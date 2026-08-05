Shani Dosha Remedies : శని దోషం నుంచి బయటపడేందుకు చేయాల్సిన 5 పనులు
Shani Dosha Remedies : శని భగవానుడి చల్లని చూపు మీ మీద ఉంటే మీకు జీవితంలో తిరుగు ఉండదు. శని దోషం పోవాలంటే.. కొన్ని పరిహారాలు పాటించాలి.
శని దేవుడు న్యాయాధిపతి. ఒక వ్యక్తి చేసే పాప పుణ్యాలను బట్టి శని దేవుడు ఫలితాలను ఇస్తాడు అంటారు. జాతకంలో శని దోషం ఉన్నా.. సడే సతి లేదా అష్టమ శని ఉన్నా జీవితంలో అనేక కష్టాలు, ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. అయితే శని దేవుడు కేవలం శిక్షించేవాడు మాత్రమే కాదు.. మంచి పనులు చేసేవారికి ఆశీస్సులు అందిస్తాడు. శనివారం శని దేవుడి ఆరాధనకు అంకితం చేసిన రోజు. ఈ రోజున కొన్ని పనులు చేయడం వల్లన శని దోష దుష్ప్రభావాలను తగ్గించుకోవచ్చు. శని దేవుడి ఆశీస్సులు పొందడానికి శనివారం చేయవలసిన ఐదు ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పండి.
శని దేవుడు దానధర్మాలు చేసేవారికి ఎల్లప్పుడూ అనుగ్రహం అందిస్తాడు. శనివారం రోజున పేదలకు లేదా అవసరమైన వారికి నల్లని బట్టలు, నల్ల నువ్వులు, మినప పప్పు, ఆవ నూనె లేదా ఇనుప వస్తువులను దానం చేస్తే మంచిది అంటారు. దీంతో శని దోష తీవ్రత తగ్గుతుంది.
శనివారం సాయంత్రం ఆలయంలో ఆవనూనె దీపాన్ని వెలిగించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. వీలైతే ఆ నూనె దీపంలో కొన్ని నల్ల నువ్వులను కూడా కలపండి. ఇది శని దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకుని, ఆర్థిక, మానసిక ఇబ్బందులను తొలగిస్తుంది.
శని దేవుడు హనుమంతుడి భక్తులను ఎన్నడూ బాధించడని నమ్ముతారు. అందువలన శనివారాల్లో హనుమంతుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించాలి. తప్పకుండా హనుమాన్ చాలీసా లేదా సుందరకాండ పఠించడం వల్ల శని దోషం వలన కలిగే బాధల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
శని దేవుడికి మూగ జంతువులంటే ప్రత్యేక ప్రేమ ఉంటుంది. శనివారం నాడు నల్ల కుక్కకు అన్నం లేదా రొట్టె పెట్టడం, అలాగే కాకులకు ఆహారం పెట్టడం వల్ల శని దేవుడి ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. చీమలకు పంచదార లేదా పిండి ఇవ్వడం కూడా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది.
శనివారాల్లో స్నానం చేసిన తర్వాత ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః అనే శని మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలి. దీనితోపాటు శని చాలీసా జపించడం మనసుకు శాంతిని చేకూర్చి, అన్ని అడ్డంకులను తొలగించి, పనులలో విజయాన్ని అందిస్తుంది.
కేవలం పూజలు, నైవేద్యాలు సమర్పించడమే కాకుండా, బలహీనులకు సహాయం చేయడం, నిస్సహాయులను దోపిడీ చేయకపోవడం, పెద్దలను గౌరవించడం వంటి పనులు కూడా శని దేవుడికి ప్రీతికరమైనవి. ఈ సాధారణ పరిహారాలను మీరు భక్తిశ్రద్ధలతో పాటిస్తే శని దోషం నుండి విముక్తి పొంది ప్రశాంతంగా బతకవచ్చు అని నమ్మకం.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More