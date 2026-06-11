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    జూన్ 11 రాశి ఫలాలు: ఆ రాశులకు విష్ణుమూర్తి కటాక్షం, అపార ధనలాభం!

    జూన్ 11 గురువారం నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. రేపు ఏ రాశి వారికి అదృష్టం కలిసి రానుంది? ఎవరు పనుల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలో పూర్తిగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 11, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జూన్ 11వ తేదీ గురువారం నాటి గ్రహాల స్థితి ఆధారంగా ద్వాదశ రాశుల వారి జాతకాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాల కదలికల ఆధారంగానే మనుషుల దినఫలాలను లెక్కిస్తారు. గురువారం రోజును లక్ష్మీనారాయణుల ఆరాధనకు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. "గురువారం నాడు శ్రీమహావిష్ణువును భక్తితో ఆరాధిస్తే ఇళ్లలో ధనధాన్యాలు వృద్ధి చెందుతాయి," అని పండితులు వివరిస్తున్నారు.

    జూన్ 11 రాశి ఫలాలు: ఆ రాశులకు విష్ణుమూర్తి కటాక్షం, అపార ధనలాభం!
    జూన్ 11 రాశి ఫలాలు: ఆ రాశులకు విష్ణుమూర్తి కటాక్షం, అపార ధనలాభం!

    గ్రహాల అనుకూలత వల్ల రేపు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతోంది, మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం పనుల్లో కాస్త జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం మంచిది. మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు రేపటి రాశిఫలాలు పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    మేష రాశి

    ప్రేమ జీవితంలో గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలను రేపు సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటారు. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అది మీ కెరీర్ ఎదుగుదలకు కొత్త దారులను తెరుస్తుంది. లభించే అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. ధన విషయాలలో చాలా తెలివిగా వ్యవహరించడం మంచిది, అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది, ఎలాంటి పెద్ద వైద్య సమస్యలు ఎదురుకావు.

    వృషభ రాశి

    భాగస్వామితో ఉన్న మనస్పర్థలను దూరం చేసుకోవడానికి నేరుగా మాట్లాడటం మంచి పద్ధతి. మీ ప్రతిభను, నైపుణ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి కార్యాలయంలో వచ్చే ప్రతి చిన్న అవకాశాన్ని వాడుకోండి. ఆర్థికంగా రేపు మీకు అద్భుతమైన విజయాలు దక్కుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదు.

    మిథున రాశి

    మీ రోమాంటిక్ జీవితం ఎంతో ఉల్లాసంగా, సానుకూలంగా ముందుకు సాగుతుంది. ఆఫీసులో సవాలుగా అనిపించే కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపట్టడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తారు. మీకు పెద్దగా ఆరోగ్య సమస్యలు ఏవీ ఉండవు. అయితే వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చే చిన్నపాటి శారీరక ఇబ్బందుల పట్ల కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.

    కర్కాటక రాశి

    బంధంలో ఉన్న చిన్న చిన్న వివాదాలను పక్కన పెట్టి, భాగస్వామితో ఎంతో ప్రేమగా, ఆప్యాయంగా గడపడానికి ప్రయత్నించండి. వృత్తి జీవితంలో మరింత బలంగా ఎదగడానికి ఆఫీసులో ఎదురయ్యే సవాళ్లను సమర్థవంతంగా అధిగమిస్తారు. చేతికి అందిన డబ్బును విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేయకుండా, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు చేయాలి.

    సింహ రాశి

    బంధాలలో ఉన్న గొడవలన్నింటికీ రేపటితో స్వస్తి పలుకుతారు. వృత్తిపరంగా మీ పనితీరు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. అయితే ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఎంతో ఆలోచించాలి. కొద్దిగా శారీరక అలసట, ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నందున విశ్రాంతి అవసరం.

    కన్యా రాశి

    ప్రేమ బంధంలో ఎంతో సంతోషకరమైన, మధురమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు. మీ కెరీర్ ఉన్నత స్థాయికి చేరడానికి ఆఫీసులో రేపు వచ్చే కొత్త బాధ్యతలను, సవాళ్లను సంతోషంగా స్వీకరించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు, కాబట్టి ఆహార నియమాలపై శ్రద్ధ పెట్టడం ఎంతో ముఖ్యం.

    తులా రాశి

    మీ ప్రేమ వ్యవహారాలలో కొన్ని హెచ్చుతగ్గులు చూస్తారు, ఓపికగా ఉండటం మంచిది. కార్యాలయంలో రేపటి రోజు చాలా బిజీగా గడుస్తుంది, పనుల ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. రేపటి రోజున అటు ఆర్థిక పరంగా, ఇటు ఆరోగ్య పరంగా కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి, జాగ్రత్త అవసరం.

    వృశ్చిక రాశి

    ప్రేమ బంధాన్ని ఎంతో ఉత్సాహంగా, సానుకూలంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారు. ఆఫీసులో కొన్ని చిన్నపాటి వృత్తిపరమైన సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, మీ తెలివితేటలతో వాటిని అధिగమించి పైఅధికారుల నుంచి ప్రశంసలు సొంతం చేసుకుంటారు. ధనలాభం కలిగే అద్భుతమైన యోగం ఉంది. అందరితో సంతోషాన్ని పంచుకుంటారు.

    ధనస్సు రాశి

    కార్యాలయంలో మీపై ఉంచిన వృత్తిపరమైన బాధ్యతలన్నింటినీ రేపు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక విషయాలలో రేపు మీకు సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి, ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది. అయితే ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం తగదు, చిన్నపాటి శారీరక ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    మకర రాశి

    పాత సమస్యలన్నీ ముగిసిపోవడంతో మీ ప్రేమ జీవితం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. కెరీర్‌లో పెద్ద విజయాలు సాధించడానికి కొత్త బాధ్యతలను భుజాన వేసుకుంటారు. ఆర్థికంగా మీకు మంచి సఫలత లభిస్తుంది. మీ భాగస్వామితో కలిసి బయటకు వెళ్లి సరదాగా సమయాన్ని గడుపుతారు.

    కుంభ రాశి

    మీ ప్రేమ బంధాన్ని తదుపరి స్థాయికి అంటే వివాహ బంధం వైపు తీసుకెళ్లడానికి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆఫీసులో అధికారిక బాధ్యతలపై పూర్తి దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆర్థికంగా మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు మంచి లాభాలను ఇస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో చిన్నపాటి నలత ఉండవచ్చు.

    మీన రాశి

    మీ వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను అందరికీ నిరూపించుకోవడానికి రేపు ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలను తీసుకోండి. మీ ప్రేమ బంధం ఎలాంటి గొడవలు, ఇబ్బందులు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతుంది. ఆర్థిక విషయాలలో అనవసర ఖర్చులపై నియంత్రణ కలిగి ఉండటం చాలా మంచిది. స్వల్ప ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    గమనిక (Disclaimer): ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నమ్మకాలు, అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా రాసినది మాత్రమే. దీనిని పూర్తిగా నిజమని మేం ధృవీకరించడం లేదు. మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగ నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జూన్ 11 రాశి ఫలాలు: ఆ రాశులకు విష్ణుమూర్తి కటాక్షం, అపార ధనలాభం!
    Home/Rasi Phalalu/జూన్ 11 రాశి ఫలాలు: ఆ రాశులకు విష్ణుమూర్తి కటాక్షం, అపార ధనలాభం!
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