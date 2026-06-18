ఈరోజు గురు పుష్య యోగం వేళ 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? ఈ 4 రాశుల వారికి ఫుల్లుగా అదృష్టం!
జూన్ 18, గురువారం నాడు గ్రహాల స్థితిగతులు మీ జీవితంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపనున్నాయో తెలుసుకోండి. విష్ణుమూర్తి ఆశీస్సులతో నేడు ఏయే రాశుల వారు లాభపడతారో, ఎవరికి అప్రమత్తత అవసరమో ఇక్కడ చూడండి.
నేటి రాశి ఫలాల ప్రకారం, గ్రహ నక్షత్రాల గమనం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలను తీసుకు వస్తుంటే, మరి కొందరికి మాత్రం సవాళ్లు ఎదురయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గురువారం విష్ణు భక్తులకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజున చేసే చిన్నపాటి పరిహారాలు, పూజలు ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగించి సుఖ సంతోషాలను ఇస్తాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
మేష రాశి: మీ భావోద్వేగాలను, శక్తిని సమతుల్యం చేసుకోవాల్సిన రోజు ఇది. ప్రియమైన వారితో మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల బంధాలు బలపడతాయి. కెరీర్లో సృజనాత్మకతకు పెద్దపీట వేయండి. ఆర్థిక విషయాల్లో మాత్రం అప్రమత్తత అవసరం.
వృషభ రాశి: కొత్త ఆలోచనలకు ఈరోజు వేదిక కానుంది. మీలోని జిజ్ఞాస, ఓపెన్ మైండెడ్ స్వభావం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధికి బాటలు వేస్తాయి. స్పష్టమైన వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తే చేపట్టిన పనుల్లో విజయం ఖాయం.
మిథున రాశి: సమస్యలు ఎదురైనా, సరైన దృక్పథంతో వాటిని అధిగమిస్తారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేయడం మీకు రక్షణనిస్తుంది. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించండి.
కర్కాటక రాశి: మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. మీ లక్ష్యాలను పునఃసమీక్షించుకుని, సరైన దిశలో పయనిస్తున్నారో లేదో చూసుకోండి. అభివృద్ధిపైనే మీ పూర్తి దృష్టి ఉండాలి.
సింహ రాశి: సాహసాలు చేయడానికి, కొత్త విషయాలను అన్వేషించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. మీలోని సానుకూల దృక్పథం వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో గొప్ప విజయాలను అందిస్తుంది. సవాళ్లను అవకాశాలుగా మార్చుకోవడం మీకు బాగా తెలుసు.
కన్య రాశి: ఆర్థిక, ఆరోగ్య పరంగా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు రావచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో ప్రేమను పంచుకోండి. వ్యాపారంలో లాభాలు గడించడానికి శ్రమ పడాల్సి ఉంటుంది.
తులా రాశి: ఇతరుల మనోభావాలను గౌరవించడం మీకు ప్లస్ అవుతుంది. అయితే, డబ్బు ఖర్చు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. అనవసరపు ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి: నేడు మీకు చాలా బిజీగా గడుస్తుంది. కుటుంబంలో లేదా ఆఫీసులో సమస్యలు తలెత్తితే, అవి పెరగకముందే చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి. పని ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోండి.
ధనుస్సు రాశి: మీ శక్తి స్థాయిలు అత్యున్నత స్థితిలో ఉంటాయి. పనికిమాలిన చర్చలకు సమయం కేటాయించకుండా, కీలకమైన ప్రాజెక్టులు, పరిశోధనలపై దృష్టి పెట్టండి. మీ లక్ష్యం మీకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.
మకర రాశి: ఇతరుల మాటలను శ్రద్ధగా వినండి. కొన్ని రహస్య విషయాలు మీకు తెలియవచ్చు. మీ ప్రణాళికలను ఎవరికీ వెల్లడించకండి. మౌనంగా ఉంటూ పనులను పూర్తి చేయండి.
కుంభ రాశి: సృజనాత్మకత, సమతుల్యత నేడు మీకు తోడుంటాయి. కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితాల మధ్య సమన్వయం సాధిస్తారు. సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు పాజిటివ్ మైండ్సెట్ కీలకం.
మీన రాశి: మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సరైన సమయంలో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు కష్టమైన పనులను సైతం సులభతరం చేస్తాయి. అభివృద్ధి మార్గంలో పయనించేందుకు ఇది సరైన సమయం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More