శని, గురు గ్రహాల కదలికల్లో మార్పు - ఈ రాశుల వారికి బంపర్ ఆఫర్..! పెరగనున్న సంపద
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. జులై చివరి రోజుల్లో జరగబోయే రెండు పెద్ద గ్రహాల (బృహస్పతి, శని) మార్పులు ద్వాదశ రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి.
జులై చివరి రోజుల్లో అంతరిక్షంలో రెండు పెద్ద గ్రహాల కదలికలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. జులై 19న జ్ఞానాన్ని, సంపదను ప్రసాదించే బృహస్పతి (గురుడు) పుష్య నక్షత్రంలో మూడో స్థానంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే…. అంటే జూలై 27న శని తిరోగమనం చెందబోతున్నాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ఈ రెండు పెద్ద గ్రహాల మార్పుల ప్రభావం మొత్తం 12 రాశులపై ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం ఈ సమయం అత్యంత కీలకంగా మారనుంది.
ఈ 5 రాశులపై ప్రభావం:
- మేష రాశి : మేష రాశి వారికి ఈ సమయం సరికొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త ప్రణాళికలతో ముందడుగు వేస్తారు.
- మిథున రాశి : పాత పనులను పూర్తి చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. అయితే, ఎలాంటి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలైనా తొందరపడి తీసుకోకూడదు. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం. కుటుంబంతో గడపడానికి సమయం దొరుకుతుంది.
- సింహ రాశి : మీ కష్టానికి తగ్గ ఫలితం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. ఏదైనా పని కోసం మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తుంటే, అందులో శుభవార్త వింటారు. అయితే, అహంకారానికి, కోపానికి దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.
- తులా రాశి : ఆర్థిక విషయాలలో పెద్ద ఉపశమనం లభిస్తుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందడం లేదా కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడటం వంటివి జరుగుతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో ఆలోచించి తీసుకునే నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను ఇస్తాయి.
- మీన రాశి : ఈ సమయం మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. కెరీర్కు సంబంధించిన విషయాల్లో సానుకూల మార్పులు చూస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. పాత ఒత్తిడుల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం పెద్ద గ్రహాలు నక్షత్ర రాశిని మార్చినప్పుడు లేదా వక్రగతి (తిరోగమనం) పట్టినప్పుడు ఆ ప్రభావం దీర్ఘకాలం ఉంటుంది. బృహస్పతి నక్షత్ర మార్పు వల్ల విద్య, సంపద, శుభకార్యాలు ఊపందుకుంటే... శని తిరోగమనం వల్ల ప్రజలు తమ పాత పనులు, గత నిర్ణయాలు మరియు బాధ్యతలపై పునరాలోచన చేయాల్సి వస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More