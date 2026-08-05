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    ఆగస్టు 9న అరుదైన మహాలక్ష్మి యోగం - ఈ 4 రాశుల వారి జీవితాల్లో ఇకపై వెలుగులే! పనులన్నీ చకచకా

    మిథున రాశిలో కుజుడు, చంద్రుల కలయికతో మహాలక్ష్మి యోగం ఏర్పడనుంది. ఆగస్టు 9 నుంచి ఈ రాజయోగం ప్రభావంతో మేషం, సింహం, కన్య, మీన రాశుల జాతకులకు ఆకస్మిక ధనలాభం, వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఊహించని ప్రగతి దక్కనున్నాయి.

    Published on: Aug 5, 2026, 07:34:04 IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కలయికకు, రాశి పరివర్తనకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. గ్రహాల రాజైన కుజుడు, మనఃకారకుడైన చంద్రుడు ఒకే రాశిలో చేరినప్పుడు అత్యంత శక్తివంతమైన 'మహాలక్ష్మి యోగం' రూపుదిద్దుకుంటుంది. శ్రావణ మాసంలో ఏర్పడుతున్న ఈ అరుదైన యోగం అనేక రాశుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

    ఆగస్టు 9న అరుదైన మహాలక్ష్మి యోగం
    ఆగస్టు 9న అరుదైన మహాలక్ష్మి యోగం

    ప్రసిద్ధ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. బుధుడికి అధిపతి అయిన మిథున రాశిలోకి ఆగస్టు 2వ తేదీన కుజుడు (అంగారకుడు) ప్రవేశించారు. సరిగ్గా వారం రోజుల తర్వాత, అంటే ఆగస్టు 9వ తేదీన చంద్రుడు కూడా అదే మిథున రాశిలోకి సంచరిస్తారు.

    ఇలా ఒకే రాశిలో కుజుడు, చంద్రుడు ముఖాముఖి కలవడంతో లక్ష్మీదేవి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన మహాలక్ష్మి యోగం, రాజలక్ష్మి యోగాలు ఏర్పడతాయి. పవిత్రమైన శ్రావణ మాసంలో ఈ కలయిక జరగడం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి విశేషమైన ఆర్థిక లబ్ధి, వృత్తి జీవితంలో అపూర్వమైన యోగం కలగబోతోంది.

    మేష రాశి :

    మహాలక్ష్మి యోగం ప్రభావంతో మేష రాశి జాతకులకు నూతన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు దక్కడమే కాకుండా, ఉన్నత పదవులు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు అందుతాయి. మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి, ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే ఎంతో మెరుగుపడుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపై సానుకూల ధోరణితో ముందుకు సాగుతారు.

    సింహ రాశి :

    కుజ-చంద్రుల సంయోగం సింహ రాశి వారికి అనుకోని సంతోషాలను తెచ్చిపెడుతుంది. కెరీర్‌కు సంబంధించి ఆశించిన శుభవార్తలు వింటారు. మీ ప్రతిభకు, కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు తెరుచుకోవడంతో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న పనులు మళ్ళీ పట్టాలెక్కుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పరిపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతత లభించడమే కాకుండా, భవిష్యత్ ప్రణాళికలను విజయవంతంగా అమలు చేయగలుగుతారు.

    కన్యా రాశి :

    కన్యా రాశి వారికి ఈ యోగం తీవ్రమైన ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనాన్ని, వేగవంతమైన పురోగతిని అందిస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో మీ స్థానం మరింత బలపడుతుంది. పెండింగ్ పనులు శరవేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, ఆర్థికంగా స్థిరపడతారు. చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక గొప్ప అవకాశం మీ సొంతమవుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగి సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. నూతన ప్రాజెక్టులు లేదా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.

    మీన రాశి :

    రాశి జాతకులకు రాబోయే రోజులు సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగినవిగా మారుతాయి. సొంత ఇల్లు, స్థలం లేదా కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కల నెరవేరుతుంది. దానికి సంబంధించిన శుభవార్తలు అందుతాయి. కుటుంబంతో కలసి ఆనందంగా సమయాన్ని గడుపుతారు. పాత బకాయిలు వసూలై ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. నిలిచిపోయిన పనులు సాఫీగా సాగుతాయి. మీరు వేసే ప్రతి కొత్త అడుగు విజయాన్ని అందిస్తుంది.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 9న అరుదైన మహాలక్ష్మి యోగం - ఈ 4 రాశుల వారి జీవితాల్లో ఇకపై వెలుగులే! పనులన్నీ చకచకా
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు 9న అరుదైన మహాలక్ష్మి యోగం - ఈ 4 రాశుల వారి జీవితాల్లో ఇకపై వెలుగులే! పనులన్నీ చకచకా
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