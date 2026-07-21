ఈ రాశులవారికి మంచి రోజులు తీసుకొస్తున్న లక్ష్మీ నారాయణ యోగం, ఊహించని లాభాలు!
ఆగస్టులో లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తుంది. అనుకున్న పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు.
గ్రహాల సంచారం జరిగిన ప్రతిసారీ అది 12 రాశులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. దీనికి అనుగుణంగా ఆగస్టు 2న వచ్చే పవిత్రమైన సంకష్టహర చతుర్థి రోజున ఆకాశంలో ఒక ప్రత్యేక దృగ్విషయం చోటుచేసుకుంటుంది. సంపద, కళ, సౌందర్యం, విలాసవంతమైన జీవితానికి అధిపతి అయిన శుక్ర గ్రహం, మేధస్సు, వ్యాపారానికి అధిపతి అయిన బుధుడు పాలించే కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
కన్యారాశిలో శుక్ర, బుధ గ్రహాల కలయిక లక్ష్మీ నారాయణ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీనిని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోనే అత్యంత గొప్ప యోగంగా పరిగణిస్తారు. ఈ రెండు శుభ గ్రహాల కలయిక అపారమైన సంపద, విజయం, రాజభోగాలను ప్రసాదిస్తుందని నమ్ముతారు. ఆటంకాలను తొలగించే గణేశుని పూజకు అంకితమైన సంకష్టహర చతుర్థి నాడు ఈ యోగం ఏర్పడటం, దీని పవిత్రతను, శక్తిని మరింత పెంచుతుంది.
ఈ అరుదైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ప్రధానంగా ఆర్థికాభివృద్ధికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. కన్యారాశిలో సంభవించే ఈ దృగ్విషయం వ్యాపార, పారిశ్రామిక రంగాలలో ఉన్నవారికి ఊహించని లాభాలను తెస్తుంది.
వృషభం, తులారాశి
శుక్రునిచే పాలించే ఈ రెండు రాశుల వారికి లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ప్రత్యేక అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. భౌతిక సౌకర్యాలు, వాహనాలు లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మిథునం
బుధ గ్రహం అధిపతిగా ఉన్న మిథున రాశి వారు వ్యాపారంలో భారీ విస్తరణ, లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంది. వృత్తి జీవితంలో పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదలపై ఉన్న ఆశలు నిరాశపరచవు.
కన్యారాశి
ఈ అద్భుతమైన గ్రహ సంయోగం మీ రాశిలో జరుగుతున్నందున, మీరు చేపట్టే ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ విజయం సాధిస్తారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బలంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది.
సంకష్టహర చతుర్థి అనే ఈ పవిత్రమైన రోజున ఏర్పడుతున్న లక్ష్మీ నారాయణ యోగం పూర్తి ప్రయోజనాలను పొందడానికి, భక్తులు గణేశుడిని, లక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించాలి. ఆ రోజున పేదలకు దానం చేయడం, మిఠాయిలు పంచడం, "ఓం ద్రాం డ్రీం ద్రౌం సః శుక్రాయ నమః" శుక్ర మంత్రాన్ని జపించడం జాతకంలో శుక్రుడి స్థానాన్ని బలపరుస్తుంది.
లక్ష్మీ నారాయణ యోగం తాత్కాలిక లాభాలను మాత్రమే కాకుండా జీవితంలో శాశ్వత ఆర్థిక భద్రతను, కుటుంబ సంతోషాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఇది కళలు, మీడియా రంగాలలో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలను సృష్టించి, అపారమైన విజయాన్ని కూడా చేకూరుస్తుంది. ఆగష్టు 2వ తేదీన జరగనున్న శుక్ర గ్రహ సంచారం, దాని ఫలితంగా ఏర్పడే లక్ష్మీ నారాయణ యోగం, చాలా మంది జీవితాల్లోని ఆర్థిక సమస్యలను తొలగించి, సంపదను, ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More