శుక్ర, బుధ గ్రహాల తిరోగమనం.. ధనం, అదృష్టం చూడబోతున్న 5 రాశులు!
వచ్చే నెలలో శుక్ర, బుధ గ్రహాలు ఒకే రాశిలో తిరోగమనంలో ఉంటాయి. ఈ అరుదైన సంఘటన కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ధన, అదృష్టం కలిసి వస్తాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2026 అక్టోబర్ 6న శుక్రుడు తులారాశిలో వక్రగతిలోకి వెళ్తాడు. అదేవిధంగా 2026 అక్టోబర్ 21న బుధుడు కూడా తులారాశిలో వక్రగతిలోకి వెళ్తాడు. ఈ రెండు గ్రహాలు కలిసి వక్రగతిలోకి వెళ్లడం వల్ల తెలివితేటలు, సంపద, మానసిక బలం, అందం, ఆధ్యాత్మికత వైపు మొగ్గు పెరుగుతాయి. ఈ గ్రహాల సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. 12 రాశులపై విభిన్న ప్రభావాలను చూపుతుంది. కొన్ని రాశులకు శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశికి శుక్ర, బుధ యోగం మీ కెరీర్, ఉద్యోగం, వ్యాపార విషయాలలో పురోగతికి అనువైన సమయం. మీరు పనిచేసే విధానం సమాజంలో మీ హోదాను పెంచుతుంది. ఈ శుభ యోగం ఫలితంగా కొంతమందికి పదోన్నతి, వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి లభిస్తుంది. వ్యాపారం చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నవారికి కొత్త పరిచయాలు, భాగస్వాములు లభిస్తారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసం, విజయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనువైన సమయం. ఈ యోగం మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆస్తి కొనడం, కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడం వంటి మంచి విషయాలు జరుగుతాయి. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో చాలా జాగ్రత్త వహిస్తే, వివేకవంతమైన పెట్టుబడులు మీకు అన్ని విధాలుగా ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తాయి.
తులా రాశి
తులారాశి అధిపతి అయిన శుక్రుడు అక్టోబర్ నెలలో అనుకూల స్థితిలో ఉంటాడు. బుధుడు శుక్రునితో కలుస్తాడు. దీని కారణంగా ఏర్పడే లక్ష్మీనారాయణ యోగం, మీరు చాలా కాలంగా అనుభవిస్తున్న ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం పొందడానికి సహాయపడుతుంది. పనిలో మీ నైపుణ్యాలు, క్రమశిక్షణ ప్రశంసించే అవకాశం ఉంది. మీరు ఇతరుల పట్ల బాగా ఆకట్టుకుంటారు. కొత్త ప్రాజెక్టులలో చేసే ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. ఆధ్యాత్మికత పట్ల మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీరు తీర్థయాత్రకు వెళ్లాలని ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చు. చరాస్తి లేదా స్థిరాస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మీకు అనుకూలమైన లాభాలు లభిస్తాయని సూచనలు ఉన్నాయి.
మీన రాశి
బుధ, శుక్ర గ్రహాల వక్ర సంచారం మీన రాశి వారికి కొన్ని విధాలుగా శుభప్రదం. మీ పనితీరుకు ఎక్కువ ప్రశంసలు లభిస్తాయి. మీరు కష్టపడి ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేస్తారు. మీ పనికి ఆశించిన ఫలితాలను పొందగలుగుతారు. మీ పనిలో క్రమశిక్షణ పాటించడం వలన మరింత ఆనందం కలుగుతుంది. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి పలుకుబడి, కీర్తిని సంపాదించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి వారి భాగస్వామి నుండి ఆశించిన సహకారం అంతా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కొంతమందితో కలిసి చేసే వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఆర్జించడానికి బలమైన అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ కాలంలో పని లేదా వృత్తికి సంబంధించిన ప్రయాణాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు పరిష్కారమవుతాయి. మీ కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడిపే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. ఇది మీ ఇద్దరి మధ్య ప్రేమను మరింత బలపరుస్తుంది. మీ పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మారుతుంది. మీ బంధువులు, స్నేహితుల సహాయంతో మీరు మీ సొంత స్థానంలో ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
బుధ, శుక్ర గ్రహాల వక్ర సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ గ్రహాల ఆశీస్సులతో, మీకు అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ కలయిక మీ సంపద వృద్ధికి మంచి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. పనిలో మీకు పూర్తి మద్దతు, సలహాలు లభిస్తాయి. పని, వృత్తి సంబంధిత ప్రయత్నాలకు ఇది ప్రయోజనకరమైన సమయం. దీని ద్వారా మీరు మంచి లాభాలను చూడవచ్చు. అలాగే ఇది మీ కెరీర్, వ్యాపారానికి చాలా ప్రయోజనకరమైన కాలం. చాలా కాలంగా కొత్త ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వృశ్చిక రాశి వారికి ఆశించిన ఉద్యోగం లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, జీతం పెంపు వంటి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More