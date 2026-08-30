సూర్యుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. నెల పాటు 5 రాశులకు ఊహించని లాభాలు!
surya bhagavan transit : సూర్యుని సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. త్వరలో సూర్యుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు, దీని ప్రభావం 12 రాశులన్నింటిపైనా పడుతుంది. ఈ సూర్య సంచారం వల్ల ఏ రాశి వారు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందుతారు?
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. 2026 సెప్టెంబర్ 17న సూర్యుడు సింహరాశి నుండి కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం అక్టోబర్ 17 వరకు కొనసాగుతుంది. దీని ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఉద్యోగం, ఆర్థికం, వ్యాపారంతో సహా జీవితంలోని అనేక రంగాలలో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. అలాగే చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేసుకునే, గత లావాదేవీల నుండి ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే సూర్య సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతారో చూద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ సూర్య సంచారం వృత్తి, వ్యాపార పరంగా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే అవకాశం ఉంది. మీకు పనిలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించి తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునే అవకాశం కూడా దొరకవచ్చు. సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో కూడా సానుకూల మార్పులు రావచ్చు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సూర్య సంచారం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో మంచి అవకాశాలను తెస్తుంది. పని, కుటుంబానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం ఆత్మవిశ్వాసంతో పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో మీరు కొత్త వ్యక్తులను కలుస్తారు. ఇది రాబోయే రోజుల్లో మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. వృత్తిలో గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలకు మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ సంచారం మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరిచే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. మీ మాటకు గౌరవం పెరగవచ్చు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో మీ ప్రయత్నాలు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్ట గృహానికి అధిపతి అయిన సూర్యుడు, కర్మ, వృత్తికి సంబంధించిన దశమ గృహంలోకి సంచరిస్తున్నాడు. ఈ సంచారం మీ కష్టానికి మంచి ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ ఉద్యోగంలో పురోగతిని చూడవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు, వ్యాపార విస్తరణకు మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే మీ ప్రేమ జీవితంలో కూడా సానుకూల మార్పులు రావచ్చు.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి సూర్యుడు మీ రాశి గుండా సంచరిస్తాడు. దీనివల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు పెరగవచ్చు. మీకు పనిలో కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. మీ పై అధికారులు మీ పనిని ప్రశంసించవచ్చు. మీకు వ్యాపారంలో కూడా కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీ కొన్ని దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు కార్యరూపం దాల్చవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More