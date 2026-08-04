కన్యా రాశిలోకి శుక్రుడు, శనితో దృశ్య యోగం - ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన శుభ ఫలితాలు, వీరికి మాత్రం జాగ్రత్త అవసరం
కన్యా రాశిలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం, మీనంలో ఉన్న శనితో కారక సంబంధం ఏర్పడటంతో రాశిచక్రాలపై బలమైన ప్రభావం పడనుంది. 12 రాశుల వారికి కలిగే లాభనష్టాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్ర, శని గ్రహాల కలయిక.. కారక సంబంధాలకు ఎంతో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆగస్టు 01, 2026 శనివారం రోజున ఉదయం 09:33 గంటలకు శుక్ర గ్రహం తన నీచ రాశి అయిన కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించింది. ఈ రాశిలో శుక్రుడు సెప్టెంబర్ 02, 2026 మధ్యాహ్నం 01:51 గంటల వరకు కొనసాగుతాడు.
మరోవైపు… మీన రాశిలో తిరోగమనంలో ఉన్న శని భగవానుడు, కన్యలోని శుక్రుడి నుంచి సరిగ్గా ఏడో స్థానంలో ఉన్నాడు. దీనివల్ల శని, శుక్రుల మధ్య సమసప్తక లేదా దృశ్య సంబంధం ఏర్పడుతోంది. ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య కారక సంబంధం సుమారు 33 రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది.
జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం… శని కఠిన శ్రమ, క్రమశిక్షణకు చిహ్నం కాగా.. శుక్రుడు సంపద, అందం, శృంగారం, వైభవానికి ప్రతిరూపం. వీరిద్దరి వీక్షణ వల్ల ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలు మరియు వ్యక్తిగత జీవితంపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో, ఏయే రాశుల వారికి ఇది అనుకూలమో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన శుభ ఫలితాలు, ధనలాభం
- వృషభ రాశి : ఈ రాశి వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. నూతన పరిచయాలు, సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. అయితే, ఆరోగ్య విషయాల్లో మరియు వ్యక్తిగత బంధాల్లో కొంత అస్థిరత కనిపించే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్త పడాలి.
- ధనుస్సు రాశి : ఈ రాశి వారు తమ ధైర్యంతో, అదనపు శ్రమతో ఆశించిన విజయాన్ని సాధిస్తారు. బహుముఖ ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మరియు గృహ వాతావరణంలో సామరస్యం కాపాడుకోవడం ఎంతో అవసరం.
- మకర రాశి : స్వయం ఉపాధి మరియు సొంత వ్యాపారాలు చేసే మకర రాశి వారికి సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. గతంలో చేసిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. బంధువుల నుంచి అందుతున్న మద్దతు వల్ల గొప్ప ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది మంచి సమయం.
- కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారు కొత్త పనులు, ప్రాజెక్టుల్లో భాగస్వాములవుతారు. స్నేహితుల సహాయంతో ముఖ్యమైన పనులు సమయానికి పూర్తవుతాయి. నూతన వస్తువులు, ఆస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు. గృహ నిర్మాణం లేదా మరమ్మతుల కోసం ఖర్చులు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఈ రాశుల వారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండక తప్పదు!
- సింహ రాశి : ఈ రాశి వారికి పనిప్రాంతంలో ఒత్తిడి, ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఉత్సాహం తగ్గడం లేదా శక్తి లేకపోవడం వంటి భావన కలుగుతుంది. అదనపు ప్రయత్నాలు చేయడం, సహోద్యోగులతో సమన్వయం పాటించడం ద్వారా మాత్రమే పనులు పూర్తి చేయగలుగుతారు.
- కర్కాటక రాశి : కర్కాటక రాశి వారికి కుటుంబ జీవితంలో కొంత అల్లకల్లోలం లేదా అసంతృప్తి నెలకొనే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో పనిభారం పెరుగుతుంది. భౌతిక సౌకర్యాల కొనుగోలు, వాహన లేదా ఇంటి రిపేర్ల కోసం అధికంగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది.
- మిథున రాశి : మిథున రాశి వారి ముఖ్యమైన పనుల్లో అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. పనిప్రాంతంలో అవాంఛిత మార్పులు లేదా స్థానచలనం కలిగే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు, భాగస్వామ్య బంధాల్లో ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
- మేష రాశి : మేష రాశి వారు తమ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు మరియు పాత వస్తువుల మరమ్మతుల వల్ల ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితంలోనూ, వ్యాపార భాగస్వాములతోనూ వివాదాలు తలెత్తకుండా మౌనం వహించడం శ్రేయస్కరం.
- కన్యా రాశి : కన్యా రాశి వారికి తీవ్రమైన పనిఒత్తిడి, బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల కుటుంబంతో సరిగ్గా సమయం గడపలేకపోతారు. దీనివల్ల కుటుంబంలో అసంతృప్తి పెరుగుతుంది. అపార్థాలకు తావివ్వకుండా ప్రతి విషయంలోనూ పారదర్శకంగా ఉండటం మంచిది.
- తులా రాశి : తులా రాశి వారికి ఈ కాలంలో గౌరవ అవమానాలు రెండూ ఎదురవుతాయి. తీవ్రమైన పోరాటం మరియు కష్టం తర్వాతే ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి కాగలవు. భవన నిర్మాణాలు లేదా కొత్త వస్తువుల కొనుగోళ్లపై ధనం వెచ్చిస్తారు.
- వృశ్చిక రాశి : వృశ్చిక రాశి వారు కొత్త భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. కొత్త వ్యాపారాల్లో మూలధనాన్ని పెట్టుబడిగా పెడతారు. ఉద్యోగంలో లేదా పనిచేసే స్థలంలో మార్పులు వచ్చే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
- మీన రాశి : ఈ రాశి వారు ఆరోగ్య విషయంలో అస్థిరతను ఎదుర్కొంటారు. అయితే, సుదీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న పాత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. నూతన పెట్టుబడులు, కొనుగోళ్లు చేస్తారు. ఊహించని విధంగా గుప్త లాభాలు (దాచిన లాభాలు) పొందే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More