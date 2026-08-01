కుజుడి నక్షత్ర మార్పుతో 5 రాశులవారికి రాబోతున్న ఆర్థిక లాభాలు, అదృష్టం కూడా!
కుజుడు ఆగస్టు 12న ఆరుద్ర నక్షత్రంలో సంచరించనున్నాడు. దీనివల్ల ఐదు రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపారం, సంపద, ఆస్తి, విజయం విషయంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ సంచారం నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయని, అలాగే నిలిచిపోయిన పనులకు ఊపునిస్తుందని బలంగా సూచిస్తోంది. ఆ అదృష్ట రాశులు చూడండి.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో కుజుడి రాశి మార్పు మాత్రమే కాకుండా నక్షత్ర మార్పుకు కూడా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. కుజుడు నక్షత్రం మారినప్పుడు అది ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆస్తి, వాహనం, పెట్టుబడి, పోటీ పరీక్షలు, ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆర్థిక స్థితిపై ప్రధాన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అనుకూలమైన కుజ సంచారం కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. నిలిచిపోయిన పనులకు ఊపునిస్తుంది. ఇది ఆర్థిక పురోగతిని, వృత్తిలో విజయాన్ని, ధైర్యాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. సవాళ్లను ఎదుర్కొనే శక్తిని ఇస్తుంది. పంచాంగం ప్రకారం 2026 ఆగస్టు 12న, కుజుడు మృగశిర నక్షత్రం నుండి ఆరుద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం 12 రాశుల వారిని ప్రభావితం చేసినప్పటికీ, 5 రాశుల వారు ప్రత్యేకంగా అదృష్టం, ఆర్థిక లాభాలు, విజయాన్ని పొందుతారు. ఆ అదృష్ట సంఖ్యలు ఏంటో తెలుసుకోడి.
మేష రాశి
ఈ కుజ సంచారం మేష రాశి వారికి ఒక కొత్త ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. మీ వృత్తిలో పురోగతి సాధించడానికి మీకు ఒక మంచి అవకాశం లభించవచ్చు. కార్యాలయంలో మీ నాయకత్వ నైపుణ్యాలు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటాయి. మీ పై అధికారులు మీ పనిని విశ్వసించవచ్చు. మీకు ఒక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టు బాధ్యత రావొచ్చు. ఒక కొత్త వ్యాపార ఒప్పందం ఖరారయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆస్తి లేదా వాహనాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా మారవచ్చు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు శుభవార్త అందవచ్చు. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ గ్రహ సంచారం వారి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందిస్తుంది. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశం మీకు చివరకు లభించవచ్చు. వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి బలమైన సూచనలు ఉన్నాయి. కార్యాలయంలో మీ వృత్తిపరమైన ప్రతిష్ట బలపడుతుంది. మీకు కొత్త వ్యాపార క్లయింట్లు లభించవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరును కనుగొనవచ్చు. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్ లేదా ప్రభుత్వ పనులకు సంబంధించిన విషయాలలో ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది. ఇంటర్వ్యూలు, పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించే సూచనలను చూడవచ్చు. కుటుంబంలో ఒక శుభకార్యం గురించి చర్చలు జరగవచ్చు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి, ఈ కుజ సంచారం మీ నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాలను బలపరుస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు చివరకు పూర్తవుతాయనడానికి సూచనలు ఉన్నాయి. మీరు మీ కెరీర్లో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టవచ్చు. ఉద్యోగాలు మారాలనుకునే వారికి మంచి ఆఫర్లు లభించవచ్చు. కార్యాలయంలో మీ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమవుతుంది. కొత్త వ్యాపార వ్యూహాలు గణనీయమైన ప్రయోజనాలను చేకూర్చగలవు. టెక్నాలజీ, మీడియా, స్టార్టప్లకు సంబంధించిన వ్యక్తులకు కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. పాత పరిచయం ద్వారా గణనీయమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి, ఈ గ్రహ సంచారం విజయానికి కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది. నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకోవచ్చు. వేగంగా పురోగతి సాధించవచ్చు. వృత్తిలో పదోన్నతి లేదా కొత్త గుర్తింపు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి బహిరంగంగా ప్రశంసలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రణాళికలు విజయవంతం కావచ్చు. కొత్త పెట్టుబడుల కోసం పరిశీలనలు కొనసాగవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడే సంకేతాలు ఉన్నాయి. మీరు చట్టపరమైన లేదా ప్రభుత్వ సంబంధిత విషయాలలో పరిష్కారాలను కనుగొనగలరు. మీ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం కూడా మీకు లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
కుజ గ్రహ సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి చాలా ముఖ్యమైనది. మీ కష్టానికి మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయని బలమైన సూచనలు ఉన్నాయి. మీ వృత్తిలో కొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపించవచ్చు. కార్యాలయంలో ప్రత్యర్థులు కూడా మీ సామర్థ్యాలను గుర్తించవచ్చు. వ్యాపార విషయాలలో ఉపశమనం కలుగుతుంది. కొత్త భాగస్వామ్యాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి లేదా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ కాలం ముఖ్యంగా క్రీడలు, పోలీసు, రక్షణ, సాంకేతిక రంగాలలోని వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీకు మీ కుటుంబం నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More