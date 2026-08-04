చంద్ర గ్రహణానికి ముందు శని సంచారం.. వృషభం నుంచి మకరం వరకు అదృష్టమే!
ఆగస్టు 20న శనిదేవుడు రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశించడంతో ప్రత్యేకమైన గ్రహ ప్రభావం ఏర్పడనుంది. బుధుడి అధిపత్యంలోని రేవతి నక్షత్రంలో శని సంచారం కారణంగా వృషభ, మిథున, తులా, ధనుస్సు, మకర రాశుల వారికి విశేష శుభ ఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
ఖగోళంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈ ఏడాది ఆగస్టు నెల అద్భుతమైన మార్పులకు వేదికవుతోంది. ముఖ్యంగా రక్షాబంధన్ పండుగ జరుపుకునే ఆగస్టు 28న ఈ ఏడాదికి సంబంధించి చివరి చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. అయితే ఈ గ్రహణానికి సరిగ్గా ఎనిమిది రోజుల ముందు, అంటే ఆగస్టు 20న కర్మదాత శనిదేవుడు తన నక్షత్ర పదాన్ని మార్చబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, శని గ్రహం రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశించనుంది.
27వ నక్షత్రమైన రేవతికి బుధుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. ఇలా బుధుడి నక్షత్రంలోకి శని ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి విపరీత రాజయోగం పట్టనుంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం కావడంతో పాటు, ఆర్థికంగా తిరుగులేని పురోగతి కనిపిస్తుందని పండితులు వెల్లడిస్తున్నారు. ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి శని నక్షత్ర మార్పు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి గుర్తింపుతో పాటు పదోన్నతులు లభించే సూచనలున్నాయి. మీ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలంగా ఆదాయం భారీగా పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించి అనుకున్న పనులను సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు ఇనుమడిస్తాయి. శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గుముఖం పట్టి, భవిష్యత్తు కోసం ధనాన్ని పొదుపు చేయడంలో సఫలమవుతారు.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి ఈ కాలం అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారం చేసే వారికి భారీ లాభాలు తెచ్చిపెట్టే లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. ఉద్యోగులకు ఉన్నతాధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది.
జీవనోపాధికి సంబంధించి కొత్త మార్గాలు ఏర్పడతాయి. సొంతిల్లు లేదా కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ చిరకాల కోరిక నెరవేరే సమయం ఆసన్నమైంది. భౌతిక సుఖసౌకర్యాలు పెరిగి, కుటుంబంతో కలిసి మనసారా ఆశించిన ప్రదేశాలకు యాత్రలు చేస్తారు.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం సంపూర్ణంగా తోడుంటుంది. గత కొంతకాలంగా వివిధ కారణాల వల్ల నిలిచిపోయిన ముఖ్యమైన పనులన్నీ ఒక్కసారిగా వేగవంతమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవ్వడం వల్ల పాత అప్పుల బాధల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి లభిస్తుంది.
కొత్త వ్యాపారాలు లేదా నూతన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. ఉద్యోగంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. కుటుంబంలో వివాహాది శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం, పరాక్రమం రెట్టింపు అవుతాయి. కార్యాలయంలో మీ నాయకత్వ లక్షణాలను ప్రదర్శించే అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. తోటి ఉద్యోగులు మీ సలహాలను పాటిస్తారు.
ఆర్థికంగా తిరుగులేని వృద్ధిని చూస్తారు. మీ కుటుంబ పరిధి విస్తరిస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కడంతో మనసు ఆనందంతో నిండిపోతుంది. అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయి విజయాల బాటలో పయనిస్తారు.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి ఈ గోచార కాలం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. మీరు ఏ రంగంలో అడుగుపెట్టినా విజయమే సొంతమవుతుంది. ధన సంపాదన, కెరీర్ పరంగా ఊహించని సానుకూల మార్పులు వస్తాయి.
మీలో సరికొత్త సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది. భవిష్యత్తు కోసం చేసే పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. గతంలో ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే, వాటి నుంచి ఊహించని రీతిలో రిటర్న్స్ అందుకుంటారు.
శని దోష నివారణకు ఆచరించాల్సిన పద్ధతులు
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శనిదేవుడిని న్యాయకర్తగా కొలుస్తారు. శని దేవుని అనుగ్రహం కోసం ప్రతి శనివారం శని ఆలయానికి వెళ్లి దర్శించుకోవడం వల్ల విశేష ఫలితం ఉంటుంది. అలాగే ప్రతిరోజూ శివలింగానికి జలాభిషేకం చేయడం, నిత్యం హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల శని అశుభ ప్రభావాలు తొలగిపోయి, శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More