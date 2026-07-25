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    ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలలు: ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం.. జీవితంలో ఊహించని మార్పులు!

    ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ 2026లో జరిగే ప్రధాన గ్రహాల సంచారాలు కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన శుభఫలితాలను అందించనున్నాయి. సింహ, కన్య, మిథున, వృశ్చిక రాశుల వారికి రాబోయే 60 రోజులు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థికం, కుటుంబ జీవితం వంటి రంగాల్లో అనుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. 

    Published on: Jul 25, 2026, 09:30:38 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఆగస్టు మరియు సెప్టెంబర్ 2026 మాసాలు పలు రాశుల వారికి సరికొత్త అవకాశాలను, అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతున్నాయి. ఈ రెండు నెలల కాలంలో పలు ప్రముఖ గ్రహాలు తమ గమనాన్ని మార్చుకోనున్నాయి. ఈ గ్రహాల రాకపోకల ప్రభావం ప్రతి ఒక్కరి ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబం మరియు వ్యక్తిగత సంబంధాలపై తీవ్రంగా పడనుంది. ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, రాబోయే 60 రోజులు సింహ, కన్య, మిథున, వృశ్చిక రాశుల వారికి స్వర్ణయుగంగా మారనుంది. తగినంత కష్టపడి, వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తే గడచిన కాలంలో ఆగిపోయిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.

    ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలలు: ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం.. జీవితంలో ఊహించని మార్పులు!
    ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలలు: ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం.. జీవితంలో ఊహించని మార్పులు!

    సింహ రాశి: నూతన బాధ్యతలు - మెరుగైన ఆర్థిక స్థితి

    జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం సింహ రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత అనుకూలంగా ఉండనుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి కీలకమైన బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతులు లేదా ఇతర పనుల్లో అనుకూలత లభిస్తుంది. వ్యాపారం చేసే వారికి భారీగా లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల సంపూర్ణ మద్దతు లభించడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోయి నగదు నిల్వలు పెరుగుతాయి.

    కన్యా రాశి: కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం - నిలిచిన ధనం చేతికి

    కన్యా రాశి జాతకులకు రాబోయే రెండు నెలలు పూర్తి ఊరటనిస్తాయి. మీరు పడిన కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో హోదా పెరగడంతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి వస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన భాగస్వామ్యాలు లేదా లాభసాటి అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఎటోపోయిందనుకున్న పాత బకాయిలు లేదా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. విద్యార్థులకు కూడా ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉండి, కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    మిథున రాశి: ఆదాయ మార్గాల విస్తరణ - కొత్త వ్యాపార డీల్స్

    మిథున రాశి వారికి ఈ రెండు నెలలు విశేషమైన లాభాలను ఆర్జించిపెడతాయి. సంపాదనను పెంచుకునేందుకు సరికొత్త మార్గాలు మీముందుకు వస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు తగిన సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త కస్టమర్లు కలవడం లేదా నూతన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉంది. పాత పరిచయాలు లేదా స్నేహితుల ద్వారా కీలక లాభాలు అందుకుంటారు. ఏదైనా నూతన వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత సరైన సమయం.

    వృశ్చిక రాశి: కీర్తి ప్రతిష్టలు పెంపు - ఆశించిన విజయాలు

    వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఈ 60 రోజులు అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనున్నాయి. కెరీర్ పరంగా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించేందుకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు ఇనుమడిస్తాయి. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడిపేందుకు ప్లాన్ చేసుకుంటారు. నిలిచిపోయిన ముఖ్యమైన పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తికావడంతో మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.

    మిగతా రాశుల వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?

    మిగిలిన రాశుల వారు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ సమయం సాధారణంగా, ప్రశాంతంగా గడుస్తుంది. ఏ విషయంలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. పనుల్లో ఏకాగ్రత కోల్పోకుండా, ఓపికతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలను సాధించవచ్చు.

    ఆచరించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన పరిహారాలు

    • ప్రతిరోజూ ఉదయం క్రమం తప్పకుండా సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి.
    • ప్రతి బుధవారం గణేశుడిని పూజించడం వల్ల విఘ్నాలు తొలగిపోతాయి.
    • శుక్రవారం రోజున లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం శ్రేయస్కరం.
    • మంగళవారం మరియు శనివారాల్లో హనుమాన్ చాలీస్ పఠించడం వల్ల ధైర్యం చేకూరుతుంది.
    • తోటివారికి లేదా నిరుపేదలకు మీ చేతనైన సహాయం చేయడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.
    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలలు: ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం.. జీవితంలో ఊహించని మార్పులు!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలలు: ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం.. జీవితంలో ఊహించని మార్పులు!
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