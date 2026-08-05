నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి శుభవార్తలు.. మరి కొందరు జాగ్రత్త!
బుధవారం గణేశుడి ఆరాధనకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహస్థితుల ప్రభావంతో ప్రతి రాశికి భిన్నమైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. మేష, వృషభ, మిథున, ధనుస్సు, మకర రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకూల పరిణామాలు కనిపించగా, కర్కాటక, తులా, మీన రాశుల వారు ఆర్థిక విషయాలు, పనుల ప్రణాళికలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.
రాశి ఫలాలు: వారంలో ప్రతి రోజూ దేవుడి ఆరాధనకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అందులోనూ బుధవారం విఘ్నేనాథుడైన గణేశుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే సమస్త కష్టాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా ప్రతిరోజూ రాశి ఫలాలు మారుతుంటాయి. ఈ బుధవారం కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటే, మరికొన్ని రాశులు సంయమనం పాటించాల్సి ఉంటుంది. నేటి రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
నేటి రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి నేటి రోజు ఎంతో ప్రశాంతంగా సాగిపోతుంది. మీరు ప్రేమ సంబంధంలో ఉంటే, మీ భాగస్వామితో ప్రశాంతంగా సమయం గడపడం ద్వారా బంధం మరింత బలపడుతుంది. వృత్తి జీవితం స్థిరంగా, సానుకూల వాతావరణంలో ముందుకు వెళుతుంది.
మీ ఖర్చులను సమీక్షించుకోవడానికి, భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థికంగా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవు.
వృషభ రాశి:
ఈ రోజు వృషభ రాశి వారు తమ కెరీర్ను మరింత బలపరుచుకుంటారు. చిన్న చిన్న విజయాలు కూడా మీకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని, ప్రేరణను ఇస్తాయి. మీ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకుంటూ మీపై మీరు పూర్తి నమ్మకం ఉంచండి. మీ స్పష్టమైన ఆలోచనా విధానం, భావాలను గౌరవించడం ద్వారా అనుకున్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారు నేడు తమ మనసులోని ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోవడంలో ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతారు. చిన్నపాటి ఆహ్లాదకరమైన కార్యక్రమాలు లేదా పనుల ప్లాన్ చేస్తారు. వృత్తిపరమైన బాధ్యతలతో పాటు ఉల్లాసంగా గడపడానికి సమయాన్ని కేటాయిస్తారు. చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మీ మనసుకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తాయి.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ధనపరమైన విషయాల్లో స్పష్టమైన ఆలోచనలు తోడుంటాయి. మీ ఎదురుగా వచ్చే అవకాశాలను పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో, స్పష్టమైన లక్ష్యంతో ముందుకు తీసుకెళతారు. మీ శరీరం ఇచ్చే సంకేతాలను గుర్తించి, తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవడం ముఖ్యం.
సింహ రాశి:
ఏదైనా ఒక ముఖ్యమైన పనిపై దృష్టి పెట్టే ముందు కాస్త ఆలోచించి సరైన స్థలాన్ని ఎంచుకోండి. మంచి మాటలు మీ మనసును, మూడ్ను పూర్తిగా మారుస్తాయి. మీ ఆలోచనా విధానం పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి సహాయపడుతుంది. సరళమైన ప్రణాళికలు మీలో మానసిక ప్రశాంతతను నింపుతాయి.
కన్య రాశి:
మీ ప్రశాంతమైన స్వభావం రోజువారీ వ్యవహారాల్లో ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది. మీ మనసులోని భావాలను సులభంగా ఇతరులతో పంచుకుంటారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, ఉత్సాహంగా ఉండే వ్యక్తులతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి నేటి రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి:
ఈరోజు మీకు పనుల్లో సరైన ప్రణాళిక ఉండటం చాలా అవసరం. ఓపికతో, వ్యవస్థీకృత పద్ధతిలో వ్యవహరించడం ద్వారా చిన్నపాటి సవాళ్లను సైతం సులభంగా పరిష్కరించుకుంటారు. ఆఫీస్లో మీ ఏకాగ్రత పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడానికి తోడ్పడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి:
పనులు పూర్తి చేయడమైనా లేదా కొత్త వాటికి శ్రీకారం చుట్టడమైనా.. మీ దృక్పథం అన్నింటినీ సక్రమంగా నడిపిస్తుంది. మీపై మీకు నమ్మకం ఉంచండి. మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని, సానుకూల శక్తిని ఆస్వాదించండి.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారు నేటి రోజును పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తారు. గతంలో నిలిచిపోయిన సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు కనుగొంటారు. స్నేహ బంధాలను మరింత గట్టిపరుచుకుంటారు. మీలోని ప్రతిభను నలుగురి ముందు ప్రదర్శించడానికి నేడు మంచి ఉత్సాహం లభిస్తుంది.
మకర రాశి:
ఉత్సాహం, నవ్వులు, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనే తపనతో మీ రోజు అద్భుతంగా ప్రారంభమవుతుంది. మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందాన్ని, కొత్త అన్వేషణలను తెస్తుంది. మీ చుట్టూ ఉన్నవారిపై మీ సానుకూల ప్రవర్తన మంచి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
కుంభ రాశి:
మీ సమతుల్యమైన ఆలోచనా విధానం ఏదైనా ఉద్రిక్త పరిస్థితుల్లోనూ ప్రశాంతతను తెస్తుంది. ఎప్పుడూ తెరిచిన మనసుతో ఉండండి. మీలో కొత్త శక్తి ప్రవహించి, అది మిమ్మల్ని పురోగతి వైపు నడిపిస్తుంది. మీలో దాగి ఉన్న కొత్త ప్రతిభను బయటకు తీయడానికి ఇది సరైన సమయం.
మీన రాశి:
మీ భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల పరిస్థితులను స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. మీరు మరింత ఓపికగా, అర్థం చేసుకునే ధోరణితో వ్యవహరించడం వల్ల కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More