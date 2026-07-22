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    గురు నక్షత్ర మార్పుతో ఈ రాశుల వారికి పరీక్షా కాలం.. పరిహారాలు కూడా తెలుసుకోండి!

    గురు భగవానుడు పుష్యమి నక్షత్రాన్ని విడిచి బుధుడికి చెందిన అశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి అక్టోబర్ 31 వరకు అక్కడే సంచరిస్తారు. ఈ గోచారం అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ, ముఖ్యంగా మేషం, కర్కాటకం, వృశ్చికం రాశుల వారు ఈ కాలంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచిస్తోంది.

    Published on: Jul 22, 2026, 16:00:35 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురు గ్రహాన్ని శుభత్వానికి, జ్ఞానానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. సకల సంపదలు, వైభవం, అదృష్టం, సామాజిక హోదాకు కారకుడైన బృహస్పతి ఎప్పటికప్పుడు తన గమనాన్ని మారుస్తుంటాడు.

    గురు నక్షత్ర మార్పుతో ఈ రాశుల వారికి పరీక్షా కాలం.. పరిహారాలు కూడా తెలుసుకోండి!
    గురు నక్షత్ర మార్పుతో ఈ రాశుల వారికి పరీక్షా కాలం.. పరిహారాలు కూడా తెలుసుకోండి!

    ప్రస్తుతం పుష్యమి నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న గురు భగవానుడు, రాబోయే ఆగస్టు 19న బుధ గ్రహానికి చెందిన అశ్లేషా నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. అక్టోబర్ 31 వరకు ఆయన ఇదే నక్షత్రంలో సంచరిస్తారు.

    జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, బుధుడు గురుడిని తటస్థంగా చూసినప్పటికీ, గురుని దృష్టిలో బుధుడు శత్రువుగా పరిగణిస్తారు. ఇలా బుధుడి నక్షత్రంలోకి గురుడు ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ప్రతికూల ఫలితాలు ఎదురుకావడానికి ఆస్కారం ఉంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారు ఈ కాలంలో తీవ్రమైన మానసిక ఆందోళనలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే సూచనలున్నాయి. ఆ రాశులు ఏంటో, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.

    1. మేష రాశి:

    గురువు నక్షత్ర మార్పు కారణంగా మేష రాశి వారికి ప్రతికూల ప్రభావాలు ఎదురవుతాయి. ఈ కాలంలో ధన నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల రూపాయి రూపాయి ఖర్చు చేసే విషయంలో, ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించే సమయంలో తీవ్రమైన అప్రమత్తత అవసరం. ఉపాధి, ఉద్యోగ రంగాలలో పురోగతి మందగిస్తుంది.

    అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో నిరుత్సాహం కలుగుతుంది. వ్యాపార రంగంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతాయి. విపరీతంగా పెరిగిన ఖర్చుల కారణంగా మానసిక అశాంతి పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో మనస్పర్ధలు రాకుండా పెద్దల సలహాలతో ముందుకు వెళ్లడం మంచిది.

    2. కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో పరీక్షాత్మకంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో పైఅధికారులతో సమస్యలు రావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితిలో ఒడుదొడుకులు మిమ్మల్ని ఒత్తిడికి గురి చేస్తాయి. ఒంటరితనం భావన వేధించవచ్చు.

    కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పరస్పర అవగాహన లోపించి గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. మీ జీవిత భాగస్వామి భావాలను, ఆవేదనను అసలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. లేదంటే చిన్న చిన్న మనస్పర్థలు కూడా బంధాన్ని తెగేదాకా తీసుకెళ్లవచ్చు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పెద్ద వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడం గానీ, కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడం గానీ చేయకండి.

    3. వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ కాలం కలిసిరాదు. అదృష్టం మీ వెంటే లేకపోవడం వల్ల ఏ పని చేపట్టినా ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. కేవలం అదృష్టాన్ని నమ్ముకుని ఏ పనిని ముందుకు తీసుకువెళ్లవద్దు. కష్టపడినప్పటికీ తగిన ఫలితం దక్కకపోవడం నిరాశ పరుస్తుంది. వ్యాపారంలో భారీగా నష్టాలు వచ్చే సూచనలున్నాయి.

    ఉద్యోగంలో ఊహించని అడ్డంకులు ఎదురుకావడంతో పాటు అధికార వర్గాల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారులతో వాదనలకు దిగకుండా ఉండటమే క్షేమకం. మీ చుట్టూ ప్రతికూల వాతావరణం ఆవరించి ఉంటుంది. తెలియని భయం మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంది. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు, వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    గురు దోష నివారణకు, అనుగ్రహం కోసం ఆచరించాల్సిన పరిహారాలు

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గురు గ్రహ ప్రభావాలను తగ్గించుకోవడానికి, గురు భగవానుడి పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి కొన్ని సాధారణ పరిహారాలను పాటించవచ్చు:

    ప్రతి గురువారం రోజున శ్రీమహావిష్ణువును భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించి, ప్రత్యేక వ్రతం ఆచరించడం వల్ల అరిష్టాలు తొలగిపోతాయి.

    గురుని చెడు ప్రభావాలను తలదన్నడానికి గురువారాల్లో పసుపు రంగు వస్త్రాలు, పప్పుధాన్యాలు వంటి పసుపు రంగు వస్తువులను పేదలకు దానం చేయడం మంచిది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/గురు నక్షత్ర మార్పుతో ఈ రాశుల వారికి పరీక్షా కాలం.. పరిహారాలు కూడా తెలుసుకోండి!
    Home/Rasi Phalalu/గురు నక్షత్ర మార్పుతో ఈ రాశుల వారికి పరీక్షా కాలం.. పరిహారాలు కూడా తెలుసుకోండి!
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