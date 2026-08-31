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సెప్టెంబర్‌లో అరుదైన గ్రహ మార్పులు.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు!

సెప్టెంబర్ 2026లో శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు, కుజుడు అనే నాలుగు ప్రధాన గ్రహాలు రాశులు మారనున్నాయి. సెప్టెంబర్ 2న శుక్రుడు తులా రాశిలోకి, సెప్టెంబర్ 7న బుధుడు కన్యలోకి, సెప్టెంబర్ 17న సూర్యుడు కన్యలోకి, సెప్టెంబర్ 18న కుజుడు కర్కాటకంలోకి ప్రవేశించనున్నారని కథనం పేర్కొంది.  

Published on: Aug 31, 2026, 12:30:15 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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సెప్టెంబర్ నెలలో నాలుగు ప్రధాన గ్రహాలు రాశులు మారుతున్నాయి. ఈ గ్రహాల సంచారం వల్ల మేషం, మిథునం, కన్య, తులా మరియు మకర రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక రంగాల్లో ఊహించని లాభాలు దక్కనున్నాయి.

సెప్టెంబర్‌లో అరుదైన గ్రహ మార్పులు.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు!
సెప్టెంబర్‌లో అరుదైన గ్రహ మార్పులు.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు!

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సెప్టెంబర్ నెల అత్యంత కీలకమైన ఖగోళ మార్పులకు వేదిక కానుంది. నెల ప్రారంభం నుంచే గ్రహాల గమనంలో వేగం పుంజుకోనుంది. ఈ నెలలో సంపద, ఐశ్వర్యాలకు కారకుడైన శుక్రుడు, బుద్ధి ప్రదాత బుధుడు, ఆత్మకారకుడు సూర్యుడు, పరాక్రమ కారకుడు కుజుడు వంటి నాలుగు ప్రధాన గ్రహాలు తమ రాశులను మారుస్తున్నాయి. ఈ గ్రహాల గమన మార్పుల ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై విభిన్న రీతిలో పడనుంది.

సెప్టెంబర్ 2న శుక్రుడి రాశి మార్పు

మరికొద్ది రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న సెప్టెంబర్ నెల తొలి ఘట్టంగా సెప్టెంబర్ 2న శుక్రుడు తులారాశిలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. జ్యోతిషంలో తులా రాశి శుక్రుడికి స్వక్షేత్రం కావడంతో ఈ గోచారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. శుక్రుడు భౌతిక సుఖాలు, సంపద, ప్రేమ, కళలు మరియు బాంధవ్యాలకు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. ఈ సంచార ప్రభావంతో ఆర్థిక లావాదేవీల్లో నూతన అవకాశాలు లభించడంతో పాటు వ్యక్తిగత బంధాలు మరింత బలపడతాయి.

సెప్టెంబర్ 7న బుధ గోచారం

ఇక సెప్టెంబర్ 7న బుధ భగవానుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మేధస్సు, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం, లెక్కలు మరియు నిర్ణయ సామర్థ్యానికి బుధుడు కారకుడు. కన్యా రాశిలో బుధుడు అత్యంత బలంగా ఉంటాడు. దీనివల్ల ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు, విద్యా రంగం, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే అభ్యర్థులకు అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లే వారికి ఈ కాలం కలిసి వస్తుంది.

సెప్టెంబర్ 17న సూర్య సంచారం

నెల మధ్యలో అంటే సెప్టెంబర్ 17న సూర్య భగవానుడు కన్యా రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. సూర్యుడి ఈ మార్పు వల్ల వృత్తిపరమైన బాధ్యతల్లో చురుకుదనం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులు కార్యాలయంలో మరింత క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులు తమ ప్రణాళికలను మరింత పక్కాగా అమలు చేయడానికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది.

సెప్టెంబర్ 18న కుజ గోచారం

నెల చివరి భాగంలో సెప్టెంబర్ 18న కుజుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అంగారకుడు శక్తి, సాహసం, భూములు, ఆస్తులు మరియు దూకుడు స్వభావానికి ప్రతీక. అయితే కర్కాటక రాశిలో కుజుడు సంచరించే సమయంలో అత్యంత సంయమనం పాటించాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు, భావోద్వేగాలతో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టాన్ని తెస్తాయి. కుటుంబ, ఆస్తి వివాదాల్లో కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి?

ఈ గ్రహాల కదలికల వల్ల అన్ని రాశులపై ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ.. మేషం, మిథునం, కన్య, తులా మరియు మకర రాశుల వారికి సెప్టెంబర్ నెలలో కెరీర్ పరంగా, ఆర్థికంగా అద్భుతమైన వృద్ధి సాధించే సువర్ణావకాశాలు లభిస్తున్నాయి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్‌లో అరుదైన గ్రహ మార్పులు.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్‌లో అరుదైన గ్రహ మార్పులు.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు!
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