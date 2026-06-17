నిర్జల ఏకాదశి 2026: ఈసారి భద్ర కాలం ప్రభావం.. పూజా విధానం, శుభ ముహూర్తాలివే!
హిందూ మతంలో, నిర్జల ఏకాదశి ఉపవాసం కష్టతరమైన ఉపవాసాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే ఈ ఉపవాసంలో, ఆహారం మరియు నీరు తీసుకోవడం నిషేధించబడింది. ఈసారి నిర్జల ఏకాదశి ఉపవాసం ఎప్పుడు ఉందో తెలుసుకోండి.
హిందూ ధర్మంలో ఏకాదశి వ్రతాలకు విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే 'నిర్జల ఏకాదశి' అత్యంత కఠినమైనది, అదే సమయంలో అనంతమైన పుణ్యఫలాలను ఇచ్చేది. ఈ ఏడాది ఈ వ్రతం ఎప్పుడు? భద్ర కాలం ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
అత్యంత శక్తివంతమైన నిర్జల ఏకాదశి
ఏడాది పొడవునా వచ్చే 24 ఏకాదశులలో 'నిర్జల ఏకాదశి' అత్యంత శ్రేష్ఠమైనదిగా భక్తులు భావిస్తారు. ఈ రోజున అన్నంతో పాటు కనీసం నీటిని కూడా సేవించకుండా ఉపవాసం ఉండటం వల్ల, ఏడాది మొత్తం చేసిన ఏకాదశి వ్రతాల పుణ్యం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. విష్ణుమూర్తి ఆరాధనకు ఈ రోజు అంకితం చేస్తారు. అయితే, 2026లో వస్తున్న ఈ నిర్జల ఏకాదశి రోజున భద్ర కాలం ఉండటం గమనార్హం.
వ్రత తేదీ, ముహూర్త సమయాలు
పంచాంగం ప్రకారం, ఏకాదశి తిథి 24 జూన్ 2026 మధ్యాహ్నం 02:42 గంటలకు మొదలై, 25 జూన్ 2026 సాయంత్రం 04:39 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రామాణికం కాబట్టి, భక్తులు 25 జూన్ 2026, గురువారం నాడు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి.
భద్ర కాలం ఎప్పుడు?
ఈసారి నిర్జల ఏకాదశి రోజున భద్ర ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఉదయం 05:48 గంటలకు మొదలై సాయంత్రం 04:39 వరకు భద్ర ఉంటుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం, భద్ర సమయంలో శుభకార్యాలు చేయకూడదు. కాబట్టి, భక్తులు ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పూజా కార్యక్రమాలను ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అయితే, దైవ ఆరాధన, వ్రత దీక్షకు ఎటువంటి ఆటంకం ఉండదు.
విశిష్టమైన శుభ యోగాలు
ఈ నిర్జల ఏకాదశి రోజున శివ, సాధ్య మరియు రవి యోగాల కలయిక ఏర్పడుతోంది. ఈ మూడు యోగాలు కలిసి రావడం చాలా అరుదు. ఈ సమయంలో చేసే జప, తప, దాన ధర్మాలు వెయ్యి రెట్లు అధిక ఫలితాన్ని ఇస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పూజ మరియు దాన ముహూర్తాలు
విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించిన తర్వాత పేదలకు లేదా బ్రాహ్మణులకు దానం చేయడం మంచిది.
బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 04:46 - 05:17
అభిజిత్ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 01:21 - 02:26
విజయ ముహూర్తం: సాయంత్రం 04:35 - 05:40
రవి యోగం: ఉదయం 05:48 - మధ్యాహ్నం 12:59
ఈ రోజున నీటితో నిండిన కుండలు, పండ్లు (ముఖ్యంగా మామిడి, కర్బూజ), వస్త్రాలు, విసనకర్రలు దానం చేయడం వల్ల సంసారంలోని పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం.
వ్రత పారణ సమయం
ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించే వారు మరుసటి రోజు ఉదయం పారణ చేస్తారు. 26 జూన్ 2026, శుక్రవారం ఉదయం 05:49 నుండి 09:03 గంటల లోపు పారణ పూర్తి చేయాలి. ద్వాదశి తిథి సాయంత్రం 06:52 గంటల వరకు ఉన్నప్పటికీ, ఉదయమే పారణ చేయడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More