Nirjala Ekadashi 2026: నిర్జల ఏకాదశి నాడు లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక పండగే!
జూన్ 25, 2026న వచ్చే నిర్జల ఏకాదశి రోజున అరుదైన లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. బుధుడు, శుక్రుడు ఒకే రాశిలో సంచరించడం వల్ల ఏర్పడే ఈ యోగం కొందరు రాశుల వారికి ఆర్థిక, వృత్తి పరమైన ప్రయోజనాలను అందించనుంది.
నిర్జల ఏకాదశి నాడు ఏర్పడుతున్న అరుదైన లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో ఏయే రాశుల వారు ఆర్థికంగా పుంజుకోనున్నారో, ఏ పరిహారాలు పాటిస్తే ఆ శ్రీహరి అనుగ్రహం లభిస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ ఏడాది 25 జూన్ 2026, గురువారం నాడు నిర్జల ఏకాదశి వచ్చింది. ఏకాదశి తిథులలో అత్యంత విశిష్టమైనది నిర్జల ఏకాదశి. ఏడాది పొడవునా వచ్చే ఏకాదశి వ్రతాలు ఆచరించిన పుణ్యఫలం ఈ ఒక్క రోజు ఉపవాసంతో దక్కుతుందని భక్తుల నమ్మకం. ఈసారి ఈ పవిత్రమైన రోజున ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం అరుదైన 'లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం' ఏర్పడుతోంది.
బుధ, శుక్ర గ్రహాలు ఒకే రాశిలో సంచరించడం వల్ల ఏర్పడే ఈ యోగం, ఈ ఏడాది నిర్జల ఏకాదశి నాటికి కర్కాటక రాశిలో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తోంది. ఈ రాజయోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక అంశాల్లో ఊహించని మార్పులు రానున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రాజయోగంతో లాభపడనున్న రాశులు
1. వృషభ రాశి:
ఉద్యోగంలో ఉన్న వారికి ఈ సమయం కలిసివస్తుంది. మీరు కోరుకున్నట్లుగా బదిలీలు లేదా ప్రమోషన్లు పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి ఇది సరైన తరుణం. ఆర్థికంగా ఆకస్మిక ధనలాభం కలగడంతో మీ బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. వివాహ జీవితంలో నెలకొన్న చిన్నపాటి విభేదాలు తొలగిపోయి, కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.
2. కర్కాటక రాశి:
లక్ష్మీ నారాయణ యోగం నేరుగా మీ రాశిలోనే ఏర్పడుతుండటంతో, మీకు శుభ పరిణామాలు మొదలవుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు వెతుక్కుంటారు. వృత్తిపరంగా మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సమాజంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. ఆందోళనలు వీడి, మానసిక ఉల్లాసంతో పనులను పూర్తి చేస్తారు.
3. తులా రాశి:
వ్యాపారస్తులకు ఈ యోగం సిరి సంపదలను తెస్తుంది. మీ వ్యాపార లక్ష్యాలను సులభంగా చేరుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. మీరు చేసే ఆర్థిక ప్రణాళికలు విజయవంతమవుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవ్వడంతో ఏ పని మొదలుపెట్టినా అందులో విజయం సాధిస్తారు.
సిరి సంపదల కోసం చేయాల్సిన విశేష పరిహారాలు
నిర్జల ఏకాదశి నాడు శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం కోసం కొన్ని చిన్నపాటి పరిహారాలు పాటిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది:
తులసి ఆరాధన: తులసి మొక్కకు ఉదయం పూట నీరు సమర్పించి, సాయంత్రం వేళ నెయ్యితో దీపారాధన చేసి ప్రదక్షిణలు చేయండి. ఇది ఆర్థిక కష్టాలను దూరం చేస్తుంది.
దాన ధర్మాలు: విష్ణువుకు పసుపు రంగు అంటే ఎంతో ప్రీతి. అందుకే ఈ రోజున పసుపు వస్త్రాలు, పండ్లు, మిఠాయిలను పేదలకు దానం చేయండి.
జల దానం: నిర్జల ఏకాదశికి పేరుకు తగ్గట్టే, ఈ రోజున చల్లని నీరు, శర్బత్ లేదా మజ్జిగను దాహంతో ఉన్నవారికి దానం చేయడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది.
మంత్ర పఠనం: శ్రీహరిని స్మరిస్తూ రోజంతా 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' అనే మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల మనసు నిశ్చలమవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More