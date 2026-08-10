దర్భకు ఇంత శక్తి ఉందా? పూజలు, యజ్ఞాలు, తర్పణాల్లో ఎందుకు తప్పనిసరిగా వాడతారో తెలుసా?
హిందూ సంప్రదాయంలో దర్భకు ఎంతో పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. ఋగ్వేదం నుంచి భగవద్గీత వరకు దీని ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది. శ్రీమహావిష్ణువు స్వరూపంగా భావించే దర్భను సంకల్పం, హోమాలు, యజ్ఞాలు, తర్పణాలు, శ్రాద్ధ కర్మలు, ఆచమనం వంటి అనేక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో ఉపయోగిస్తారు. గ్రహణాల సమయంలో కూడా ఉపయోగించే ఆచారం ఉంది.
హిందూ సంప్రదాయంలో పూజా కార్యక్రమాలు, యజ్ఞ యాగాదులు మరియు శుభకార్యాలలో దర్భ అనే ఓ రకానికి చెందిన పవిత్రమైన గడ్డికి అత్యున్నత స్థానం ఉంది. ఋగ్వేదం నుంచి భగవద్గీత వరకు ప్రతి గ్రంథంలోనూ దీని ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది.
గీతా శాస్త్రంలోనూ దీని ప్రాముఖ్యతను ప్రత్యేకంగా వివరించారు. కేవలం పూజలే కాకుండా దైవిక కార్యక్రమాలలో ఇది లేకపోతే ఆ ఆచారం అసంపూర్ణంగా భావిస్తారు. సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు స్వరూపంగా భావించే ఈ పవిత్ర గడ్డి గురించి మన పెద్దలు చెప్పిన ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
శాస్త్రాలలో కుశ విశిష్టత
మన పురాణాలు ఈ దర్భను సాక్షాత్తు శ్రీమహావిష్ణువు స్వరూపంగా అభివర్ణించాయి. ఇది పరిసరాలలోని ప్రతికూల శక్తిని తరిమికొట్టి, వాతావరణాన్ని పూర్తిగా సాత్వికంగా మారుస్తుంది. దేవతలు, పితృ దేవతలను ప్రసన్నం చేసుకునే క్రమంలో దీన్ని ఉపయోగించడం ఆచారంగా వస్తోంది. వేద కాలం నుంచి కూడా ప్రతి శుభకార్యంలోనూ ఇది ఒక ప్రధాన భాగంగా కొనసాగుతూ వస్తోంది.
సంకల్పంలో కుశ పాత్ర
ఏదైనా పూజ లేదా వ్రతం ప్రారంభించే ముందు 'సంకల్పం' చెప్పుకోవడం ఆనవాయితీ. ఈ సమయంలో దర్భను చేతిలో ధరించడం అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అలా చేయడం వల్ల మనసులోని చంచలత్వం తగ్గి ఏకాగ్రత కుదురుతుంది. ఈ చిన్న ఆచారం పూజా విధానాన్ని మరింత పవిత్రంగా మలచడమే కాకుండా భక్తుడికి దైవిక అనుభూతిని ఇస్తుంది.
హోమం, యజ్ఞాలలో ప్రాధాన్యత
దేవతలను ఆరాధించే హోమాలు, యజ్ఞాలలో ఆహుతులు సమర్పించే సమయంలో ఇది కచ్చితంగా ఉండాలి. దీని ఉనికి వల్ల హోమ గుండం నుంచి వెలువడే శక్తి స్వచ్ఛంగా ఉండి, దేవతలకు త్వరగా చేరుతుందని నమ్ముతారు. పురోహితులు మంత్రోచ్ఛారణ చేస్తూ ఈ పవిత్ర గడ్డి సహాయంతోనే యజ్ఞ కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
తర్పణాలు, శ్రాద్ధ కర్మలు
దేవ రుషి తర్పణాలతో పాటు పితృ దేవతలకు ఇచ్చే తర్పణాలలో కుశను విధిగా ఉపయోగిస్తారు. పూర్వీకుల జ్ఞాపకార్థం నిర్వహించే శ్రాద్ధ కర్మలు, పిండ ప్రదానాలు ఇది లేకుండా అసంపూర్ణమే. పితృ దేవతలకు జలం వదిలేటప్పుడు దీన్ని మాధ్యమంగా వాడుతారు. దీనివల్ల పూర్వీకులు సంతృప్తి చెంది కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తారని విశ్వసిస్తారు.
గ్రహణ కాలం, ఆచమనంలో వాడకం
రోజూ పూజ సమయంలో చేసే ఆచమనంలో కూడా వాడతారు. ఇది శరీరాన్ని, మనస్సును పవిత్రం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఇక సూర్య గ్రహణం, చంద్ర గ్రహణం సమయంలో ఇళ్లలోని మూలల్లో దర్భను ఉంచడం వల్ల చెడు ప్రభావాలు తొలగిపోతాయని, వాతావరణం శుద్ధి అవుతుందని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More