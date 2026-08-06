లక్ష్మీ నారాయణ యోగంతో 4 రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, విలాసవంతమైన జీవితం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైన యోగం సెప్టెంబర్ నెలలో ఏర్పడనుంది. శుక్ర, బుధ గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడే ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి భారీ ఆదాయాన్ని తెస్తుంది. ఏ రాశుల వారికి ఇది అనుకూలమైన సమయమో తెలుసుకోండి.
గ్రహాలు కొంత కాలం తర్వాత ఒక రాశి నుండి మరొక రాశికి వెళ్తాయి. కొన్ని గ్రహాలు సంవత్సరాల తరబడి ఒకే రాశిలో సంచరిస్తాయి. మరికొన్ని గ్రహాలు కేవలం కొన్ని వారాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ గ్రహాల రాశి మార్పులు ప్రజల జీవితాలపై గణనీయమైన ప్రభావాలను చూపుతాయి. ఇదిలా ఉండగా శుక్రుడు, బుధుడు వచ్చే నెలలో తమ రాశిలో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు చేయనున్నారు. సెప్టెంబర్ 3న శుక్రుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సెప్టెంబర్ 27న బుధుడు కూడా తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. తులారాశిలో బుధ, శుక్రుల కలయిక లక్ష్మీనారాయణ యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో కొత్త వెలుగును తెస్తుంది. ఈ యోగం వల్ల ఏ రాశుల వారికి రెట్టింపు సంపద, సుఖాలు, సదుపాయాలు లభిస్తాయో చూద్దాం..
మీన రాశి
మీన రాశిలోని ఎనిమిదో ఇంట్లో లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ మీన రాశిలో జన్మించిన వారికి అన్ని రంగాలలో రాణించే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారం, పరిశ్రమలలో భారీ లాభాలు ఉంటాయి. మీరు మీ కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. పని పరిస్థితులు మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి. మీరు పనిలో గొప్ప సంతృప్తిని పొందవచ్చు. పనిలో బాగా రాణించడం ద్వారా మీ పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు పొందుతారు. దీనివల్ల పదోన్నతి, జీతం పెంపు అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి సెప్టెంబర్ నెలలో లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఊహించని ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. మీకు పనిలో మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీ కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడిపే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో కొందరికి ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. మరికొందరికి డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. మీ మాటలతో మీరు చాలా మందిని ఆకట్టుకుంటారు. వైవాహిక జీవితానికి ఇది చాలా మధురమైన సమయం. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా, సుసంపన్నంగా ఉంటుంది. కొందరికి మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. దీనితో పాటు జీతం పెరుగుదల లేదా పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మీ కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడిపే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి భారీ లాభాలు చేకూరే అదృష్ట సమయం ఎంతో దూరంలో లేదు. వృశ్చిక రాశి పన్నెండో ఇంట్లో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడనుంది. దీనివల్ల మీరు అన్ని రంగాలలో విజయం, పురోగతి సాధిస్తారు. ఈ నెలలో దీర్ఘకాలంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. మీరు మీ కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఊహించని ఆర్థిక అదృష్టం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. వాహనం లేదా ఇతర ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు రావచ్చు. పిల్లల నుండి కొన్ని శుభవార్తలు వస్తాయి. ఆరోగ్యానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా జీవితంలో ఇది చాలా సంతోషకరమైన కాలం.
తులా రాశి
లక్ష్మీ నారాయణ యోగం కారణంగా తులారాశి వారికి శుభకాలం ప్రారంభమవుతుంది. అదృష్టం పూర్తి సహకారంతో చిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనే కోరిక నెరవేరుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. కొత్త సంవత్సరంలో కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు సంతోషంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా, దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మీరు కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకుంటే, ఈ కాలంలో ప్రారంభిస్తే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగస్తులు తమ రంగంలో విజయం సాధిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More