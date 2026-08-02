సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు.. రేపటి ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట కాలం ప్రారంభం!
సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు: త్వరలో సూర్యుడు అశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల వృషభం, మిథునం, కన్య, కుంభ రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. రేపటి ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్ట కాలం ప్రారంభం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాకుమారుడైన సూర్య భగవానుడి సంచారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్న సూర్యుడు త్వరలోనే తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నారు. ప్రస్తుతం పుష్య నక్షత్రంలో ఉన్న సూర్యుడు, సోమవారం ఉదయం అశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఆగస్టు 3వ తేదీ ఉదయం 10:29 గంటలకు ఈ నక్షత్ర మార్పు జరగనుంది.
అశ్లేష నక్షత్రానికి బుధ గ్రహం అధిపతిగా వ్యవహరిస్తారు. ఈ నక్షత్రంలో సూర్యుడి సంచారం ఆగస్టు 17 వరకు కొనసాగుతుంది. ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ అంచనా ప్రకారం, ఈ నక్షత్ర మార్పు ప్రభావం అన్ని రాశులపై ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఇది స్వర్ణ యుగంగా మారనుంది. ఆ రాశులు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సూర్య సంచారంతో ఈ రాశులకు బోలెడు లాభాలు
1.వృషభ రాశి
బుధుడి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం వృషభ రాశి వారికి ఎంతో శుభదాయకంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో వీరికి ఊహించని శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించడం మంచిది. జీవితంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోవడానికి స్నేహితుల సహాయం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
2.మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి సూర్యుడి ఈ నక్షత్ర మార్పు లాభాల వర్షం కురిపించనుంది. ఈ సమయంలో వీరు విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే బలమైన అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు దక్కుతాయి. ఉద్యోగం చేసేవారికి ఆదాయం పెరగడంతో పాటు ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
3.కన్యా రాశి
కన్యా రాశి జాతకులకు ఈ కాలం చాలా అద్భుతంగా సాగుతుంది. కార్యాలయంలో సహోద్యోగులు, పైఅధికారుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. దీనివల్ల పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. మంచి వార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
4.కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ సూర్య గోచరం ఎంతో శుభాలను ఇస్తుంది. కాలం కలిసి రావడంతో ఇన్నాళ్లు పీడించిన ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అన్యోన్యత పెరిగి ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి, పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More