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సెప్టెంబర్ మెుదటి వారంలో మహాలక్ష్మి యోగం.. 5 రాశులవారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక ప్రయోజనాలు!

కొద్ది రోజుల్లో కుజుడితో శుభ గ్రహాల కలయిక కారణంగా మహాలక్ష్మి యోగం ఏర్పడనుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి కోరుకున్న వరాలను, ఊహించని ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

Published on: Aug 29, 2026, 07:55:24 IST
By Anand Sai, Hyderabad
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జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు రాశి మారినప్పుడు, వాటి ప్రభావం అన్ని రాశులలో కనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు గ్రహాల సంచారం వల్ల శుభ లేదా అశుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఆ విధంగా ఏర్పడిన యోగాలు 12 రాశులనూ ప్రభావితం చేస్తాయి. కుజుడు ఇప్పటికే మిథున రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 5న ఉదయం 10:18 గంటలకు మిథున రాశిలోకి చంద్రుడు ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రెండు గ్రహాలు కలిసి సెప్టెంబర్ 7 వరకు సంచరిస్తాయి. దీనివల్ల మహాలక్ష్మి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశులకు ఎన్నో శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది.

సెప్టెంబర్ అదృష్ట రాశి ఫలాలు
సెప్టెంబర్ అదృష్ట రాశి ఫలాలు

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి మహాలక్ష్మి యోగం ఆర్థిక జీవితంలో ఎన్నో మార్పులను తీసుకువస్తుంది. మీరు గతంలో తీసుకున్న రుణాలను తీర్చేస్తారు. ఆర్థిక జీవితం బాగా మెరుగుపడుతుంది. మీ డబ్బు మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. వ్యాపారం చేసేవారికి ఈ కాలంలో మంచి లాభాలు వస్తాయి. పని నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు మంచి ఆర్థిక లాభాలను తెస్తాయి. మార్కెటింగ్ రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ కాలం అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. ఈ యోగ కాలంలో సంపద పెరుగుతుంది. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి మహాలక్ష్మి యోగం మంచి, అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీరు ఇప్పటివరకు ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే, ఈ యోగ కాలంలో మీ ఆరోగ్యం బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీ గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతాయి. మీడియా, కళారంగంలో ఉన్నవారికి ఈ కాలం అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. ఈ కాలంలో పనిచేసే వారికి కొత్త బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వివాహిత జంటలు తమ జీవిత భాగస్వామితో సంబంధంలో మెరుగుదల చూస్తారు. పారిశ్రామికవేత్తలు తమ వ్యాపారంలో లాభాలను ఆశించవచ్చు. మీరు మీ వృత్తిలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. అలాగే ఈ కాలంలో భూమి, ఇళ్లు కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కోర్టు కేసులలో తీర్పులు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

మకర రాశి

ఈ మహాలక్ష్మి యోగం మకర రాశి వారికి మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ప్రధానంగా ఈ కాలంలో మీ సౌకర్యాలు మెరుగుపడతాయి. మీ పిల్లల పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో పనిచేసే వారికి పదోన్నతి పొందే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. అలాగే పనిచేసే చోట మీ గౌరవం రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ కాలంలో పెట్టుబడి పెడితే మంచి లాభాలు పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో మీ సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. మీ పిల్లల పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో పనిచేసే వారికి పదోన్నతి పొందే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. అలాగే పనిచేసే చోట మీ గౌరవం రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ కాలంలో పెట్టుబడి పెడితే మంచి లాభాలు పొందుతారు.

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి మహాలక్ష్మి రాజయోగం అపారమైన ఆర్థిక లాభాలను తెస్తుంది. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారు తమ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశం పొందుతారు. కుటుంబంలోని సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిలో పురోగతి ఉంటుంది. కలలు నెరవేరే సమయం ఇది. మీరు వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందుతారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. అలాగే మీరు అప్పుల సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. అకస్మాత్తుగా ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బలోపేతం అవుతూనే ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన పురోగతికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకునే సమయం ఇది. పనిచేసే వారికి కార్యాలయంలో వారి పనితీరుకు మంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి.

కుంభ రాశి

మహాలక్ష్మి యోగం కుంభ రాశి వారికి ఎన్నో శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. దీని కారణంగా ఈ కాలంలో కుంభ రాశి వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగస్తులు తమ పనిలో ఊహించని విజయాన్ని చూస్తారు. కొంతమందికి పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ పిల్లల నుండి మీకు కొన్ని శుభవార్తలు అందవచ్చు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు కోరుకున్న మార్కులు సాధించి విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. గతంలో తీసుకున్న రుణాలను తీర్చేస్తారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. మీరు మునుపెన్నడూ లేనంత ఆనందంగా గడుపుతారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ మెుదటి వారంలో మహాలక్ష్మి యోగం.. 5 రాశులవారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక ప్రయోజనాలు!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ మెుదటి వారంలో మహాలక్ష్మి యోగం.. 5 రాశులవారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక ప్రయోజనాలు!
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