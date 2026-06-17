జూన్ 25న నిర్జల ఏకాదశి రోజున పవర్ఫుల్ యోగం.. 5 రాశులకు అత్యంత శుభఫలితాలు!
2026వ సంవత్సరపు నిర్జల ఏకాదశి వ్రతాన్ని జూన్ 25న ఆచరించనున్నారు. ఈ రోజున గ్రహాల స్థానం కారణంగా లక్ష్మీ నారాయణ యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ శుభ యోగం ఏర్పడటం వల్ల 5 రాశుల వారికి అత్యంత శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి.
నిర్జల ఏకాదశి వ్రతాన్ని 2026, జూన్ 25 గురువారం నాడు ఆచరించనున్నారు. నిర్జల ఏకాదశి వ్రతాన్ని జ్యేష్ఠ మాసంలోని శుక్ల పక్షంలో ఆచరిస్తారు. ఈ రోజును విష్ణుమూర్తికి, లక్ష్మీదేవికి అంకితం చేశారు. ఈ రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో ఉపవాసం పాటిస్తే అనేక శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని అంటారు. ఈ పవిత్రమైన నిర్జల ఏకాదశి రోజున ఒక ప్రత్యేకమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా ఈ సంవత్సరం నిర్జల ఏకాదశికి గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది. శుక్రుడు, బుధుడు కర్కాటక రాశిలో కలవడం వల్ల లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం ధనం, కీర్తి, విజయాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. అందువల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఏ ఐదు రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో చూడండి.
వృషభ రాశి
ఈ సంవత్సరం నిర్జల ఏకాదశి నాడు ఏర్పడే ఈ శుభ యోగం వృషభ రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారు తమ వృత్తిలో విజయం సాధిస్తారు. అలాగే చాలా కాలంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న మీ పనులన్నీ ఈ కాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. దీనితో పాటు వృషభ రాశి వారు తమ ఇంటిలోని అన్ని రకాల బాధ్యతలను చక్కగా నిర్వహిస్తారు. అందువల్ల వ్యాపార సంబంధిత కొత్త ప్రాజెక్టులలో విజయం సాధించే అవకాశం పెరుగుతుంది. ఈ రాశిలో పనిచేసే వారికి పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో పెట్టుబడి పరంగా భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టే యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో మీకు విష్ణువు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించవచ్చు. వృషభ రాశి వారికి వివాహ యోగం కూడా లభించవచ్చు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారి జాతకంలో రెండో ఇంట్లో లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ ఇల్లు ధనానికి ప్రతీక. అందువల్ల ఈ యోగం ఏర్పడటంతో మిథున రాశి వారు ఆర్థికంగా ఎంతో పురోగతి సాధిస్తారు. అదేవిధంగా బుధ, శుక్ర గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల ఈ రాశి వారికి మాటల్లో మాధుర్యం అధికంగా ఉంటుంది. సామాజిక జీవితంలో గొప్ప గౌరవం, కీర్తిని పొందుతారు. నిర్మాణాత్మక పనులలో నిమగ్నమైన మిథున రాశి వారికి ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీడియా, సినిమా మొదలైన రంగాలలో పనిచేసే మిథున రాశి వారు ఈ కాలంలో అపారమైన విజయాన్ని సాధించే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం ఏర్పడటంతో కర్కాటక రాశి వారికి చాలా శ్రేయస్సు లభిస్తుంది. వృత్తి సంబంధిత రంగంలో పనిచేస్తున్న కర్కాటక రాశి వారికి అన్ని సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. విద్యా రంగంలో కూడా ఎన్నో శుభ ఫలితాలు లభించే యోగం ఏర్పడుతుంది. పవిత్రమైన నిర్జల ఏకాదశి సందర్భంగా మీరు మీ భాగస్వామితో మంచి క్షణాలను గడిపే అవకాశం పొందుతారు. కర్కాటక రాశికి చెందిన వివాహితులకు కూడా ఈ కాలంలో మంచి భాగస్వామి లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి మీ జాతకంలో లాభ స్థానంలో లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారికి అనేక విధాలుగా ధనాన్ని సంపాదించడానికి సహాయపడే యోగం ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీకు డబ్బు, సంపదను సంపాదించడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న కన్యారాశి వారికి ఈ కాలంలో మంచి అవకాశం లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. బుధ, శుక్ర గ్రహాల అనుగ్రహం వల్ల మీ కుటుంబ జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఇది మిమ్మల్ని మరింత సంతోషంగా ఉంచుతుంది. విదేశాలకు వెళ్లాలని యోచిస్తున్న కన్యారాశి వారికి ఈ కాలంలో విజయాన్ని అందించే యోగం లభిస్తుంది.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వారికి లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడటం వారి వృత్తి జీవితంలో ఎన్నో శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందుతారు, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి సహాయపడే యోగం ఏర్పడుతుంది. తులారాశిలో జన్మించిన వారు తమ తండ్రితో మంచి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండగలుగుతారు. ఉన్నత విద్య పరంగా ఈ కాలం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. తులా రాశికి చెందిన వ్యాపార, వాణిజ్య రంగాల వారు ఈ కాలంలో తమ అసంపూర్తి పనులను పూర్తి చేసుకోవచ్చు. లక్ష్మీనారాయణ యోగం కారణంగా మీకు పురోగతి, మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. తద్వారా మీ సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More