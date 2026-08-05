బుధ సంచారం 2026: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, విద్యలో ఈ రాశుల వారికి విజయ యోగం!
బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో కన్య, మిథున, తులా, మకర, వృషభ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. కెరీర్, వ్యాపారం, విద్య, ఆర్థిక పరిస్థితిపై బుధ గోచారం ప్రభావం, అలాగే చేయాల్సిన పరిహారాలను తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల యువరాజుగా పరిగణించే బుధుడు తన సంచారాన్ని మార్చడం ద్వారా సమస్త రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాడు. వాక్కు, వ్యాపారం, మేధస్సు, కమ్యూనికేషన్కుకారకుడైన బుధుడు తాజాగా చంద్రుడి ఆధిపత్యం గల కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఆగస్టు 5న సాయంత్రం 7:58 గంటలకు మొదలైన ఈ బుధ గోచరం ఆగస్టు 22 సాయంత్రం వరకు కొనసాగనుంది.
గ్రహాల ఈ కలయిక కారణంగా వివిధ రాశుల వారు తమ జాతకంలో సానుకూల మార్పులను గమనించవచ్చు. ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిత్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ గోచరం ఏయే రాశుల వారికి ఎలా కలిసి వస్తుందో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
కన్య రాశి వారికి విద్య, సామాజిక వలయం వృద్ధి
బుధుడి కర్కాటక సంచారం కన్య రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా విద్యారంగంలో రాణించాలనుకునే స్టూడెంట్స్కు ఇది సరైన సమయం. పరీక్షల్లో ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడటంతో మీ సోషల్ నెట్వర్క్ మరింత బలపడుతుంది.
మిథున రాశి వారికి కళా రంగంలో పురోగతి
గ్రహాల యువరాజు సంచారం మిథున రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. కళారంగం, సృజనాత్మక రంగాల్లో పనిచేసే వారికి ఈ కాలం స్వర్ణయుగమనే చెప్పాలి. మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మరింత మెరుగవుతాయి. ఇతరులను ఆకట్టుకునే మీ వాక్చాతుర్యం ద్వారా వ్యక్తిగత, వృత్తిగత జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు.
తులా రాశి వారికి ఆధ్యాత్మిక చింతన, మిత్రులతో ఆనందం
తులా రాశి వారికి ఈ బుధ గోచరం ఊహించని ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. చిన్ననాటి మిత్రులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మకర రాశి వారికి వ్యాపార లాభాలు, ప్రయాణాలు
మకర రాశి జాతకులకు ఈ కాలం సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. వ్యాపారంలో అకస్మాత్తుగా పెద్ద డీల్స్ కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. ఉద్యోగ రీత్యా లేదా వ్యక్తిగత పనులపై దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ ప్రయాణాలు మీకు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
వృషభ రాశి వారికి కెరీర్లో ఉన్నత గౌరవం
వృషభ రాశి వారికి ఈ గోచరం ఎంతో శుభప్రదంగా మారింది. ఉద్యోగంలో అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. సమాజంలో గుర్తింపు పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు చేసే ప్రయాణాలు సఫలమై మంచి ఫలితాలనిస్తాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో ముందడుగు వేస్తారు.
బుధ సంచారం సమయంలో చేయాల్సిన పరిహారాలు
"ఓం బుధాయ నమః", "ఓం ఐం శ్రీం శ్రీం బుధాయ నమః" వంటి బుధ బీజ మంత్రాలను భక్తిశ్రద్ధలతో జపించాలి. బుధవారం నాడు పేదలకు పచ్చటి ఆకుకూరలు లేదా ధాన్యం దానం చేయడం వల్ల అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More