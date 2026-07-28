ఆగస్టు 1 నుంచి 3 రాశులవారికి శుక్రుడి శుభం.. పెరగనున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్!
ఆగస్టు 1వ తేదీ నుండి 3 రాశుల వారికి శుక్రుడి శుభం మొదలవుతుంది. దీంతో అన్ని రకాలుగా మిథున, సింహ, కన్యా రాశివారికి కలిసి వస్తుంది.
ఆగష్టు 1వ తేదీ నుండి శుక్రుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. దీని శుభ ప్రభావం మూడు రాశుల వారి జీవితాలలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ సంచారం వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత బలపరుస్తుంది, ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ, వైవాహిక సంబంధాలలో నమ్మకం, ప్రేమ, పరస్పర అవగాహన పెరుగుతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలలో మీకు అదృష్టం కలిసివస్తుంది. చేపట్టిన పనిలో విజయం సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కొత్త అవకాశాలు కూడా లభించవచ్చు. ఆగస్టు 1 నుండి జరిగే ఈ శుక్రుని శుభ సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందుతారో తెలుసుకుందాం.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఆగస్టు 1 నుండి శుక్ర గ్రహ సంచారం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో గొప్ప విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే బలంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఊహించని శుభవార్తలు మీ ఆనందాన్ని పెంచుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, కొత్త బాధ్యత లేదా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఈ కాలంలో ఇల్లు, వాహనం లేదా ఇతర ముఖ్యమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే ప్రణాళికలు విజయవంతమయ్యే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ వరకు మీకు అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి ఆగస్టు 1వ తేదీ నుండి శుక్ర గ్రహ సంచారం మీ జీవితంలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకువస్తుంది. మిమ్మల్ని చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న అప్పుల సమస్యలకు పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. పోగొట్టుకున్న విలువైన వస్తువును తిరిగి పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సంతోషకరమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. మీ ఉద్యోగం, వృత్తిలో గణనీయమైన విజయాలు సాధించే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతులు లేదా మంచి అవకాశాలు మీకు లభించవచ్చు. సమాజంలో గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి, అలాగే కుటుంబంలో కూడా సంతోషం మరియు శాంతి వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కన్యా రాశి
ఆగష్టు 1 నుండి శుక్రుడు కన్యా రాశిలో సంచరిస్తున్నందున ఇది మీకు చాలా శుభ సమయం. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఈ కాలంలో చేసిన పెట్టుబడులు రాబోయే రోజుల్లో మంచి రాబడిని తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. మీ వ్యక్తిత్వ ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. మీ మాటలు, చేతలు ఇతరులపై మంచి ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి మంచి లాభాలు, కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. సెప్టెంబర్ వరకు అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం, ఆర్థికం, సంబంధాలు, వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పనులు పూర్తవుతాయి, మనసుకు ఆనందం, శాంతి లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More