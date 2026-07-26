నేటి జ్యోతిష్య ఫలాలు: ఏ రాశికి ప్రమోషన్ యోగం? ఏ రాశికి ఖర్చులు పెరుగుతాయి?
జూలై 26 నాటి రాశి ఫలాలను తెలుసుకోండి. మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, ప్రేమ జీవితం, కుటుంబం, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల్లో ఈ రోజు ఎలా ఉండబోతోందో వివరంగా తెలుసుకోండి.
ఆకాశంలో గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనాన్ని బట్టి మన రోజువారీ జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి రోజు ఒక కొత్త ఆరంభాన్ని, కొత్త సవాళ్లను తీసుకువస్తుంది. జూలై 26న మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు 12 రాశుల వారి జాతక ఫలాలు, ఉద్యోగ, వ్యాపార, ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను పూర్తి విశ్వాసంతో ఎదుర్కొంటారు. బాధ్యతలను చాలా జాగ్రత్తగా నిర్వహించడం మంచిది. జీవితంలో జరిగే పెద్ద మార్పులకు మానసికంగా సిద్ధం కావాలి. ఎలాంటి అనవసర భయాలు పెట్టుకోకుండా, పాజిటివ్ మైండ్సెట్తో మీ లక్ష్యాల కోసం పనిచేయండి. వ్యాపారస్తులకు ఈ రోజు ఆర్థికంగా లాభసాటిగా ఉంటుంది. ఆహార విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా గడుస్తుంది. మీ పనులపై మాత్రమే పూర్తి దృష్టి పెడితే అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఆఫీసులో ఎలాంటి అనవసర వివాదాలకు తలదూర్చవద్దు. కొంతమంది ఉద్యోగం మారే ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు, మరి కొంత మందికి ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉండాలంటే పోషకాహారం తీసుకోవాలి, జంక్ ఫూడ్కు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో ఈ రోజు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. అయితే చెవులు, గొంతు లేదా ముక్కుకు సంబంధించిన చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. డైట్, వ్యాయామంపై శ్రద్ధ పెట్టడం ముఖ్యం. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. కొన్ని కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సమయం బానే ఉన్నప్పటికీ, ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. అనవసరమైన రిస్క్లు అస్సలు చేయవద్దు. మీ బడ్జెట్ చూసుకునే ఖర్చులు చేయకపోతే ఇబ్బందులు పడతారు. లైఫ్స్టైల్లో మంచి మార్పులు చేసుకునేందుకు ఇది సరైన రోజు. అతిగా ఆలోచించే అలవాటును మానుకోవాలి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అన్ని రంగాల్లోనూ సుఖ-సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఎప్పటి నుంచో ఆగిపోయిన డబ్బు తిరిగి మీ చేతికి అందుతుంది. అయితే అదే సమయంలో ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం చేసే వారికి రోజు అద్భుతంగా ఉంది. తల్లి గారి ఆరోగ్య విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం మీపై పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు పాటించండి.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ ఈ రోజు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆఫీసులో మీ పనితీరును బట్టి ప్రమోషన్ లభించే యోగం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. వైవాహిక జీవితం ఎంతో ఆనందంగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కాకపోతే అనవసరమైన ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ రోజు పని ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి వాదనలు జరిగే సూచనలున్నాయి. కాబట్టి మీ భావోద్వేగాలపై, కోపంపై కాస్త అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి, మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత దక్కుతుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి విద్యార్థులకు చదువులో మంచి విజయాలు సాధించే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతితో పాటు కొత్త బాధ్యతలు మీ భుజాన పడతాయి. స్థిరాస్తులు లేదా వాహనాల కొనుగోలు ద్వారా లాభం పొందుతారు. అయితే భావోద్వేగానికి గురై తొందరపాటు నిర్ణయాలు అస్సలు తీసుకోవద్దు. ప్రతి విషయంలోనూ ఓపిక చాలా అవసరం. మీ ఖర్చులపై నిఘా పెట్టడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో అద్భుతమైన విజయాలు లభిస్తాయి. పిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల కొంచెం శ్రద్ధ వహించండి. ఇంట్లో పూజలు, శుభకార్యాల వల్ల సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. పాత స్నేహితులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆర్థిక స్థితి బాగుండటంతో మనసు ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారు ఈ రోజు తమ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం. మీ ప్రవర్తన వల్ల బంధాలు బలపడతాయి. చదువులో విజయం సాధిస్తారు కానీ ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగే సూచనలున్నాయి. వృత్తిపరమైన బాధ్యతలు పెరగడంతో పాటు పని నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో గడపడానికి కాస్త సమయం కేటాయించండి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వ్యాపారస్తులకు ఈ రోజు మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. కళా రంగాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అయితే ఏదో ఒక విషయం గురించి మనసులో చిన్న ఆందోళన ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇంటికి సంబంధించిన విషయాలను సామరస్యంగా, శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీల్లో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారి మనసు దైవ చింతన, పూజా కార్యక్రమాల వైపు మళ్లుతుంది. విద్య లేదా విదేశీ ప్రయాణాలకు సంబంధించిన ఎలాంటి శుభవార్త అయినా అందే అవకాశం ఉంది. మీ ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. పూర్వీకుల ఆస్తి ద్వారా లాభం చేకూరుతుంది. ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు. ఆఫీసులో మీ పనికి ప్రశంసలు దక్కుతాయి, తద్వారా ధనలాభం కలుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More