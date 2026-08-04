నేటి రాశి ఫలాలు (ఆగస్టు 4): ఈ 6 రాశుల వారికి అద్భుత యోగం.. మీ రాశి ఎలా ఉంది?
మంగళవారం హనుమంతుడి అనుగ్రహంతో ఆగస్టు 4న కొన్ని రాశుల వారికి శుభయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. మేషం, మిథునం, సింహం, కన్య, కుంభం, మీన రాశుల వారికి ఆత్మవిశ్వాసం, ఉద్యోగ పురోగతి, కుటుంబ సహకారం, ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
హిందూ సంప్రదాయంలో మంగళవారం రోజు సంకట మోచనుడైన హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఆంజనేయుడిని పూజించడం వల్ల సకల భయాలు తొలగిపోయి, జీవితంలో ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయని నమ్ముతారు.
జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, ఆగస్టు 4వ తేదీన కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆరు రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎంతో ఆనందకరంగా గడవనుంది. నేడు ఏ రాశివారికి ఎలాంటి ఫలితాలు రానున్నాయో వివరంగా చూద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
నేడు మీ ఏకాగ్రత అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి, తీసుకునే చిన్న నిర్ణయాలు కూడా మంచి విజయాలను అందిస్తాయి. ఆప్తుల సలహాలను స్వీకరించి, మీ దయగల స్వభావంతో ముందుకు సాగండి. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో ధైర్యంగా అడుగులు వేస్తారు.
వృషభ రాశి:
మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాటలను, సృజనాత్మక ఆలోచనలను నేడు నమ్మండి. చిన్నపాటి సృజనాత్మక పనుల్లో లేదా ప్రియమైన వారికి చిన్న సందేశాలు రాయడంలో సమయం గడుపుతారు. స్నేహితులతో గడిపే క్షణాలు మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతతను ఇస్తాయి. కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి నేడు మంచి రోజు.
మిథున రాశి:
అపారమైన శక్తి, స్పష్టమైన ఆలోచనా విధానం నేడు మీకు తోడుగా ఉంటాయి. మీ పనులను పద్ధతి ప్రకారం పూర్తి చేయండి. ఒక పని పూర్తయిన తర్వాతే మరో పనిని ప్రారంభించండి. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు మాత్రం పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి.
కర్కాటక రాశి:
మీ జీవితంలోని అసలైన ప్రాధాన్యత ఏమిటో గ్రహించి ముందుకు సాగే సమయం ఇది. ప్రశాంతమైన ఆలోచనలతో ఇటు ఇంటి పనులను, అటు ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. మీ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు సరళమైన, సులభమైన పదాలను ఉపయోగించండి.
సింహ రాశి:
చిన్న చిన్నగా మీరు చేసే పొదుపు భవిష్యత్తులో పెద్ద మొత్తంగా మారుతుంది. కెరీర్లో పురోగతి సాధించే సమయంలో కాస్త సంయమనం పాటించండి. ప్రతి రోజు సాధించే చిన్న విజయాలను కూడా ఆనందించండి. మీ మనసు ప్రశాంతంగా, లక్ష్యంపై స్పష్టతతో ఉంటుంది. నిలకడైన అడుగులు వేయడం ద్వారా ఇటు ఆఫీస్లో, అటు ఇళ్లలో తిరుగులేని విజయం సాధిస్తారు.
కన్యా రాశి:
నేడు కన్యా రాశి వారు నిరంతర ప్రయత్నాలతో చిన్నచిన్న సమస్యలను ఇట్టే పరిష్కరించుకుంటారు. మీకున్న బలమైన ఏకాగ్రత చిన్న పనులను కూడా ఎంతో శ్రద్ధగా పూర్తి చేసేలా చేస్తుంది. కుటుంబంతో ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకోవడం ద్వారా ఎన్నో రోజుల నుంచి ఉన్న అపోహలు తొలగిపోయి అవగాహన పెరుగుతుంది.
తులా రాశి:
మీ దైనందిన దినచర్యను నమ్ముకుని ముందుకు సాగండి. అందరితో చిరునవ్వుతో, దయతో మెదలండి. ఈ రోజు మనసు ఏదో లోకంలో విహరిస్తున్న భావన కలుగుతుంది. తోటివారికి సాయం చేయడానికి ఎప్పుడూ ముందుంటారు. సృజనాత్మక ఆలోచనలు సులభంగా స్ఫురిస్తాయి. చిన్న చిన్న సంతోషాలను అందరితో పంచుకోండి.
వృశ్చిక రాశి:
ఏ పనిలోనూ హడావుడి చేయకుండా నిదానంగా, సురక్షితమైన అడుగులు వేయండి. ఎవరైనా సాయం కోరితే అండగా నిలవండి. అలాగే అవసరమైనప్పుడు ఇతరుల సహాయాన్ని స్వీకరించడంలో తప్పు లేదు. సాయంత్రం నాటికి మీ మనసు ప్రశాంతంగా మారి, తదుపరి బాధ్యతలను నిర్వర్తించడానికి పూర్తిగా సిద్ధమవుతుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కొత్త ఆలోచనలు పుట్టుకొస్తాయి. సరైన ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకుని, తోటివారితో ఆప్యాయంగా మాట్లాడండి. ఆఫీస్లో లేదా ఇంట్లో జరిగే చిన్న విజయాలపై దృష్టి పెట్టండి, ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
మకర రాశి:
మిత్రుల మాటలను శ్రద్ధగా వినండి, మీ మనసుకు తగిన విశ్రాంతినివ్వండి. ఈ రోజు మీ పనులన్నింటిలోనూ చక్కటి సమతుల్యత కనిపిస్తుంది. సరైన ప్రణాళిక, స్పష్టమైన సంభాషణ ద్వారా చిన్నచిన్న అడ్డంకులను సులభంగా అధిగమిస్తారు.
కుంభ రాశి:
అత్మవిశ్వాసం, సానుకూల శక్తి, స్పష్టమైన ఆలోచనలే నేడు మీ ప్రధాన ఆయుధాలు. మీ పనితీరు పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలను అందుకుంటుంది. మీరు చేసే నిరంతర కృషి మిమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా నూతన శిఖరాలకు చేరుస్తుంది.
మీన రాశి:
ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చే ఆందోళనలు చాలావరకు తగ్గుతాయి. నేడు మీరు తీసుకునే స్పష్టమైన నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. పూర్తి ఏకాగ్రతతో బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి అవసరమైన మానసిక శక్తి మీకు లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More