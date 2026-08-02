శని నక్షత్ర మార్పుతో స్వర్ణయుగం: ఈ 6 రాశుల వారికి కెరీర్, ధన లాభాలు!
శ్రావణ మాసంలో ఆగస్టు 20, 2026న శని భగవానుడు రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ నక్షత్ర మార్పు అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపనున్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా వృషభ, మిథున, తులా, ధనుస్సు, మకర, కుంభ రాశుల వారికి అత్యంత శుభఫలితాలు అందించనుంది.
హిందూ సాంప్రదాయంలో శ్రావణ మాసానికి ఎంతో పవిత్ర స్థానం ఉంది. ఈ మాసంలో పరమశివుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో న్యాయదేవుడైన శనిదేవుడు తన గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఆగస్టు 20, 2026 న శని భగవానుడు రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నారు.
గ్రహాలన్నింటిలోకి అత్యంత మందగమనంతో సంచరించే శని దేవుడి ఈ నక్షత్ర మార్పు చాలా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక రంగాల్లో ఇది పెను మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టనుంది. ముఖ్యంగా ఆరు రాశుల వారికి ఈ కాలం స్వర్ణయుగంగా మారనుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
శని నక్షత్ర మార్పు ఎప్పుడు జరుగుతుంది?
పంచాంగ గణన ప్రకారం, ప్రస్తుతం మీన రాశిలో సంచరిస్తున్న శనిదేవుడు.. ఆగస్టు 20, 2026 న రేవతి నక్షత్రం రెండో పాదం నుంచి మొదటి పాదంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. శని చేసే ఈ సూక్ష్మ మార్పు మానవుల దైనందిన జీవితాలపై, వృత్తి వ్యాపారాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
ఈ 6 రాశుల వారికి లభించనున్న లాభాలు
1.వృషభ రాశి
గత కొంతకాలంగా పెండింగ్లో పడిపోయిన పనులన్నీ ఇప్పుడు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో నూతన బాధ్యతలు కేటాయిస్తారు. వ్యాపారం చేసే వారికి ఆశించిన దానికంటే మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది.
2.మిథున రాశి
కెరీర్లో ముందుకు సాగేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్ নিউজ అందుతుంది. సొంత వ్యాపారం విస్తరించేందుకు ఇది సరైన సమయం. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
3.తులా రాశి
మీ పనితీరుకు కార్యాలయంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ లేదా హోదా పెరిగే అవకాశం బలంగా ఉంది. నూతన ప్రాజెక్టులు లేదా వెంచర్లు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ కాలం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది.
4.ధనుస్సు రాశి
ఉన్నత విద్య అభ్యసించే విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యేవారికి అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా విదేశాలకు సంబంధించిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఆర్థికాందోళనలు దూరం అవుతాయి.
5.మకర రాశి
శని దేవుడు మీ రాశికి అధిపతి కావడం వల్ల ఈ నక్షత్ర మార్పు మీకు విశేష లాభాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపార రంగాల్లో తిరుగులేని వృద్ధిని చూస్తారు. పాత పనులు విజయవంతం కావడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
6.కుంభ రాశి
ఆదాయ మార్గాలు విస్తృతమై ధనలాభం కలుగుతుంది. సంఘంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి గ్రహాల సహకారం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి అండదండలు మీకు ఉంటాయి.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More