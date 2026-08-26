ఒకే నక్షత్రంలో 3 గ్రహాలు.. మంచి రోజులు చూస్తున్న 5 రాశుల వారు వీరే!
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు, కేతువు, బుధుడు ప్రస్తుతం మాఘ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నారు. ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దీని ప్రభావం వల్ల, వృత్తి, ఆర్థిక, వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం సూర్యుడు, బుధుడు మాఘ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నారు. కేతువు కూడా అదే నక్షత్రంలో ఉండటం వల్ల ఈ మూడు గ్రహాలు ఒక ప్రత్యేకమైన సంయోగాన్ని ఏర్పరిచాయి. 2026 ఆగస్టు 31 వరకు ఇది కొనసాగుతుంది, ఆ తర్వాత సూర్యుడు నక్షత్రం మారుస్తాడు. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం, సూర్యుడు, బుధుడు, కేతువు ఒకే నక్షత్రంలో ఉన్నందున 12 రాశుల వారిపై వేర్వేరు ప్రభావాలు ఉండవచ్చు. కొందరికి అనుకూల ఫలితాలు లభించగా మరికొందరు కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. ఈ సంయోగం ముఖ్యంగా 5 రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యం చెబుతోంది.
మేష రాశి
ఈ గ్రహ సంయోగం మేష రాశి వారికి వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి మంచి ఫలితం లభించవచ్చు. కొత్త వ్యాపార ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. ఆర్థిక లాభాలతోపాటు చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ఒక ముఖ్యమైన పని పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి
సూర్య-బుధ-కేతువుల ఈ కలయిక వృషభ రాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ సామర్థ్యాలను మీ పెద్దలు మెచ్చుకోవచ్చు. వ్యాపారంలో మీకు కొత్త కాంట్రాక్టులు లేదా కస్టమర్ల నుండి ప్రయోజనాలు లభించవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు, చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న డబ్బు కూడా మీకు అందవచ్చు.
కర్కాటక రాశి
ఈ గ్రహ సంయోగం కర్కాటక రాశి వారికి అనేక విధాలుగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ రంగంలో దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఊపందుకుని విజయవంతంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి నెలకొంటాయి. ఇంట్లో వాతావరణం కూడా సానుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ కష్టానికి మంచి ఫలితాలు లభించవచ్చు. కొత్త వ్యాపారం లేదా సంస్థను ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం కావచ్చు. ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి
విజయం పరంగా ఈ కాలం తులారాశి వారికి అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించవచ్చు. కెరీర్లో పురోగతికి అవకాశాలు తెరుచుకోవచ్చు. పెట్టుబడి సంబంధిత ప్రాజెక్టుల నుండి మంచి లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల వ్యాపారంలో క్షీణత ఉంటే, అది ఇప్పుడు మళ్లీ లాభాల బాట పట్టవచ్చు. కుటుంబంలోకి కొత్త సభ్యులు వచ్చే అవకాశం ఉంది మరియు కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాల నుండి కూడా మంచి లాభాలు పొందవచ్చు.
మకర రాశి
ఈ కాలం మకర రాశి వారికి పెట్టుబడి, వృత్తిపరంగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. పెట్టుబడుల నుండి మంచి రాబడి పొందే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రయత్నాలు కూడా ఫలించవచ్చు. వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడటంతోపాటు ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు కూడా తెరుచుకోవచ్చు. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. మీరు ఒక ముఖ్యమైన బాధ్యతను స్వీకరించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనిని పూర్తి చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More