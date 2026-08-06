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    ఆగస్టు 11న శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం, కెరీర్ లో ఊహించని అడుగులు!

    ఆగస్టు 11, 2026న శుక్రుడు చంద్రుడికి చెందిన హస్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం ఈ సంచారం వల్ల వృషభ, తులా, మకర, కుంభ రాశుల వారికి ఆర్థిక పురోగతి, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, వ్యాపారంలో లాభాలు, ఆస్తి సంపాదన వంటి శుభఫలితాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

    Published on: Aug 6, 2026, 14:00:50 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ధన సంపదలకు, భోగభాగ్యాలకు కారకుడైన శుక్ర గ్రహం నిర్దిష్ట కాలంలో తన రాశిని, నక్షత్రాన్ని మారుస్తుంటాడు. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే ఆగస్టు 11, 2026 న శుక్రుడు చంద్రుడికి చెందిన హస్త నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనసుకి, భావోద్వేగాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు.

    ఆగస్టు 11న శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం, కెరీర్ లో ఊహించని అడుగులు!
    ఆగస్టు 11న శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం, కెరీర్ లో ఊహించని అడుగులు!

    శుక్రుడు భౌతిక సుఖాలు, సంపదను ప్రసాదిస్తాడు. ఈ ఇద్దరు బలమైన గ్రహాల కలయిక ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు రాబోతున్నాయి. అదృష్టం తోడు నిలిచి భారీగా ధనలాభం పొందే అవకాశం ఉంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఇక్కడ వివరంగా చూద్దాం.

    హస్త నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ రాశులకు ధనలాభం పొందే అవకాశం

    1. వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ఈ కాలాన్ని సువర్ణావకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో అనూహ్యమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఎంతోకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా గతంలో ఉన్న అప్పుల బాధల నుంచి బయటపడతారు. ఉద్యోగం చేసే వారికి వేతనం పెరగడంతో పాటు ప్రమోషన్ వచ్చే బలమైన సూచనలున్నాయి.

    2. తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. మీ జీవితంలోకి మంచి వార్తలు ప్రవేశిస్తాయి. ఉద్యోగ రంగంలో పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, మద్దతు లభిస్తాయి. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టడం వల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు గతంలో చేసిన ఆర్థిక ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు ఫలిస్తాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందడంతో పాటు ప్రముఖ వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.

    3. మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు జీవితంలో సానుకూలమైన మలుపులను తెస్తుంది. మీరు కనుక ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఇది సరైన సమయంగా భావించవచ్చు. అనుకూలమైన ఆఫర్లు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. జీవిత భాగస్వామి నుంచి సలహాలు, సహకారం లభిస్తాయి. ప్రభుత్వ రంగం నుంచి లాభాలు అందుకుంటారు. మీ ధైర్యసాహసాలు ఫలితాన్నిచ్చి, సమాజంలో పేరుప్రతిష్టలు ఇనుమడిస్తాయి.

    4. కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం అన్ని విధాలుగా కలిసొస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. బాస్‌ల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు పెద్ద బాధ్యతలు లేదా ఇంక్రిమెంట్ దక్కే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా పాతవాటిని విస్తరించడానికి ఇది అనుకూలమైన తరుణం. భూములు, ఇళ్లు లేదా కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కల నెరవేరుతుంది. భౌతిక సుఖసౌకర్యాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి.

    శుక్రుడి అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన పరిహారాలు

    జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం శుక్రుడి ఆశీస్సులు పొందడానికి శుక్రవారం నాడు లక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించాలి. అమ్మవారికి పరమాన్నం నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. ఈ రోజున తెల్లని రంగు వస్తువులను, ఆహార పదార్థాలను దానం చేయడం వల్ల విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది. లక్ష్మీ కటాక్షం లభించి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 11న శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం, కెరీర్ లో ఊహించని అడుగులు!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 11న శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని ధనలాభం, కెరీర్ లో ఊహించని అడుగులు!
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