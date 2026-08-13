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    కుజుడితో నీచభంగ రాజయోగం.. వచ్చే నెల నుంచి వ్యాపారం, ఉద్యోగం, ఆర్థిక లాభాల్లో దూసుకెళ్లే 3 రాశులు!

    సెప్టెంబర్ 18, 2026న కుజుడు మిథున రాశి నుంచి కర్కాటకంలోకి ప్రవేశించి నవంబర్ 12 వరకు అక్కడే సంచరించనున్నాడు. కర్కాటకంలో కుజుడు నీచస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, అదే రాశిలో గురుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉండటం వల్ల నీచభంగ రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.  

    Published on: Aug 13, 2026, 11:00:24 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సేనాపతిగా కుజుడిని పరిగణిస్తారు. ఉత్సాహం, రక్తం, పరాక్రమం, ధైర్యానికి కుజుడే కారకుడు. ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో సంచరిస్తున్న అంగారకుడు, వచ్చే సెప్టెంబర్ 18, 2026 నాడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. నవంబర్ 12 వరకు ఇదే రాశిలో సంచారం కొనసాగిస్తారు.

    కుజుడితో నీచభంగ రాజయోగం.. వచ్చే నెల నుంచి వ్యాపారం, ఉద్యోగం, ఆర్థిక లాభాల్లో దూసుకెళ్లే 3 రాశులు!
    కుజుడితో నీచభంగ రాజయోగం.. వచ్చే నెల నుంచి వ్యాపారం, ఉద్యోగం, ఆర్థిక లాభాల్లో దూసుకెళ్లే 3 రాశులు!

    వాస్తవానికి కర్కాటక రాశిలో కుజుడు నీచ స్థానంలో ఉంటాడు. అయితే అదే రాశిలో గురుడు ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉండటం వల్ల 'నీచ భంగ రాజయోగం' ఏర్పడుతోంది. దీనివల్ల ప్రతికూల ఫలితాలు తొలగిపోయి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ మూడు రాశుల వారికి ఈ గోచరం చాలా శుభప్రదంగా మారనుంది.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి కుజుడి సంచారం అత్యంత అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో వ్యాపారస్తులకు నూతన ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఊహించని ధనలాభం కలగడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. తోబుట్టువుల పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో నెలకొన్న సమస్యలు సమసిపోతాయి. మీరు చేపట్టే ప్రతి పనిలోనూ మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు పరిష్కారమై అదృష్టం తోడుపడుతుంది.

    పరిహారం: ఈ కాలంలో పేదలకు లేదా నిరుపేదలకు సహాయం చేయడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి జాతకులకు కుజుడి గోచరం అద్భుతమైన విజయాలను తెస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, మద్దతు లభిస్తాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థికంగా లాభాలు అందుకుంటారు. అయితే ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడూ తొందరపాటు వద్దు. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. కెరీర్‌లో సరికొత్త మైలురాళ్లను చేరుకుంటారు. శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.

    పరిహారం: కుజుడి సంచార సమయంలో అన్నదానం చేయడం ఎంతో శ్రేయస్కరం.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి కర్కాటకంలో కుజుడి ప్రవేశం సానుకూల ఫలితాలను తీసుకువస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు. వారి సహకారంతో అనేక పనులు పూర్తవుతాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ప్రభుత్వ రంగం నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ మనసులోని భావాలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరచండి. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలతో పాటు ప్రయాణాలు కూడా లాభసాటిగా సాగుతాయి.

    పరిహారం: ఈ గోచార కాలంలో కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. తోబుట్టువులతో సత్సంబంధాలు కాపాడుకోవడం మంచిది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/కుజుడితో నీచభంగ రాజయోగం.. వచ్చే నెల నుంచి వ్యాపారం, ఉద్యోగం, ఆర్థిక లాభాల్లో దూసుకెళ్లే 3 రాశులు!
    Home/Rasi Phalalu/కుజుడితో నీచభంగ రాజయోగం.. వచ్చే నెల నుంచి వ్యాపారం, ఉద్యోగం, ఆర్థిక లాభాల్లో దూసుకెళ్లే 3 రాశులు!
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