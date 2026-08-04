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    ఆగస్టు 10న పవర్‌ఫుల్ యోగం.. 5 రాశులకు మారనున్న ఆర్థిక పరిస్థితి!

    గురు, చంద్రులు వల్ల ఆగస్టు 10న గజకేసరి యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ కారణంగా 5 రాశులు అదృష్టాన్ని చూస్తాయి.

    Published on: Aug 4, 2026, 21:34:35 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఆగస్టు నెల చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ నెలలో అనేక ముఖ్యమైన గ్రహ సంయోగాలు జరగనున్నాయి. వాటిలో ఆగస్టు 10న కర్కాటక రాశిలో చంద్రుడు, గురు గ్రహంతో కలిసి ఒక శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. ఈ యోగం ఆగస్టు 13 వరకు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. గజకేసరి యోగం 12 రాశుల వారిపై ఏదో ఒక విధంగా ప్రభావం చూపినప్పటికీ, కొన్ని రాశుల వారు ఆర్థిక, వృత్తి, కుటుంబం, అదృష్టం పరంగా గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో చూడండి.

    అదృష్ట రాశులు
    అదృష్ట రాశులు

    మకర రాశి

    యోగం మకర రాశి వారికి అనేక అనుకూల అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. ఇప్పటివరకు నిలిచిపోయిన ప్రయత్నాలు విజయవంతమయ్యే అవకాశం ఉంది. ధన ప్రవాహం పెరిగి, ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలనే కోరిక నెరవేరవచ్చు. వ్యాపార వాణిజ్య రంగాలలో కొత్త వృద్ధి కనిపిస్తుంది. కుటుంబంలో మరింత సంతోషం, జీవిత భాగస్వామితో మెరుగైన అవగాహన ఏర్పడతాయి. విదేశాలకు సంబంధించిన ప్రయత్నాలు కూడా సానుకూల ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు.

    వృషభ రాశి

    ఆగస్టు 10 నుండి వృషభ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. చాలా కాలంగా రావలసిన డబ్బు అందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార రంగాలలో ఉన్నవారు మంచి పురోగతిని చూస్తారు. కార్యాలయంలో వారి పై అధికారులు వారిని అభినందిస్తారు. కొందరికి పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల కూడా లభించవచ్చు. అనుభవజ్ఞుల సలహాలను పాటించడం ద్వారా కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. ఆదాయానికి ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి, మరింత పురోగతిని సాధించవచ్చు.

    తులారాశి

    తులారాశి వారు తమ వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతిని చూస్తారు. మీ సామర్థ్యాలు పనిలో గుర్తింపు పొందుతాయి. పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపునకు అవకాశాలు లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు త్వరగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు, లాభదాయక అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో శాంతి, సంతోషం నెలకొంటాయి. పెట్టుబడులు కూడా మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది.

    ధనుస్సు రాశి

    గజకేసరి యోగం ధనుస్సు రాశి వారికి భారీ ఆర్థిక పురోగతిని అందిస్తుంది. అనుకోని ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. మీరు ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, దానికి ఇది సరైన సమయం. వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ, సామరస్యం పెరుగుతాయి. విద్యార్థులు కూడా చదువులో మంచి పురోగతిని సాధిస్తారు.

    మిథునం

    ఈ సమయం మిథున రాశి వారికి కొత్త మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఆదాయం పెరగడానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త మీకు అందవచ్చు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. పెళ్లికాని వారికి మంచి సంబంధం ఏర్పడవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో కూడా మంచి పురోగతి ఉంటుంది. మీరు కొత్త ఆస్తి కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, దానికి కూడా ఇది అనుకూలమైన సమయం. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 10న పవర్‌ఫుల్ యోగం.. 5 రాశులకు మారనున్న ఆర్థిక పరిస్థితి!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 10న పవర్‌ఫుల్ యోగం.. 5 రాశులకు మారనున్న ఆర్థిక పరిస్థితి!
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