల, మేష రాశి ప్రజలపై హనుమంతుడుకి ప్రత్యేక దయ ఉంది. ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తులు స్వభావరీత్యా అత్యంత ధైర్యవంతులు, ఉత్సాహవంతులు, నిర్భయంగా ఉంటారు.
క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా, వారు గట్టిగా పోరాడతారు. ఎప్పటికీ వదులుకోరు. హనుమాన్ ఆశీస్సులతో వారి కృషి, అంకితభావం వారికి ప్రతి రంగంలోనూ విజయాన్ని తెస్తుంది. వారి జీవితంలో అడ్డంకులు ఎదురైతే, హనుమాన్ దయతో వాటిని సులభంగా అధిగమించచ్చు.
సింహ రాశి:
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. హనుమాన్ సూర్య భగవానుడిని తన గురువుగా భావిస్తారు. ఈ కారణంగా, హనుమంతుడి ప్రత్యేక దయ సింహ రాశి ప్రజలపై కూడా ఉంది. ఈ రాశిచక్రానికి చెందిన వ్యక్తులు పుట్టుకతోనే నాయకులు. వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం, తెలివితేటలు, ఆకట్టుకునే వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది.
హనుమాన్ ఆశీస్సులతో, ఈ వ్యక్తులు సమాజంలో భిన్నమైన గుర్తింపును సృష్టిస్తారు. వారి నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యంతో ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తారు. వీరి సాహసోపేతమైన స్వభావం వారికి సవాళ్లను ఎదుర్కొనే శక్తిని ఇస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి:
జ్ఞానం, సహనం వృశ్చిక రాశికి ముఖ్య లక్షణాలు. వృశ్చిక రాశి అధిపతి కుజ గ్రహం. కాబట్టి ఈ రాశి ప్రజలు హనుమాన్ యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు లోతైన ఆలోచనలు కలిగి వుంటారు.
చాలా తెలివైనవారు. హనుమాన్ ఆశీస్సులతో వారు ప్రతి పరిస్థితిలో సహనం, అవగాహనను కొనసాగిస్తారు. ఈ వ్యక్తులు తమ చర్యల పట్ల పూర్తి అంకితభావం మరియు చిత్తశుద్ధిని చూపుతారు. కష్టాల్లో కూడా వదులుకోరు. చివరికి వారు గెలుస్తారు.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశికి న్యాయమైన, ఉదారమైన స్వభావం ఉంటుంది. ఈ రాశికి అధిపతి శని. ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తులు నిష్పాక్షికంగా, ఉదారంగా ఉంటారు. ఈ లక్షణాల కారణంగా, హనుమాన్ వారిని ప్రత్యేకంగా అభిమానిస్తారు. హనుమంతుడి దయతో ప్రతికూల శక్తులు దగ్గరకు రావు. ఈ వ్యక్తులు సమాజ ప్రయోజనాల కోసం పని చేస్తారు. దూరదృష్టితో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. హనుమాన్ జీవితంలోని అడ్డంకులను తొలగిస్తాడు.
హనుమాన్ అనుగ్రహం పొందడం ఎలా?
ఈ నాలుగు రాశుల ప్రజలు క్రమం తప్పకుండా హనుమాన్ చాలీసాను పఠించాలి, మంగళవారం ఉపవాసం పాటించాలి. హనుమాన్ అనుగ్రహాన్ని కాపాడుకోవడానికి సంకటమోచన హనుమాన్ ఆలయాన్ని సందర్శించాలి. హనుమాన్ పట్ల భక్తి జీవితంలో ధైర్యం, బలం, భద్రతను కాపాడుతుంది. జీవితంలో ప్రతి సవాలును ధైర్యంగా అధిగమిస్తాయి.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పుకోము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More