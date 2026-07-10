గురు, సూర్య, బుధుడి కలయికతో పవర్ఫుల్ యోగం.. శుభ సమయం చూసే 4 రాశులు, మనీ లక్కు!
జులై 16వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశులకు అదృష్ట కాలం కలిసి వస్తుంది. త్రిగ్రాహి యోగంతో 4 రాశులవారు ఏ పని చేసినా సక్సెస్ అవుతారు.
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల రాశులలో మార్పుల కారణంగా కొన్నిసార్లు శుభ లేదా అశుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. గ్రహ సంచారాల ప్రభావమే కాకుండా వాటి వల్ల ఏర్పడే యోగాలు కూడా మానవ జీవితంపై ప్రగాఢమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. జూలై నెలలో కర్కాటక రాశిలో ఒక అద్భుతమైన యోగం ఏర్పడనుంది. మూడు గ్రహాల కలయిక జరగనుంది. ఫలితంగా, త్రిగ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది .
గురు భగవానుడు, బుధుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితులలో జూలై 16న సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అందువల్ల గురు, సూర్య, బుధ గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఈ రాశిలో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం ప్రభావం 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో ఏదో ఒక విధంగా కనిపిస్తుంది. 4 రాశుల వారికి ఈ యోగం వల్ల అదృష్టం లభిస్తుంది. ఇప్పుడు కర్కాటక రాశిలో ఏర్పడే త్రిగ్రాహి యోగం వల్ల ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలుగుతుందో మీరూ చూడండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి 3వ ఇంట్లో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతోంది. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వృత్తిలో మంచి పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. పని, వ్యాపారంలో మీకు ఊహించని ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కుటుంబం, స్నేహితుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో తీసుకున్న కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు జీవితంలో పెద్ద మార్పును తీసుకువస్తాయి.
తులా రాశి
తులారాశి 10వ ఇంట్లో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారికి కష్టానికి తగిన ఫలాలు లభిస్తాయి. తమ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకునే ప్రయత్నాలలో వారు మంచి విజయం సాధిస్తారు. తమ ఖర్చులను నియంత్రించుకుని, చాలా డబ్బును ఆదా చేసుకోగలుగుతారు. ఏ పనినైనా ప్రణాళిక ప్రకారం చేస్తే.. మీకు మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. అదృష్టం పూర్తిగా తోడుగా ఉండటంతో విజయాన్ని, సంపదను కూడగట్టుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి 8వ ఇంట్లో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతోంది. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారంలో మంచి అభివృద్ధిని చూడవచ్చు. ఆర్థిక స్థితిని పటిష్టం చేసుకునే ప్రయత్నాలలో మంచి విజయం సాధిస్తారు. ఆధ్యాత్మికత పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ప్రయాణాల ద్వారా మంచి ఆర్థిక లాభాలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో మీరు బద్ధకాన్ని విడిచిపెట్టి, ఏ పనినైనా పూర్తి శ్రద్ధతో చేస్తే అందులో విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి
మకర రాశిలోని 7వ ఇంట్లో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారులతో సంబంధాలు బాగుంటాయి. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో చేపట్టే ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ మంచి విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More