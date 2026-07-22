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    ఆగస్టు నుండి అక్టోబర్ వరకు 4 రాశుల వారు చాలా అదృష్టవంతులు, మంచి రోజులు!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం హంస మహాపురుష రాజయోగం ప్రతి రాశిపై విభిన్న ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ యోగం ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఆగస్టు నుండి అక్టోబర్ వరకు చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.

    Published on: Jul 22, 2026, 21:23:58 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    అదృష్టం, జ్ఞానం, శ్రేయస్సుకు అధిపతి అయిన గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలో ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉండటం వలన హంస మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడి కొన్ని రాశులవరకు మంచి జరుగుతుంది. ఇది ఐదు మహాపురుష యోగాలలో అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రాజయోగం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో గౌరవం, విజయం, ఆర్థిక పురోగతి, శ్రేయస్సును పెంచుతుందని జ్యోతిష్యం చెబుతుంది. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం గురు గ్రహం అక్టోబర్ 31, 2026న సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది, దానితో కర్కాటక రాశిలో ఏర్పడిన హంస మహాపురుష రాజ్యయోగం ప్రభావం ముగుస్తుంది. అప్పటి వరకు ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలు కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా ఉండవచ్చు.

    ఆగస్టు అదృష్ట రాశులు
    ఆగస్టు అదృష్ట రాశులు

    మకర రాశి

    మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి అక్టోబర్ నెలాఖరు వరకు అనేక శుభ పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు. మీ సొంత రాశిలో గురు గ్రహం బలంగా ఉండటం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన పనులలో అదృష్టం కూడా మీకు తోడుగా నిలవవచ్చు. కొన్ని దీర్ఘకాలిక సమస్యలు, ముఖ్యంగా పిల్లలకు సంబంధించిన ఆందోళనలు ఈ కాలంలో పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. వివాహానికి అర్హులైన వారికి మంచి వివాహ సంబంధాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి నెలకొనే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా మీ మాటలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత లభించవచ్చు.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలం అనేక శుభ ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. అదృష్టం కలిసి రావడంతో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన పనులలో విజయం సాధించడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఈ సమయంలో ఇల్లు లేదా ఆస్తి కొనుగోలు ప్రణాళికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించి, వాటి నుండి లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మునుపటి కంటే బలోపేతం చేయవచ్చు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. విస్తరణకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి

    గురు గ్రహం ఈ శుభ ప్రభావం ధనుస్సు రాశిలో జన్మించిన వారికి అనేక రంగాలలో అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ పనిపై మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగే అవకాశం ఉంది. వృత్తిపరమైన పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఆర్థికంగా కూడా మంచి వృద్ధి ఉండవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న డబ్బు తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతి లేదా ప్రశంసలు పొందే అవకాశం ఉంది.

    మీన రాశి

    అక్టోబర్ నెలాఖరు వరకు ఉన్న కాలం మీన రాశిలో జన్మించిన వారికి ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా ఉండవచ్చు. ఈ సమయంలో అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మీ వృత్తితో సహా మీరు చేసే అనేక ప్రయత్నాలలో సానుకూల ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉన్నత విద్య లేదా కళాశాల ప్రవేశం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి విజయం సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. వారి కష్టానికి తగిన ఫలాలు పొందే అవకాశం ఉంది. వారి లక్ష్యాలను సాధించడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. కుటుంబ, వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పడవచ్చు. వారితో విలువైన సమయం గడపడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు నుండి అక్టోబర్ వరకు 4 రాశుల వారు చాలా అదృష్టవంతులు, మంచి రోజులు!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు నుండి అక్టోబర్ వరకు 4 రాశుల వారు చాలా అదృష్టవంతులు, మంచి రోజులు!
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